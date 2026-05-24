VİDEO: Martin Odegaard, Arsenal'in Crystal Palace'ta son haftada aldığı galibiyetin ardından 22 yıl sonra kazandığı ilk şampiyonluğu kutlarken Premier Lig kupasını havaya kaldırıyor
Arsenal, yirmi yıllık acı dolu dönemi geride bıraktı
Maçın başlamasından çok önce parti havası tam gaz devam ediyordu; Arsenal taraftarları takım otobüsünü karşılamak için saatlerce kuyrukta bekledi. Hafta başında şampiyonluğu garantilemiş olsalar da, Mikel Arteta’nın takımı kupa töreninden önce bir galibiyet elde etmek için profesyonel bir tutum sergiledi.
Gabriel Jesus 42. dakikada skoru açtı, ardından Noni Madueke devre arasından kısa bir süre sonra farkı ikiye çıkardı. Jean-Philippe Mateta maçın sonlarında Eagles için teselli golünü attıysa da, hiçbir şey Arsenal'in kutlamalarını gölgeleyemedi. Maçın bitiş düdüğünün ardından Odegaard, coşkulu deplasman taraftarlarının önünde kupayı havaya kaldırdı.
Arteta zirveye uzanan yolu değerlendiriyor
Oyuncular ayrıca Arteta için özel bir an yaşattı; taraftarların coşkusuyla teknik direktörü defalarca havaya kaldırdılar. Kupa töreninin ardından konuşan İspanyol teknik adam, Sky Sports’a şunları söyledi: “Bu çok güzeldi. Bütün bu insanların sevincine bakın, bunu çok uzun zamandır bekliyorlardı. Yol boyunca zor anlar yaşadık ama bu tür bir tepki gördüğünüzde her şeye değiyor. Şimdi keyif sürme ve teknik direktörlük şapkasını çıkarma zamanı. Bence inanılmaz bir bağ, bağlılık ve cesaret gösterdik. Çevremizdeki her şey bunu başarma arzumuzu körükledi. İnanılmaz bir yönetimimiz var. Zor zamanlarda insanların gerçek yüzünü görürsünüz. İnanılmaz değerlere sahipler ve sporu hepimizden daha iyi biliyorlar. Gerçekleştirdiğimiz projeye kendilerini adadılar. Çok önemli bir rol oynadılar."
Tarihe adını yazdıranlar ve geleceğin yıldızları
Tecrübeli yıldızlar manşetleri süslerken, tarihi bir anı 16 yaşındaki Max Dowman yazdı. Arteta, genç oyuncuyu Selhurst Park’ta ilk 11’de sahaya sürdü ve onu 16 yaş 144 günle Premier Lig maçına ilk 11’de başlayan en genç oyuncu yaptı. Bu, kulübün 2003-04 sezonundaki “Yenilmezler” döneminden bu yana kazandığı ilk şampiyonluğu kutlarken bile, kulübün parlak geleceğinin bir işareti oldu.
Ancak, şampiyonlar için öğleden sonra tamamen mükemmel geçmedi. Karar verici ikinci golü atan Noni Madueke, hamstring sakatlığı nedeniyle maçın sonlarında sahadan çıkmak zorunda kaldı.
Kanat oyuncusu sahadan ayrılırken ciddi bir rahatsızlık belirtisi göstermedi, ancak önümüzdeki hafta sonu oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline yetişmek için zamanla yarışacak.
Odak noktası Avrupa'da zafer kazanmaya kayıyor
Yurtiçi şampiyonluğunu garantileyen Arsenal’in, önümüzdeki hafta sonu Paris Saint-Germain ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi finali öncesinde dinlenmeye vakti yok. Arteta, Budapeşte’de son şampiyonla karşılaşacakları maçta kulübün ilk Avrupa Kupası zaferini elde ederek tarihi bir çifte kupayı tamamlamayı hedefliyor.