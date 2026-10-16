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Muhammad Zaki
Çeviri:

VİDEO: Manchester United'dan kiralık Andre Onana, Trabzonspor'da yaptığı hatayla kornerden doğrudan gol yiyerek bir kez daha zor durumda kaldı

A. Onana
Trabzonspor
M. United
Premier Lig
KuPS - Trabzonspor
KuPS
Konferans Ligi
Süper Lig

Andre Onana’nın Old Trafford’dan uzakta geçirdiği zorlu dönem, kalecinin perşembe akşamı bir Avrupa müsabakasında yaptığı bariz hatayla yeni bir dip noktaya ulaştı. Şu anda Trabzonspor’da kiralık olarak forma giyen Kamerunlu kaleci, sıradan bir duran top pozisyonunda topa müdahale edemedi. O anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

  • Avrupa maçında kâbus

    Trabzonspor, Finlandiya ekibi KuPS ile oynadığı Konferans Ligi maçında rahat bir galibiyete ilerliyordu. Ancak kalecisinin hatası, konuk ekibe maça dönme fırsatı verdi. Türk ekibi 47. dakikada üç farklı üstünlüğe ulaşmış ve ikinci yarının başında maçı koparmış gibi görünüyordu.

    Ancak 54. dakikada tecrübeli orta saha oyuncusu Petteri Pennanen, kaleye doğru kavislenen tehlikeli bir korner kullandı. Ceza sahasındaki herkesi geçen top, Onana'yı hazırlıksız yakalayıp uzak direkten ağlara girdi. Manchester United'dan kiralanan kaleci şaşkınlık içinde yerde kalırken takım arkadaşları orta yuvarlağa yürüdü.


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  • Penaltı noktasından hatasını telafi etmek

    Bu bariz hata, ev sahibi ekip için rahat geçen akşamı tersine çevirebilirdi ancak kaleci kısa sürede hatasını telafi etti. Duran toptaki hatanın hemen ardından KuPS penaltı kazandı ve beklenmedik bir geri dönüş için fırsat yakaladı.

    Onana, penaltı vuruşunda doğru tahminle sağına uzanarak topu çeldi. Dönen topun üstten auta gönderilmesiyle Trabzonspor iki gollük avantajını korudu ve durum yeniden kontrol altına alındı.

    Savunmadaki bu aksaklığa rağmen Trabzonspor’un hücum gücü konuk ekibe fazla geldi. Eski Southampton forveti Paul Onuachu perdeyi açarak etkili hücum performansının temelini attı. Ardından eski Liverpool kanat oyuncusu Mohamed Salah, kendine özgü bir vuruşla topu uzak köşeye gönderip farkı ikiye çıkardı. Bu, yaz transfer döneminde Türkiye’ye gelişinden bu yana attığı sekizinci goldü.

    Franculino Dju, ikinci yarının başlamasından kısa süre sonra farkı açarak skoru 3-0’a getirdi. İkinci yarıdaki penaltı heyecanının ardından Dju, uzatma dakikalarında bir kez daha ağları bulup sonucu kesinleştirdi. Böylece Gustav Engvall’ın son bölümde attığı gol, KuPS için yalnızca bir teselli golü olarak kaldı.



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    Türkiye'de ilerlemek

    Old Trafford'dan uzakta geçirdiği ikinci sezonunda Onana, kornerde yaptığı hataya takılmak yerine penaltılardaki etkileyici performansını sürdürmeyi umuyor. Kiralık döneminde istikrar yakalamaya çalışırken Avrupa kupalarında düzenli forma şansı bulması da önemini koruyor.

    Trabzonspor, önümüzdeki maçlarda etkili bitiriciliğini daha sağlam bir savunmayla birleştirmeyi hedefleyecek. Konferans Ligi'ndeki galibiyet serisini sürdürmesi, Avrupa'daki hedefleri açısından kritik olacak.