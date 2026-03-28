VİDEO: Liverpool'un orta saha oyuncusu Florian Wirtz'in İsviçre'ye karşı oynanan yedi gollü heyecan verici maçta sergilediği muhteşem performansı ve Almanya adına attığı iki muhteşem golü izleyin
Basel'de ipleri elinde tutan Wirtz
Maçın başlangıcından itibaren inişli çıkışlı geçen karşılaşmada Almanya, dirençli İsviçre takımını alt etmek için Wirtz’in bireysel yeteneklerine güvendi. Ev sahibi takım Dan Ndoye’nin golüyle erken öne geçti, ancak Almanya’nın cevabı Wirtz’in yönlendirdiği bir hareketle geldi; Wirtz’in havadan attığı pas, Jonathan Tah’ın gol atmasını sağladı.
Breel Embolo İsviçre'yi tekrar öne geçirse de, Wirtz ilk yarının uzatma dakikalarında yine asist yaptı. Muhteşem bir pasla Serge Gnabry'yi buldu ve Julian Nagelsmann'ın takımı, nefes kesen bir ilk yarı sonunda 2-2'lik skorla soyunma odasına girdi.
Kutunun kenarından gelen sihir
İkinci yarı, yaratıcı rolünden golcüye dönüşerek Almanya'ya gecenin ilk üstünlüğünü kazandıran Liverpool oyuncusuna aitti. İsviçre'nin kısa köşe vuruşuna yavaş tepki vermesinin ardından, 22 yaşındaki oyuncu ceza sahası kenarında topu kontrol etti ve sağ ayağıyla uzak köşeye muhteşem bir vuruş gönderdi.
İsviçre, ev sahibi seyircisi önünde pes etmedi ve skoru eşitlemeyi başardı. Joel Monteiro, 20 metre mesafeden boşluk buldu ve Oliver Baumann'ı geçen kusursuz bir vuruş yaptı.
Ancak maçın son dakikalarında momentum tekrar konuk takıma geçti. Maçın bitimine sadece beş dakika kala, Wirtz gecenin ikinci golünü atarak galibiyeti garantiledi. Almanya, topu sağ kanattan hızlıca ilerletti, boş alanda bulunan orta saha oyuncusunu buldu ve o da sakin bir şekilde yerini seçip galibiyet golünü attı ve 4-3'lük zaferi perçinledi.
- AFP
Şimdi ne olacak?
Bu maçın ardından Almanya, dikkatini Pazartesi günü Gana ile oynayacağı maça çevirecek. Wirtz, ülkesine bir kez daha önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor. 2026 Dünya Kupası'nda Almanya, Curacao, Fildişi Sahili ve Ekvador ile birlikte E Grubu'nda yer alıyor.