Bu gol, Rashford için hassas bir dönemde geldi; haberlere göre Barcelona, oyuncuyu kalıcı olarak kadroya katma konusunda tereddüt ediyor. Flick yönetiminde gösterdiği etkiye rağmen, spor direktörü Deco da dahil olmak üzere kulüp yönetimi, 26 milyon sterlinlik (35 milyon dolar) satın alma opsiyonunu devreye sokmanın mali sonuçları konusunda endişeli olduğu bildiriliyor.

Blaugrana'nın transfer ücreti ve Rashford'un yüksek maaş paketini karşılamakta isteksiz olduğu ve bunun da oyuncunun geleceğinde potansiyel bir U dönüşüne yol açabileceği öne sürülüyor. Ancak, Getafe maçındaki gibi performanslar, Barça yönetiminin yaz transfer dönemi için seçeneklerini değerlendirirken şüphesiz üzerinde düşünecekleri çok şey verecektir.