VİDEO: Luke Littler'ın İngiltere milli takımını ziyaret ettiği gün, Man City yıldızı Phil Foden inanılmaz bir şekilde 180 puan atarak dart ustası olduğunu kanıtladı

Hayatı boyunca Manchester United taraftarı olan Littler, büyük dart sahnesini İngiltere milli takımının antrenman kampıyla değiştirme fırsatından büyük keyif aldı. 19 yaşındaki genç, etkinlik sonrasında, "Buraya gelip tesisleri görmek, tüm oyuncularla tanışmak, onlarla oturup akşam yemeği yemek ve birlikte gülmek bir futbol taraftarı olarak benim için bir rüyaydı," dedi. Bu etkileşim, yoğun bir milli maç dönemi boyunca takım için hoş bir nefes alma fırsatı oldu.

Dart dehası, yeni İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel'in bile oyuncuların yeteneklerini görmek istediğini açıkladı. "Biraz dart oynadık. Onlar ısınırken Thomas Tuchel bana bu çocuklara bir ders vermemi söyledi! Phil Foden ve Aaron Ramsdale'de iyi bir potansiyel var. James Trafford'da da biraz vardı. Diğerlerinde pek yoktu! Çocuklara bu yaz için şans diledim. Umarım kupayı eve getirebilirler," diye ekledi Littler.








