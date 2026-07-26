VİDEO: Marco Senesi’nin kız arkadaşı Kelci-Rose Bowers, Lionel Messi’nin Arjantin milli takımına verdiği özel Dünya Kupası hediyelerini açıkladı

Özel olarak tasarlanmış çantanın içinde Senesi, Messi’nin kişisel marka logosunun yer aldığı altın rengi bir Stanley termosun yanı sıra bir mate bardağı, bir paket yerba ve kaşığıyla birlikte metal bir pipet aldı.

Mate, Güney Amerika'da oldukça popüler, kafein açısından zengin bir bitkisel içecektir ve geleneksel olarak kurutulmuş yerba mate yapraklarının sıcak suda demlenmesiyle hazırlanır.

Messi’nin bu samimi jesti, Arjantin’in üst üste iki dünya şampiyonluğu kazanmayı başaramadığı, son derece hayal kırıklığı yaratan bir turnuva finalinin ardından geldi. Gergin geçen Dünya Kupası finalinde İspanya, uzatmaların ardından Arjantin’i 1-0 mağlup etti; Ferran Torres, 106. dakikada galibiyet golünü attı.



