VİDEO: Marcus Rashford, Barcelona formasıyla Real Madrid karşısında attığı muhteşem serbest vuruşla Lionel Messi'yi taklit etti
İlk yarıda üstün bir performans
Rashford, maçın henüz dokuzuncu dakikasında açılış golünü attı; Thibaut Courtois’yı geçerek topu sol üst köşeye gönderdi. Barcelona, bir galibiyet ya da beraberliğin kendilerine üst üste ikinci kez La Liga şampiyonluğunu garantileyeceğini bilerek ilk 45 dakika boyunca sahaya hakim oldu. Ferran Torres, 18. dakikada ev sahibi takımın üstünlüğünü ikiye katlayarak rüya gibi bir başlangıcı taçlandırdı.
Bir kulüp efsanesini taklit etmek
Rashford'un muhteşem golü, hemen kulüp efsanesiyle karşılaştırmalara yol açtı. Bu, 21. yüzyılda herhangi bir turnuvada Barça'nın Real Madrid'e karşı attığı sadece üçüncü direkt serbest vuruş golüydü; sonuncusu ise Ekim 2012'de Camp Nou'da oynanan bir La Liga maçında Messi tarafından atılmıştı. Rashford, ilk yarıda Barça'nın en iyi anlarında önemli rol oynadı, kaleye iki şut attı ve %76 pas isabet oranı yakaladı. 30. dakikadan hemen sonra oyundan çıktı, ancak Barça 2-0'lık galibiyetini koruyarak La Liga şampiyonluğunu elinde tuttu ve Rashford'a kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu kazandırdı.
Blaugrana'da etkileyici rakamlar
Rashford, bu sezon Barcelona formasıyla tüm turnuvalarda oynadığı 47 maçta 14 gol ve 14 asist kaydetti ve Hansi Flick'in kadrosunun vazgeçilmez bir parçası haline geldi. 28 yaşındaki oyuncu, yazın ardından da Camp Nou'da kalmak istediğini açıkça dile getirdi, ancak Manchester United ile 2028 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.
- AFP
Barça satın alma opsiyonunu kullanacak mı?
Michael Carrick'in artık Old Trafford'da teknik direktörlük görevini üstlenmesiyle, Rashford'un gelecek sezon hangi takımda oynayacağına dair soru işaretleri devam ediyor. Barcelona'nın onu 30 milyon avroya kalıcı olarak transfer etmek için satın alma opsiyonu bulunuyor, ancak kulübün devam eden mali sorunları nedeniyle bu bedeli düşürmek için pazarlık yapmaya çalıştığı bildiriliyor.