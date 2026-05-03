VİDEO: Lionel Messi yine muhteşem bir solo gol attı, ancak Inter Miami'nin 3-0'lık üstünlüğünü elinden kaçırıp Orlando City'ye karşı dramatik bir MLS derbisini kaybetmesini inanamayan gözlerle izledi

Ancak Orlando City, lig tarihinin en muhteşem geri dönüşlerinden birini sergileyerek maçı dramatik bir şekilde tersine çevirdi. MLS tarihinde bir takımın 3 gol geriden gelip maçı kazanması, bu sadece üçüncü kez gerçekleşen bir olaydı. Geri dönüşün mimarı, konuk takımı tekrar maça ortak eden muhteşem bir hat-trick kaydeden bir başka Arjantinli oyuncu, Martin Ojeda oldu. Ojeda, ilk yarı bitmeden bir gol attı ve 68. dakikada ikinci golü atarak maçı heyecan verici bir finale taşıdı. Miami kalecisi Dayne St. Clair'in bir dizi yakın mesafeden kurtarışına rağmen, Ojeda sonunda penaltı noktasından skoru eşitledi. Uzatma dakikalarında Tyrese Spicer'ın ortaya çıkıp galibiyet golünü atmasıyla acı daha da arttı. Bu sonuç, Miami'nin Nu Stadyumu'ndaki şaşırtıcı mücadelelerinin devam edeceği anlamına geliyor. MLS sıralamasında üst sıralarda yer almasına rağmen, Herons bu stadyumda oynadığı ilk dört maçın hiçbirini kazanamadı.