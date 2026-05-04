VİDEO: Liverpool'un Old Trafford'daki yenilgisinin ardından Dominik Szoboszlai, alay eden Manchester United taraftarlarına sert bir hareketle karşılık verdi

Maç, Kırmızı Şeytanlar üç puanı garantilemeden önce birkaç kez gidişatı değişen heyecan dolu bir mücadeleye sahne oldu. Matheus Cunha ve Benjamin Sesko'nun golleri, ev sahibi takımı maçın başlarında rahat bir üstünlüğe taşıdı. Liverpool ise ikinci yarıda güçlü bir tepki gösterdi. Szoboszlai farkı bire indirdi, ardından Cody Gakpo skoru eşitledi ve Slot'un takımının etkileyici geri dönüşünü tamamladı. Ancak 77. dakikada Mainoo'nun golü, United'ın galibiyetini kesinleştirdi. Bu sonuç, United'a sadece övünme hakkı kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda üç maç kala gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını da garantiledi.