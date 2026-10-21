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Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Video: Manchester City'nin stadyumuna geniş çaplı alay: Bir de Real Madrid ile rekabet etmek istiyorlar!

M.City - AEK Athens
M.City
AEK Athens
Şampiyonlar Ligi
E. Maresca
Real Madrid
İngiltere
Yunanistan
İtalya
İspanya

Etihad Stadyumu'nda utanç verici bir manzara

Manchester City, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında salı akşamı AEK Atina'yı ezici bir skorla mağlup etti; ancak maçın ardından konuşulan konu, yalnızca üçte iki oranında dolan Etihad Stadyumu'ndaki boş koltukların sayısı oldu.

Süregelen yenileme çalışmalarının ardından Etihad Stadyumu'nun kapasitesi 61.038 seyirciye ulaşmış olsa da, AEK karşısındaki resmi seyirci sayısı Mirror gazetesine göre 40.024 seyirciyi aşmadı.

Gazete şunları söyledi: "Bu şaşırtıcı değildi; zira maç boyunca çoğu zaman boş mavi koltuklar göze çarptı.

Bu maç, Paris Saint-Germain karşısında aldığı yenilgi ve Ipswich karşısında kazandığı galibiyetin ardından Manchester City'nin 7 gün içinde kendi sahasında oynadığı üçüncü maçtı.

Ayrıca belirtmek gerekir ki AEK Atina, favori takımlardan biri değildi; Manchester City'nin görece rahat bir galibiyet alması bekleniyordu ve bu da Phil Foden'in hat-trick'i ile Elliot Anderson ve Rayan Cherki'nin golleri sayesinde (5-1) gerçekleşti.


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  • Maresca yorumluyor

    Takımın teknik direktörü Enzo Maresca, taraftar katılımıyla ilgili herhangi bir endişe belirtmedi ve maçın ardından gazetecilere şu açıklamayı yaptı: "Bence stattaki katılım iyiydi. Ipswich'e karşı oynanan son maçta taraftarlar coşkunun doruğundaydı, gelecek hafta ise Brighton'a karşı iki maç var ve atmosferin yeniden harika olacağından hiç şüphem yok."

    Manchester City taraftarları, takımın Premier Lig'deki geleceğini şimdi tehdit eden bağımsız bir komisyonun verdiği mahkûmiyet kararının ardından son dönemde protestolar düzenledi. Bir temyiz başvurusu yapıldı, ancak kulübün büyük bir puan silme cezasına çarptırılması ve küme düşmesi hâlâ olası ihtimaller arasında.

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  • Geniş çaplı alay konusu: Real Madrid'in gelirleriyle yarışmak mı?

    İttihad Stadyumu'ndan görüntüler sosyal medya platformlarında yayıldı ve büyük bir alay dalgasına yol açtı.

    Kullanıcılar, Manchester United'ın en önemli Avrupa turnuvalarının maçlarında bile stadyumunun tribünlerini doldurmakta zorlandığına dair yaygın klişeyi yeniden gündeme getirdi.

    Tribuna sitesine göre bir taraftar alaycı bir şekilde şöyle yazdı: "Bayanlar ve baylar, bu bir Şampiyonlar Ligi maçı".

    Bazıları da Manchester City stadyumunun tribünlerindeki çok sayıdaki boş koltukla dalga geçme fırsatını kaçırmadı. Bir başkası şöyle yorum yaptı: "Buranın ne kadar boş olduğuna inanmak imkansız...".

    Bir üçüncüsü de şunu ekledi: "Buna rağmen hâlâ bizi gelirler açısından Real Madrid ile rekabet edebileceklerine ikna etmeye çalışıyorlar".

    Bir başkası ise kelime oyunu yaparak "boş" (empty) ile İttihad (Etihad) kelimelerini birleştirdi ve şöyle dedi: "Kısacası burası (Emptyhad)".

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