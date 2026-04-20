VİDEO: Man City'nin 'şişe' kostümlü taraftarı, Premier Lig'deki büyük galibiyetin ardından yeni kutlama rutiniyle Gunners'ın gözyaşlarını toplarken Arsenal'i YİNE acımasızca alay etti

Manchester City taraftarları, Arsenal üzerindeki üstünlüğünün her anının tadını çıkarıyor ve özellikle bir taraftar, kulübün alaycı tavırlarının simgesi haline geldi. City’nin Chelsea’yi 3-0 mağlup ettiği maçta ilk kez internette ün kazanan bu taraftar, Etihad Stadyumu’nda bir kez daha görüldü ve alaylarını yepyeni bir alçaklık seviyesine taşıdı. Daha önce sosyal medyada viral olan bir fotoğrafta Arsenal temalı bir su şişesini dudaklarına götürürken görüntülenen taraftar, şimdi kutlamasını bir adım öteye taşıdı. City, Premier Lig şampiyonluk yarışında baskıyı artırırken, bu taraftarın Arsenal taraftarlarının gözyaşlarını meşhur şişesine topladığını taklit ettiği bir gösteri yaptığı görüldü ve bu, X ve Instagram'da yeni bir tepki dalgası yarattı.