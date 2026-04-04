Video: Mallorca, Real Madrid'i mağlup ederek Barcelona'ya bir hediye verdi

"Sport" gazetesi, küme düşmekten kurtulmak için mücadele eden Real Mallorca'nın mücadeleci performansını öne çıkararak maçın öne çıkan anlarını değerlendirdi.

Buna karşılık Real Madrid, sönük bir performans sergiledi ve takım oyunundan oldukça yoksun kaldı.

Real Madrid'in ilk büyük şansı 21. dakikada, Mbappé'nin Mallorca kalecisiyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda geldi.

3 dakika sonra Kylian Mbappé'nin ikinci şansı geldi, ancak top üst direğe çarptı. 32. dakikada Arda Güler ise havadan bir şut çekti.

41. dakikada Mafio, sağ kanattaki boşluğu değerlendirerek Morlanis'e mükemmel bir orta gönderdi ve Morlanis, sağ ayağıyla kaleci Lunin'in kalesine golü attı.

Teknik direktör Álvaro Arbeloa, durumu düzeltmek için Vinícius Júnior'u oyuna sokmaktan başka bir seçenek bulamadı. Ayrıca Arda Güler'i oyundan alarak Tiago Petarš'ı oyuna dahil etti.

Militão, 89. dakikada güçlü bir kafa vuruşuyla Real Madrid'e beraberliği getirdi, ancak Vedat Muriqi, 90+1. dakikada ev sahibi takıma galibiyet golünü attı.

