VİDEO: Martin Odegaard, Arsenal'in Crystal Palace'ta son haftada aldığı galibiyetin ardından 22 yıl sonra kazandığı ilk şampiyonluğu kutlarken Premier Lig kupasını havaya kaldırıyor

Maçın başlamasından çok önce parti havası tam gaz devam ediyordu; Arsenal taraftarları takım otobüsünü karşılamak için saatlerce kuyrukta bekledi. Hafta başında şampiyonluğu garantilemiş olsalar da, Mikel Arteta’nın takımı kupa töreninden önce bir galibiyet elde etmek için profesyonel bir tutum sergiledi.

Gabriel Jesus 42. dakikada skoru açtı, ardından Noni Madueke devre arasından kısa bir süre sonra farkı ikiye çıkardı. Jean-Philippe Mateta maçın sonlarında Eagles için teselli golünü attıysa da, hiçbir şey Arsenal'in kutlamalarını gölgeleyemedi. Maçın bitiş düdüğünün ardından Odegaard, coşkulu deplasman taraftarlarının önünde kupayı havaya kaldırdı.







