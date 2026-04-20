VİDEO: Man City'nin 'şişe' kostümlü taraftarı, Premier Lig'deki büyük galibiyetin ardından yeni kutlama rutiniyle Gunners'ın gözyaşlarını toplarken Arsenal'i YİNE acımasızca alay etti
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran fenomenin geri dönüşü
Manchester City taraftarları, Arsenal üzerindeki üstünlüğünün her anının tadını çıkarıyor ve özellikle bir taraftar, kulübün alaycı tavırlarının simgesi haline geldi. City’nin Chelsea’yi 3-0 mağlup ettiği maçta ilk kez internette ün kazanan bu taraftar, Etihad Stadyumu’nda bir kez daha görüldü ve alaylarını yepyeni bir alçaklık seviyesine taşıdı. Daha önce sosyal medyada viral olan bir fotoğrafta Arsenal temalı bir su şişesini dudaklarına götürürken görüntülenen taraftar, şimdi kutlamasını bir adım öteye taşıdı. City, Premier Lig şampiyonluk yarışında baskıyı artırırken, bu taraftarın Arsenal taraftarlarının gözyaşlarını meşhur şişesine topladığını taklit ettiği bir gösteri yaptığı görüldü ve bu, X ve Instagram'da yeni bir tepki dalgası yarattı.
Etihad'da Arsenal formaları satışta
Maç başlamadan önce stadyumdaki atmosfer doruk noktasına ulaşırken, alaycı tavırlar tek bir kişiyle sınırlı kalmadı. İnanılmaz derecede küstah bir hamle olarak, Etihad Stadyumu’nun dışındaki girişimci satıcıların ev sahibi taraftarlara gerçek Arsenal markalı su şişeleri sattığı görüldü. Bu durum, geçen hafta sonu Bournemouth’a karşı alınan ve City’nin puan farkını kapatmasına yol açan ağır yenilgi de dahil olmak üzere, Gunners’ın zorlu bir dönemden geçmesinin ardından geldi. Pep Guardiola'nın takımı bir maç eksiği ve üstün bir ivmeyle övünürken, Etihad taraftarları bu su şişesi numarasını, Arsenal'in şampiyonluk yarışının muazzam baskısı altında çökmekte olduğu hikayesinin somut bir göstergesi olarak kullandı.
City'nin Arsenal üzerindeki üstünlüğü devam ediyor
Tribünlerdeki alaycı tezahüratlar, City’nin sahadaki durmak bilmeyen formuyla da destekleniyor. Premier Lig mücadelesinin ötesinde, Man City bu sezon Arsenal’in kupa umutlarına şimdiden büyük bir darbe indirdi ve Carabao Kupası finalinde rakibini ikna edici bir şekilde mağlup etti. Guardiola’nın takımının evinde Arsenal’e karşı sergilediği performans da oldukça etkileyici; Kuzey Londralılar, 2015 yılından bu yana City’nin sahasında galibiyet alamadı.