Fernandes'in sakatlığının yarattığı endişeye rağmen Carrick, takımının hücumda etkili göründüğü bir gecenin olumlu yanlarına odaklanmak istedi. Manchester United son derece bitirici bir performans sergilerken, Fernandes'in yanı sıra Matheus Cunha, Benjamin Sesko ve Lisandro Martinez de ağları havalandırdı.

Maçın ardından konuşan Carrick, sürekli gelişim isteğini dile getirerek şunları söyledi: "Her zaman daha fazlasını istiyoruz. Sonuçlar açısından bakarsak istediğimiz başlangıç bu değildi. Ligde daha fazla puan almak istiyorduk ama performans açısından aradığımız pek çok şeyi gördük ve bundan memnunuz. Elbette geliştirmemiz gereken şeyler de var. Bence bu gece gol yememek bizim için önemliydi."

Sabah galibiyetinden çıkarılan en önemli sonuçlardan biri, United savunma hattının ortaya koyduğu direnç oldu. Carrick, bunun önlerindeki zorluklar için hayati olduğuna inanıyor. Teknik adam, kadronun önceki sezonlara kıyasla farklı bir taktik profile doğru evrildiğini ve bunun maçlar sıklaştıkça karşılığını vereceğini düşünüyor.

Savunma performansına değinen Carrick, sözlerini şöyle sürdürdü: "Elbette geliştirmemiz gereken şeyler de var. Bence bu gece gol yememek bizim için önemliydi. Takım olarak birlikte birçok iyi şey yaptığımızı düşünüyorum ve bu yüzden sezonun bize neler getireceği konusunda heyecanlıyız. Maç maç bakıp kendimizi fazla kaptırmak istemiyoruz. Sezon boyunca gelişmeye devam etmek, kendimizi zorlamayı sürdürmek istiyoruz.

"Takımda şu anda, geçen sezon muhtemelen sahip olmadığımız bazı farklı şeyler oluyor ve bunlar olumlu şeyler. Oyunculardan bunları çıkarmaya çalışıyoruz, onlar da bunu iyi şekilde gösteriyor. Bu da benim için gerçekten cesaret verici."