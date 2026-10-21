Manchester City, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında salı akşamı AEK Atina'yı ezici bir skorla mağlup etti; ancak maçın ardından konuşulan konu, yalnızca üçte iki oranında dolan Etihad Stadyumu'ndaki boş koltukların sayısı oldu.

Süregelen yenileme çalışmalarının ardından Etihad Stadyumu'nun kapasitesi 61.038 seyirciye ulaşmış olsa da, AEK karşısındaki resmi seyirci sayısı Mirror gazetesine göre 40.024 seyirciyi aşmadı.

Gazete şunları söyledi: "Bu şaşırtıcı değildi; zira maç boyunca çoğu zaman boş mavi koltuklar göze çarptı.

Bu maç, Paris Saint-Germain karşısında aldığı yenilgi ve Ipswich karşısında kazandığı galibiyetin ardından Manchester City'nin 7 gün içinde kendi sahasında oynadığı üçüncü maçtı.

Ayrıca belirtmek gerekir ki AEK Atina, favori takımlardan biri değildi; Manchester City'nin görece rahat bir galibiyet alması bekleniyordu ve bu da Phil Foden'in hat-trick'i ile Elliot Anderson ve Rayan Cherki'nin golleri sayesinde (5-1) gerçekleşti.





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