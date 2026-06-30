VİDEO: Lionel Messi, “Spider-Man: Brand New Day” filminin komik yeni tanıtım videosunda Tom Holland ile bir araya geliyor

Bu tanıtım videosu, şu anda Marvel kahramanı olarak dördüncü solo filminin tanıtımını yapan Holland için oldukça yoğun bir döneme denk geliyor. İngiliz aktör, 2026 Dünya Kupası boyunca sıkça gündemdeydi ve kısa süre önce hem filmi hem de futbola olan sevgisini konuşmak üzere Madrid’i ziyaret etti.

Ziyareti sırasında, Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ı çevikliği ve hızı nedeniyle mükemmel bir Örümcek Adam adayı olarak nitelendirdi.

Holland’ın beyazperdeye dönüşü, 2022 yapımı Uncharted’dan bu yana ilk büyük rolünü işaret ediyor. Yeni Marvel filmi vizyona girmeden önce, Holland’ın Christopher Nolan’ın yakında çıkacak olan The Odyssey projesinde de başrolü üstlenmesi planlanıyor; bu da aktör için yoğun bir yaz dönemi olacağını gösteriyor.

Yoğun çekim programına rağmen Holland, futbola olan ilgisini sürdürdü ve daha önce, örümcek temalı gol sevinciyle tanınan Atlético Madrid'den Julian Alvarez'e hayranlığını dile getirmişti.