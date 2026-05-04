VİDEO: Liverpool'un Old Trafford'daki yenilgisinin ardından Dominik Szoboszlai, alay eden Manchester United taraftarlarına sert bir hareketle karşılık verdi
Old Trafford'daki yenilginin ardından Szoboszlai'nin yaptığı hareket
Szoboszlai, Liverpool’un Old Trafford’da 3-2 mağlup olduğu maçın ardından United taraftarlarına meydan okurcasına tepki gösterdi ve maçın bitiminde oyuncular tünele doğru ilerlerken anlamlı bir hareket yaptı. Macar orta saha oyuncusu, ev sahibi taraftarların yüksek sesli yuhalamalarıyla karşılandı, ancak kolundaki altın renkli Premier League şampiyonluk rozetine dikkat çekerek yanıt vermeyi tercih etti. Liverpool, iki gol geriden gelerek maçı çevirmiş, ancak Kobbie Mainoo'nun attığı galibiyet golüyle son dakikada kalp kırıklığı yaşamıştı. Szoboszlai'nin yer aldığı bu an, maçın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından en çok konuşulan sahnelerden biri haline geldi.
Szoboszlai'nin etkisine rağmen Liverpool'un geri dönüşü yetmedi
Maç, Kırmızı Şeytanlar üç puanı garantilemeden önce birkaç kez gidişatı değişen heyecan dolu bir mücadeleye sahne oldu. Matheus Cunha ve Benjamin Sesko'nun golleri, ev sahibi takımı maçın başlarında rahat bir üstünlüğe taşıdı. Liverpool ise ikinci yarıda güçlü bir tepki gösterdi. Szoboszlai farkı bire indirdi, ardından Cody Gakpo skoru eşitledi ve Slot'un takımının etkileyici geri dönüşünü tamamladı. Ancak 77. dakikada Mainoo'nun golü, United'ın galibiyetini kesinleştirdi. Bu sonuç, United'a sadece övünme hakkı kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda üç maç kala gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını da garantiledi.
Liverpool için ilk beş sıralaması hâlâ en önemli hedef
Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesini sürdürürken artık bir an önce toparlanmak zorunda. Yenilgiye rağmen, önlerinde hâlâ oynanacak üç maç olduğu için kaderleri büyük ölçüde kendi ellerinde. Kırmızılar, 35 maçta topladıkları 58 puanla beşinci sıradaki Aston Villa ile aynı puanda bulunuyor. Takım, sezonun son maçlarında Aston Villa ve Brentford ile karşılaşmadan önce Chelsea ile zorlu bir maça çıkacak.