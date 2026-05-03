Efsanevi forvet, 33. dakikada Miami'ye 3-0'lık üstünlük sağlayan muhteşem bir an yaşattı. Uzun süredir takım arkadaşı olan Luis Suarez'den gelen keskin pası alan Messi, kendine özgü bir aldatma hareketiyle Orlando City savunmacısını geçerek her zamanki çevikliğini sergiledi. Ardından ceza sahası dışından köşeye doğru giden güçlü ve isabetli bir şut çekti; kaleci Maxime Crepeau ise boşluğa uzanmaktan başka bir şey yapamadı. Bu, Messi'nin bu sezon sadece 10 MLS maçında attığı sekizinci gol oldu ve nadir görülen iki maçlık golsüz serisini etkileyici bir şekilde sona erdirmiş gibi görünüyordu. Ian Fray ve Telasco Segovia'nın erken golleri (ikincisi Messi'nin asistiyle) ev sahibi takımı, yeni ve son teknoloji ürünü stadyumlarında ilk galibiyetlerini kovalarken tam kontrol altına almıştı.
VİDEO: Lionel Messi yine muhteşem bir solo gol attı, ancak Inter Miami'nin 3-0'lık üstünlüğünü elinden kaçırıp Orlando City'ye karşı dramatik bir MLS derbisini kaybetmesini inanamayan gözlerle izledi
Messi, bu sezon MLS'de sekizinci golünü attı
Florida Derby'de yaşanan tarihi çöküş
Ancak Orlando City, lig tarihinin en muhteşem geri dönüşlerinden birini sergileyerek maçı dramatik bir şekilde tersine çevirdi. MLS tarihinde bir takımın 3 gol geriden gelip maçı kazanması, bu sadece üçüncü kez gerçekleşen bir olaydı. Geri dönüşün mimarı, konuk takımı tekrar maça ortak eden muhteşem bir hat-trick kaydeden bir başka Arjantinli oyuncu, Martin Ojeda oldu. Ojeda, ilk yarı bitmeden bir gol attı ve 68. dakikada ikinci golü atarak maçı heyecan verici bir finale taşıdı. Miami kalecisi Dayne St. Clair'in bir dizi yakın mesafeden kurtarışına rağmen, Ojeda sonunda penaltı noktasından skoru eşitledi. Uzatma dakikalarında Tyrese Spicer'ın ortaya çıkıp galibiyet golünü atmasıyla acı daha da arttı. Bu sonuç, Miami'nin Nu Stadyumu'ndaki şaşırtıcı mücadelelerinin devam edeceği anlamına geliyor. MLS sıralamasında üst sıralarda yer almasına rağmen, Herons bu stadyumda oynadığı ilk dört maçın hiçbirini kazanamadı.
Messi ve Miami için bundan sonra ne olacak?
Mağlubiyete rağmen, Messi Miami projesini ileriye taşımaya devam ederken kişisel istatistikleri hâlâ etkileyici. Orlando'ya attığı gol, Miami formasıyla kaydettiği 86. gol oldu ve Kuzey Amerika'da yeni rekorlar kırma yolunda ilerlemeye devam etti. Takım şu anda Doğu Konferansı'nda üçüncü sırada yer alıyor; lider Nashville'in sadece bir puan gerisinde ve ikinci sıradaki New England Revolution ile aynı puana sahip, ancak gol farkı nedeniyle geride kalıyor. Miami'nin, ligin yedi haftalık Dünya Kupası arası için ara vermesine kadar dört maçı kaldı. Toronto, Cincinnati, Portland ve Philadelphia ile oynanacak maçlar yaklaşırken, Hoyos Nu Stadyumu'nda o zorlu ilk galibiyeti elde etmek için her şeyi yapacaktır.