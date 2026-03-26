Getty
Çeviri:
VİDEO: Luke Littler'ın İngiltere milli takımını ziyaret ettiği gün, Man City yıldızı Phil Foden inanılmaz bir şekilde 180 puan atarak dart ustası olduğunu kanıtladı
Foden, St. George's Park'ta formunu yakaladı
Bu inanılmaz başarıya Foden'ın birçok takım arkadaşı şahit oldu; üçüncü dartın üçlü 20'ye saplanışını, John Stones ve Harvey Barnes gibi isimler de inanamayan gözlerle izledi. Foden dartlarla potansiyelini sergilese de, sonunda kamp şampiyonu olarak ayrılan isim Newcastle United kalecisi Aaron Ramsdale oldu ve o gün orada bulunan profesyonel yıldızdan büyük övgüler aldı.
Videoyu izleyin
Littler, Three Lions'ın yeteneklerinden etkilendi
Hayatı boyunca Manchester United taraftarı olan Littler, büyük dart sahnesini İngiltere milli takımının antrenman kampıyla değiştirme fırsatından büyük keyif aldı. 19 yaşındaki genç, etkinlik sonrasında, "Buraya gelip tesisleri görmek, tüm oyuncularla tanışmak, onlarla oturup akşam yemeği yemek ve birlikte gülmek bir futbol taraftarı olarak benim için bir rüyaydı," dedi. Bu etkileşim, yoğun bir milli maç dönemi boyunca takım için hoş bir nefes alma fırsatı oldu.
Dart dehası, yeni İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel'in bile oyuncuların yeteneklerini görmek istediğini açıkladı. "Biraz dart oynadık. Onlar ısınırken Thomas Tuchel bana bu çocuklara bir ders vermemi söyledi! Phil Foden ve Aaron Ramsdale'de iyi bir potansiyel var. James Trafford'da da biraz vardı. Diğerlerinde pek yoktu! Çocuklara bu yaz için şans diledim. Umarım kupayı eve getirebilirler," diye ekledi Littler.
- AFP
Wembley'deki maçlar öncesinde kadro rotasyonu
Yaklaşan hazırlık maçları için ciddi hazırlıklar sürmesine rağmen, milli futbol merkezindeki atmosfer neşeli bir havada seyretti. İngiltere, Tuchel yönetiminde 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürürken Wembley'de Uruguay ve Japonya ile karşılaşacak. Ancak, takım genelinde iş yükünün dengelenmesi nedeniyle dart turnuvasına her zamankinden biraz daha az sayıda oyuncu katıldı.
Tuchel'in kadrosundan 11 oyuncu, Uruguay maçı öncesinde dinlenmek üzere izin aldıkları için akşamki etkinliklere katılmadı. Harry Kane ve Declan Rice gibi tanınmış yıldızlar, bu sezon kulüp düzeyinde şimdiye kadar çok fazla süre aldıkları için izinli oldukları için turnuva için Burton'daki kampa katılmadılar.