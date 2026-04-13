VİDEO: Lisandro Martinez, Dominic Calvert-Lewin'in saçını çektiği için kırmızı kart gördü; Man Utd taraftarları Leeds maçındaki 'aptalca' karara öfkelendi

Martinez'in kırmızı kartının nedeni, hem taraftarlar hem de yorumcular arasında bir eleştiri dalgasına yol açtı. Birçok taraftar, takımın içinde bulunduğu kritik durum göz önüne alındığında, savunma oyuncusunun hareketlerini "aptalca" ve "ahmakça" olarak nitelendirerek sosyal medyada öfkelerini dile getirdi. Calvert-Lewin'in saçını tutma kararı, hakeme onu erken bir şekilde oyundan atmaktan başka seçenek bırakmayan gereksiz bir risk olarak görüldü.

@StevenDonovan02, X'te "Martinez'in yaptığı aptalca bir hareket ama bu kırmızı kart gerekçesiyse, at kuyruğu saçlar da yasaklanmalı çünkü o açıkça rakibinin formasını tutmaya çalışıyor" diye yazdı.

@JacobHorsfall_, "Martinez'in yaptığı aptalca bir hareketti" dedi. "Dengesini kaybettiği için doğal bir tutma hareketi olduğundan eminim, ama neden elini o kadar yükseğe kaldırdı ki? Özellikle de bu sezon tam da bu hareket için gördüğümüz kırmızı kartları düşünürsek."

Bu arada @AdamJoseph şöyle dedi: "Lisandro Martinez'in aptalca bir kararı. Her zaman kırmızı kartla sonuçlanır. Dominic Calvert-Lewin'in saçını çekemezsin. Bunu yaptığın anda hakemin kararını sen vermiş olursun. Çekişin ne kadar güçlü olduğu önemli değil."

Maçı yorumlayan Gary Neville de United'ın genel performansından pek etkilenmemişti ve şöyle dedi: "Leeds 2-0 önde olmayı hak ediyor. Açık ara daha iyi takım onlar."

Martinez'in kırmızı karta verdiği tepkiyle ilgili olarak Neville, "Martinez şaşkın ve kafası karışık görünüyor. Ancak bu günlerde saç çekmek kırmızı kartla sonuçlanıyor. Ne yaptığını biliyordu." dedi.