Rashford, kulübün A takım düzeninden yaklaşık iki yıl uzak kaldığı dönemi sona erdirerek resmen United'a geri döndü. Çocukluk kulübü adına 426 maça çıkan 28 yaşındaki forvetin Old Trafford'daki kariyeri, eski teknik direktör Ruben Amorim ile yaşadığı ciddi anlaşmazlığın ardından duraksadı. Bu ayrılık, altyapıdan yetişen oyuncunun kadro dışı kalmasına ve sonunda Aston Villa ile Barcelona'ya kiralanmasına yol açtı. Birçok kişi de onun 12 Aralık 2024'te kulüp adına son maçına çıktığına inanıyordu.

Ancak pazar günü Rashford'un sezon öncesi antrenmanı için Carrington'a gelmesiyle anlatı değişti. İngiltere milli oyuncusuna Dünya Kupası'ndaki çabalarının ardından uzatılmış bir izin verilmişti, ancak United'ın merkezindeki varlığı yeni yönetim altında yeni bir başlangıca işaret ediyor. Vardığında hatıra eşyalarını imzalamak ve fotoğraf çektirmek için zaman ayırdı; taraftarlar onu yeniden aralarına kabul ederken o da Daily Mail'in aktardığına göre sade bir "teşekkürler" yanıtı verdi.



