Video: Mallorca, Real Madrid'i mağlup ederek Barcelona'ya bir hediye verdi

Real Madrid, Mallorca'nın tuzağına düştü

Real Madrid, Cumartesi akşamı İspanya Ligi'nin 30. haftasında ev sahibi Real Mallorca'ya 1-2 yenildi.

Real Mallorca, 41. dakikada Manuel Morlanes'in golüyle öne geçti, ancak Eder Militao 89. dakikada Real Madrid için beraberliği sağladı.

Ancak Fedat Moriki, 90+1. dakikada ev sahibi takıma galibiyet golünü attı.

Real Mallorca, 31 puana yükselerek 17. sıraya yerleşirken, Real Madrid 69 puanda kalarak La Liga'da ikinci sıradaki yerini korudu.

  • Real Madrid, Mallorca'nın direnişi karşısında sönük bir performans sergiledi

    "Sport" gazetesi, küme düşmekten kurtulmak için mücadele eden Real Mallorca'nın mücadeleci performansını öne çıkararak maçın öne çıkan anlarını değerlendirdi.

    Buna karşılık Real Madrid, sönük bir performans sergiledi ve takım oyunundan oldukça yoksun kaldı.

    Real Madrid'in ilk büyük şansı 21. dakikada, Mbappé'nin Mallorca kalecisiyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda geldi.

    3 dakika sonra Kylian Mbappé'nin ikinci şansı geldi, ancak top üst direğe çarptı. 32. dakikada Arda Güler ise havadan bir şut çekti.

    41. dakikada Mafio, sağ kanattaki boşluğu değerlendirerek Morlanis'e mükemmel bir orta gönderdi ve Morlanis, sağ ayağıyla kaleci Lunin'in kalesine golü attı.

    Teknik direktör Álvaro Arbeloa, durumu düzeltmek için Vinícius Júnior'u oyuna sokmaktan başka bir seçenek bulamadı. Ayrıca Arda Güler'i oyundan alarak Tiago Petarš'ı oyuna dahil etti.

    Militão, 89. dakikada güçlü bir kafa vuruşuyla Real Madrid'e beraberliği getirdi, ancak Vedat Muriqi, 90+1. dakikada ev sahibi takıma galibiyet golünü attı.

    Barcelona, farkı açma fırsatı yakaladı

    Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid ile arasındaki puan farkını açmak için değerli bir fırsat yakaladı.

    Barcelona, bu akşam Cumartesi günü La Liga'nın 30. haftası kapsamında rakibi Atlético Madrid ile karşı karşıya gelecek.

    Barcelona, 73 puanla ligin zirvesinde yer alırken, en yakın takipçisi Real Madrid'e 4 puan fark atmış durumda.

    Barcelona, ev sahibi Atlético Madrid'i yenmesi halinde Real Madrid ile arasındaki farkı 7 puana çıkarabilir.