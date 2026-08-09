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VİDEO: Marcus Rashford geri döndü! Man Utd forveti, Michael Carrick'in eski Barcelona kiralık oyuncusunu yeniden takıma kazandırmaya hazırlanmasıyla birlikte yaklaşık iki yıllık sürgünün ardından Carrington'a geri döndü
Carrington dönüşü iki yıllık yokluğu sona erdirdi
Rashford, kulübün A takım düzeninden yaklaşık iki yıl uzak kaldığı dönemi sona erdirerek resmen United'a geri döndü. Çocukluk kulübü adına 426 maça çıkan 28 yaşındaki forvetin Old Trafford'daki kariyeri, eski teknik direktör Ruben Amorim ile yaşadığı ciddi anlaşmazlığın ardından duraksadı. Bu ayrılık, altyapıdan yetişen oyuncunun kadro dışı kalmasına ve sonunda Aston Villa ile Barcelona'ya kiralanmasına yol açtı. Birçok kişi de onun 12 Aralık 2024'te kulüp adına son maçına çıktığına inanıyordu.
Ancak pazar günü Rashford'un sezon öncesi antrenmanı için Carrington'a gelmesiyle anlatı değişti. İngiltere milli oyuncusuna Dünya Kupası'ndaki çabalarının ardından uzatılmış bir izin verilmişti, ancak United'ın merkezindeki varlığı yeni yönetim altında yeni bir başlangıca işaret ediyor. Vardığında hatıra eşyalarını imzalamak ve fotoğraf çektirmek için zaman ayırdı; taraftarlar onu yeniden aralarına kabul ederken o da Daily Mail'in aktardığına göre sade bir "teşekkürler" yanıtı verdi.
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Carrick, Dublin seyahat planlarını doğruladı
Carrick, Rashford'un gelecek hafta Dublin'deki bir hazırlık kampında United'daki takım arkadaşlarına yeniden katılacağını açıkladı. United'ın kısa süre önce Paris Saint-Germain ile sezon öncesinde 1-1 berabere kaldığı maçın ardından İskandinav yayın kuruluşu VG'ye konuşan Carrick, A takımın seyahat planlarını anlattı. Eski orta saha oyuncusu, "Gelecek hafta Dublin'de tam kadroyuz" dedi. "Doğrudan oraya uçuyoruz ve çarşamba günü Leeds ile karşılaşıyoruz. Dublin'de birkaç günümüz olacak ve Marcus, Kobbie [Mainoo] ile Lisandro [Martinez] dahil tüm kadro orada olacak."
- Getty Images Sport
İstenmeyen bir yeniden buluşma mı kapıda?
United’ın sezon öncesi programı, Rashford için şiirsel bir tesadüf sunuyor; çünkü Manchester United, Polonya’da AC Milan ile karşılaştığında eski teknik direktörü Amorim’e karşı forma giyme ihtimali bulunuyor. Dublin’de Leeds’e karşı oynanacak yaklaşan maç, taraftarların Rashford’u yeniden United formasıyla görmesi için ilk fırsat olacak. Premier League sezonu hızla yaklaşırken Carrick, forvetin İspanya’daki son formunu yurt içindeki başarıya yansıtmasını umacak.
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