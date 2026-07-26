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VİDEO: Marco Senesi’nin kız arkadaşı Kelci-Rose Bowers, Lionel Messi’nin Arjantin milli takımına verdiği özel Dünya Kupası hediyelerini açıkladı
Takım için özel bir hediye
Messi, Dünya Kupası’nın sona ermesinin ardından Arjantin milli takımının tüm oyuncularına kişiye özel mate setleri hediye etti. Bu cömert hediye, Senesi’nin milli takım kampından eve getirdiği eşyaları gösteren bir videoyu internette paylaşan Bowers tarafından gün yüzüne çıkarıldı.
Arjantin Futbol Federasyonu logosu, Dünya Kupası kupası ve Senesi'nin adıyla süslenmiş kahverengi bir çantayı elinde tutan Bowers, takipçilerine çantanın içindekileri gösterdi. Bowers şöyle dedi: "Size gerçekten harika bir şey göstermeliyim. Bunu görünce çok sevineceksiniz. Marcos bu çantayı kamptan getirdi. Üzerinde adı da yazıyor. Bu onun mate seti. Messi bu hediyeyi tüm oyunculara verdi."
Kişiselleştirilmiş mate setinin detayları
Özel olarak tasarlanmış çantanın içinde Senesi, Messi’nin kişisel marka logosunun yer aldığı altın rengi bir Stanley termosun yanı sıra bir mate bardağı, bir paket yerba ve kaşığıyla birlikte metal bir pipet aldı.
Mate, Güney Amerika'da oldukça popüler, kafein açısından zengin bir bitkisel içecektir ve geleneksel olarak kurutulmuş yerba mate yapraklarının sıcak suda demlenmesiyle hazırlanır.
Messi’nin bu samimi jesti, Arjantin’in üst üste iki dünya şampiyonluğu kazanmayı başaramadığı, son derece hayal kırıklığı yaratan bir turnuva finalinin ardından geldi. Gergin geçen Dünya Kupası finalinde İspanya, uzatmaların ardından Arjantin’i 1-0 mağlup etti; Ferran Torres, 106. dakikada galibiyet golünü attı.
Senesi ve Bowers’ın futbol serüveni
Senesi profesyonel futbolun en üst seviyesinde kendini kanıtlamaya devam ederken, Bowers da bu sporda sağlam bir geçmişe sahiptir. ABD’deki Louisiana State Üniversitesi’nde üniversite futbolu oynamadan önce, Chelsea ve Southampton’ın altyapı sistemlerinde yetişmiştir.
Bowers daha sonra Birleşik Krallık’a dönerek Bournemouth’a katıldı ve burada, kulüpte stoper olarak forma giyen Senesi ile tanıştı. Senesi kısa süre önce Bournemouth’tan ayrıldı ve Tottenham’a bedelsiz transfer oldu. Kuzey Londra kulübü, Senesi ile dört yıllık bir sözleşme imzalayarak onu 2026-27 Premier Lig sezonu öncesinde Roberto De Zerbi’nin yönettiği kadroya kattı.
- Getty Images
Messi ve Arjantin için bundan sonra ne olacak?
Dünya Kupası’nın sona ermesinden bu yana Messi’nin uluslararası kariyerinin geleceği konusunda pek çok tartışma yaşandı. 39 yaşında Kuzey Amerika’da Arjantin milli takımına sekiz gol ve dört asist katkıda bulunan Messi’nin nihayet milli takımdan emekli olup olmayacağına dair spekülasyonlar giderek artıyor.
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