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VİDEO: Manchester United'a sakatlık darbesi! Bruno Fernandes, City'ye karşı oynanacak kritik Manchester derbisi öncesinde Şampiyonlar Ligi galibiyetinin ardından aksarken görüldü
Carrick için derbi günü felaketi kapıda
United'ın Avrupa futbolunun elit sahnesine dönüşü tam bir kutlama gecesi olmalıydı, ancak Fernandes'in yaşayabileceği olası bir sakatlık taraftarları endişelendirdi. Azerbaycan ekibi Sabah FK karşısında alınan 4-0'lık net galibiyete rağmen, kulüp kaptanının Old Trafford'dan ayrılırken zorlandığının görülmesi maç sonrası gündemin merkezine oturdu.
Portekizli oyun kurucunun, dikkatli taraftarlar tarafından United sağlık ekibiyle birlikte stattan ayrılırken ve belirgin şekilde rahatsız hareket ederken görüldüğü belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olurken, 32 yaşındaki oyuncunun taraftarlara el sallarken bacaklarının bir tarafını belirgin biçimde koruduğu görüldü.
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Carrick, etkileyici Avrupa galibiyetine tepki gösterdi
Fernandes'in sakatlığının yarattığı endişeye rağmen Carrick, takımının hücumda etkili göründüğü bir gecenin olumlu yanlarına odaklanmak istedi. Manchester United son derece bitirici bir performans sergilerken, Fernandes'in yanı sıra Matheus Cunha, Benjamin Sesko ve Lisandro Martinez de ağları havalandırdı.
Maçın ardından konuşan Carrick, sürekli gelişim isteğini dile getirerek şunları söyledi: "Her zaman daha fazlasını istiyoruz. Sonuçlar açısından bakarsak istediğimiz başlangıç bu değildi. Ligde daha fazla puan almak istiyorduk ama performans açısından aradığımız pek çok şeyi gördük ve bundan memnunuz. Elbette geliştirmemiz gereken şeyler de var. Bence bu gece gol yememek bizim için önemliydi."
Sabah galibiyetinden çıkarılan en önemli sonuçlardan biri, United savunma hattının ortaya koyduğu direnç oldu. Carrick, bunun önlerindeki zorluklar için hayati olduğuna inanıyor. Teknik adam, kadronun önceki sezonlara kıyasla farklı bir taktik profile doğru evrildiğini ve bunun maçlar sıklaştıkça karşılığını vereceğini düşünüyor.
Savunma performansına değinen Carrick, sözlerini şöyle sürdürdü: "Elbette geliştirmemiz gereken şeyler de var. Bence bu gece gol yememek bizim için önemliydi. Takım olarak birlikte birçok iyi şey yaptığımızı düşünüyorum ve bu yüzden sezonun bize neler getireceği konusunda heyecanlıyız. Maç maç bakıp kendimizi fazla kaptırmak istemiyoruz. Sezon boyunca gelişmeye devam etmek, kendimizi zorlamayı sürdürmek istiyoruz.
"Takımda şu anda, geçen sezon muhtemelen sahip olmadığımız bazı farklı şeyler oluyor ve bunlar olumlu şeyler. Oyunculardan bunları çıkarmaya çalışıyoruz, onlar da bunu iyi şekilde gösteriyor. Bu da benim için gerçekten cesaret verici."
- AFP
Odak Manchester derbisine çevrildi
Şimdi tüm dikkatler, yerel gururun ve kritik lig puanlarının söz konusu olduğu, hafta sonu Old Trafford’daki dev maça çevrildi. Fernandes, Sabah karşısında 90 dakikanın tamamında sahada kaldı ve maçın kendisinde zorlanıyor gibi görünmedi; bu da aksamanın uzun vadeli bir sorundan ziyade küçük bir darbe olabileceğine dair umut veriyor.
United, ligdeki ilk üç maçından yalnızca dört puan çıkarabildi ve bu da derbiyi sezonları adına kritik bir ana dönüştürüyor. Fernandes’in forma giyememesi halinde yaratıcılık yükü, Şampiyonlar Ligi maçında ikisi de etkileyici olan Kobbie Mainoo ve Youri Tielemans gibilerin omuzlarına binecek.
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