Saha dışı tartışmaların sahadaki katkılarını gölgede bırakma tehlikesi yarattığı bir haftada, Marcus Rashford Estadio Coliseum'da en iyi cevabı verdi. İngiltere milli takım oyuncusu, Real Madrid'in son tökezlemesinden yararlanmasını sağlayan muhteşem ikinci golü atarak günün kahramanı oldu. Gol, forvetin en iyi günlerini hatırlatan bir goldu. Getafe beraberlik golü için ileriye çıkarken, Rashford ev sahibi takımın savunmasını geçerek hızlandı, üstten gelen pası yakaladı ve soğukkanlılıkla golü tamamladı. Bu, verimli geçen kiralık dönemindeki 13. golüydü ve son dört maçtaki üçüncü golüydü.
Marcus Rashford son hızıyla sezonun 13. golünü attı ve Blaugrana'yı La Liga şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştırdı
Rashford'un şimşek gibi golü eleştirenleri susturdu
Transfer konusundaki belirsizlik gölge gibi çöküyor
Bu gol, Rashford için hassas bir dönemde geldi; haberlere göre Barcelona, oyuncuyu kalıcı olarak kadroya katma konusunda tereddüt ediyor. Flick yönetiminde gösterdiği etkiye rağmen, spor direktörü Deco da dahil olmak üzere kulüp yönetimi, 26 milyon sterlinlik (35 milyon dolar) satın alma opsiyonunu devreye sokmanın mali sonuçları konusunda endişeli olduğu bildiriliyor.
Blaugrana'nın transfer ücreti ve Rashford'un yüksek maaş paketini karşılamakta isteksiz olduğu ve bunun da oyuncunun geleceğinde potansiyel bir U dönüşüne yol açabileceği öne sürülüyor. Ancak, Getafe maçındaki gibi performanslar, Barça yönetiminin yaz transfer dönemi için seçeneklerini değerlendirirken şüphesiz üzerinde düşünecekleri çok şey verecektir.
Şampiyonluk elimizin altında
Rashford İspanya'da başarılı performanslar sergilerken, ana kulübü Manchester United ise Premier Lig'de kendi zorluklarıyla boğuşuyor. Michael Carrick'in takımı şu anda Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veriyor ve gol farkıyla kuzeybatı rakibi Liverpool'un hemen önünde yer alıyor. Bu arada, Barcelona'nın galibiyeti ve Real Madrid'in puan kaybetmesi, Katalan devini kalan 15 puanla liderliğe taşıdı. Blaugrana, 10 Mayıs'ta Camp Nou'da ezeli rakibini ağırlayacağı yüksek riskli Clasico karşılaşmasında şampiyonluk yarışını fiilen bitirebilir.