Bu bariz hata, ev sahibi ekip için rahat geçen akşamı tersine çevirebilirdi ancak kaleci kısa sürede hatasını telafi etti. Duran toptaki hatanın hemen ardından KuPS penaltı kazandı ve beklenmedik bir geri dönüş için fırsat yakaladı.

Onana, penaltı vuruşunda doğru tahminle sağına uzanarak topu çeldi. Dönen topun üstten auta gönderilmesiyle Trabzonspor iki gollük avantajını korudu ve durum yeniden kontrol altına alındı.

Savunmadaki bu aksaklığa rağmen Trabzonspor’un hücum gücü konuk ekibe fazla geldi. Eski Southampton forveti Paul Onuachu perdeyi açarak etkili hücum performansının temelini attı. Ardından eski Liverpool kanat oyuncusu Mohamed Salah, kendine özgü bir vuruşla topu uzak köşeye gönderip farkı ikiye çıkardı. Bu, yaz transfer döneminde Türkiye’ye gelişinden bu yana attığı sekizinci goldü.

Franculino Dju, ikinci yarının başlamasından kısa süre sonra farkı açarak skoru 3-0’a getirdi. İkinci yarıdaki penaltı heyecanının ardından Dju, uzatma dakikalarında bir kez daha ağları bulup sonucu kesinleştirdi. Böylece Gustav Engvall’ın son bölümde attığı gol, KuPS için yalnızca bir teselli golü olarak kaldı.







