VİDEO: Manuel Neuer'den ne büyük bir hata! Bayern Münih'in tecrübeli kalecisi, Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının başlamasından bir dakikadan az bir süre sonra Real Madrid'e bir gol hediye etti; bu, Vincent Kompany'nin takımına olabilecek en kötü senaryoydu
Bayern için felaket bir başlangıç
Canlı maç haberlerine göre, Bayern Münih, maçın başlamasından sadece birkaç saniye sonra Neuer'in alışılmadık bir hata yapmasıyla kabus gibi bir başlangıç yaşadı. Ev sahibi takımın Bernabeu'daki ilk maçtan 2-1'lik toplam skor avantajı varken, tecrübeli kaleci kale alanından oldukça uzaklaştı ve Güler'in önüne doğru dikkatsiz bir pas attı. Türk milli oyuncu tereddüt etmedi ve bu korkunç hatayı değerlendirerek yaklaşık 30 metreden boş kaleye topu gönderdi. Bu an, Vincent Kompany ve ev sahibi taraftarlar için tam anlamıyla inanılmaz bir andı.
Rekor kıran grev
Bu olağanüstü açılış golü, konuk takım için sadece bir umut ışığı olmakla kalmadı, aynı zamanda kulüp için tarihi bir an oldu. Futbol istatistikleri sağlayıcısı Opta, sosyal medyada bu golün önemini vurgulayarak, Güler'in 35. saniyede attığı golün Madrid'in Şampiyonlar Ligi tarihindeki en hızlı gol olduğunu belirtti. Bu gol, Alman ekibinin İspanya'da elde etmek için çok uğraştığı avantajı tamamen ortadan kaldırdı. Son 13 maçında yenilgi yüzü görmemiş olsalar da, ev sahibi takım kendilerini birdenbire İspanyol devine karşı oldukça tehlikeli bir durumda buldu.
Çılgın bir gol yağmuru
Bu gerileme geçici oldu, zira Bayern Münih beş dakika sonra skoru eşitledi. Keskin bir köşe vuruşu Andrii Lunin’in yanlış kararını ortaya çıkardı ve Aleksandar Pavlovic’in kafayla gol atmasına olanak sağladı. 29. dakikada Güler, üst köşeye attığı muhteşem bir serbest vuruşla Real Madrid'i yeniden öne geçirdi ve maçın heyecanı doruğa çıktı. Ev sahibi takım pes etmedi ve 38. dakikada Harry Kane önemli bir golle skoru eşitledi, ancak konuk takım bir kez daha golü buldu. Kylian Mbappe, ilk yarı bitmeden hemen önce fileleri havalandırdı ve İspanyol devini 3-2 öne geçirerek çılgın bir ilk yarıyı noktaladı.
Gözümüz Paris'te
Bu çekişmeli çeyrek final eşleşmesinin galibi, yarı finale yükselerek Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Fransa şampiyonu, Liverpool’a karşı oynadığı iki maçta da 2-0’lık galibiyetler elde ederek rahat bir şekilde tur atladı. Her iki kulüp de Avrupa’daki hayallerini sürdürmek ve Parislilerle heyecan verici bir karşılaşma garantilemek için zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor.