18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Marcus Rashford Manchester United crest 2026Getty/GOAL
Muhammad Zaki

Çeviri:

VİDEO: Marcus Rashford geri döndü! Man Utd forveti, Michael Carrick'in eski Barcelona kiralık oyuncusunu yeniden takıma kazandırmaya hazırlanmasıyla birlikte yaklaşık iki yıllık sürgünün ardından Carrington'a geri döndü

M. Rashford
M. United
Premier Lig
Barcelona

Marcus Rashford, uzun süredir beklenen dönüşünü sonunda Man Utd’nin Carrington antrenman tesisine yaparak, Old Trafford kariyeri bitmiş gibi görünen bir oyuncu için çarpıcı bir geri dönüşe imza attı. Eski Barcelona kiralığı, pazar günü tesisin dışında taraftarları selamlarken görüntülendi; yeni daimi teknik direktör Michael Carrick ile ilk kez bir araya gelmeye hazırlanıyor.

  • Carrington dönüşü iki yıllık yokluğu sona erdirdi

    Rashford, kulübün A takım düzeninden yaklaşık iki yıl uzak kaldığı dönemi sona erdirerek resmen United'a geri döndü. Çocukluk kulübü adına 426 maça çıkan 28 yaşındaki forvetin Old Trafford'daki kariyeri, eski teknik direktör Ruben Amorim ile yaşadığı ciddi anlaşmazlığın ardından duraksadı. Bu ayrılık, altyapıdan yetişen oyuncunun kadro dışı kalmasına ve sonunda Aston Villa ile Barcelona'ya kiralanmasına yol açtı. Birçok kişi de onun 12 Aralık 2024'te kulüp adına son maçına çıktığına inanıyordu.

    Ancak pazar günü Rashford'un sezon öncesi antrenmanı için Carrington'a gelmesiyle anlatı değişti. İngiltere milli oyuncusuna Dünya Kupası'ndaki çabalarının ardından uzatılmış bir izin verilmişti, ancak United'ın merkezindeki varlığı yeni yönetim altında yeni bir başlangıca işaret ediyor. Vardığında hatıra eşyalarını imzalamak ve fotoğraf çektirmek için zaman ayırdı; taraftarlar onu yeniden aralarına kabul ederken o da Daily Mail'in aktardığına göre sade bir "teşekkürler" yanıtı verdi.


    • Reklam

  • Klibi izle



  • Carrick, Dublin seyahat planlarını doğruladı

    Carrick, Rashford'un gelecek hafta Dublin'deki bir hazırlık kampında United'daki takım arkadaşlarına yeniden katılacağını açıkladı. United'ın kısa süre önce Paris Saint-Germain ile sezon öncesinde 1-1 berabere kaldığı maçın ardından İskandinav yayın kuruluşu VG'ye konuşan Carrick, A takımın seyahat planlarını anlattı. Eski orta saha oyuncusu, "Gelecek hafta Dublin'de tam kadroyuz" dedi. "Doğrudan oraya uçuyoruz ve çarşamba günü Leeds ile karşılaşıyoruz. Dublin'de birkaç günümüz olacak ve Marcus, Kobbie [Mainoo] ile Lisandro [Martinez] dahil tüm kadro orada olacak."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Manchester United v FK Bodo/Glimt - UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD5Getty Images Sport

    İstenmeyen bir yeniden buluşma mı kapıda?

    United’ın sezon öncesi programı, Rashford için şiirsel bir tesadüf sunuyor; çünkü Manchester United, Polonya’da AC Milan ile karşılaştığında eski teknik direktörü Amorim’e karşı forma giyme ihtimali bulunuyor. Dublin’de Leeds’e karşı oynanacak yaklaşan maç, taraftarların Rashford’u yeniden United formasıyla görmesi için ilk fırsat olacak. Premier League sezonu hızla yaklaşırken Carrick, forvetin İspanya’daki son formunu yurt içindeki başarıya yansıtmasını umacak.

Club Friendlies
M. United crest
M. United
MUN
Leeds United crest
Leeds United
LEE
Club Friendlies
Basel crest
Basel
BAS
Barcelona crest
Barcelona
BAR