Getty/GOAL
Çeviri:
VİDEO: Lionel Messi, “Spider-Man: Brand New Day” filminin komik yeni tanıtım videosunda Tom Holland ile bir araya geliyor
Messi, New York'u kasıp kavurdu
Çok az kişinin öngördüğü bir işbirliği kapsamında, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi, Sony Pictures için çekilen yepyeni bir tanıtım videosunda futbol sahasını New York sokaklarıyla değiştirdi. “GOAT” lakaplı yıldız, şu anda Arjantin’i 2026 Dünya Kupası’na hazırlıyor; ancak sosyal medyayı kısa sürede kasıp kavuran bu videoda Hollywood yıldızı Tom Holland ile bir araya gelmek için zaman buldu.
Kısa film, Holland’ın canlandırdığı Peter Parker’ın bir kafede sessizce oturmasıyla başlıyor; ancak futbol ikonunun gelişiyle şaşkına dönüyor. Açıkça hayranlık duyan oyuncu, Dünya Kupası şampiyonuna yaklaşmaya çalışırken kendi ayaklarına takılıp düşüyor. Kendisinin abartılı bir versiyonunu canlandıran Messi, aslında örümcek adamı yakalamak için bir izleme cihazı kullandığını ortaya çıkarır; bu da Parker’ı kostümünü giyip, tecrübeli forveti şehir silüetinin üzerinde yüksekten uçan bir tura çıkarmaya teşvik eder.
- Getty Images Entertainment
Holland için gişe rekorları kıran bir yaz
Bu tanıtım videosu, şu anda Marvel kahramanı olarak dördüncü solo filminin tanıtımını yapan Holland için oldukça yoğun bir döneme denk geliyor. İngiliz aktör, 2026 Dünya Kupası boyunca sıkça gündemdeydi ve kısa süre önce hem filmi hem de futbola olan sevgisini konuşmak üzere Madrid’i ziyaret etti.
Ziyareti sırasında, Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ı çevikliği ve hızı nedeniyle mükemmel bir Örümcek Adam adayı olarak nitelendirdi.
Holland’ın beyazperdeye dönüşü, 2022 yapımı Uncharted’dan bu yana ilk büyük rolünü işaret ediyor. Yeni Marvel filmi vizyona girmeden önce, Holland’ın Christopher Nolan’ın yakında çıkacak olan The Odyssey projesinde de başrolü üstlenmesi planlanıyor; bu da aktör için yoğun bir yaz dönemi olacağını gösteriyor.
Yoğun çekim programına rağmen Holland, futbola olan ilgisini sürdürdü ve daha önce, örümcek temalı gol sevinciyle tanınan Atlético Madrid'den Julian Alvarez'e hayranlığını dile getirmişti.
Hayranlar, viral olan bu ortak projeye tepki gösteriyor
Yeni filmin pazarlama kampanyası resmen tam hızına ulaştı; stüdyo, Messi’nin görüntülerinin yayınlanmasıyla birlikte hayranlara “Sırada kim var?” diye sordu.
Klibe gelen tepkiler son derece olumluydu; hayranlar, süper kahraman tarafından havada sallanırken çığlık atan Messi’nin komik zamanlamasından büyük keyif aldılar.
Messi’nin bu görünümü her ne kadar öncelikle tanıtım amaçlı olsa da, Arjantinli futbolcunun asıl filmde göz açıp kapayıncaya kadar geçip gidecek bir cameo rolünde yer alıp almayacağına dair çılgın teoriler ortaya çıktı. Efsanevi 10 numara, reklamda son derece coşkulu görünüyordu; bu da pek çok kişinin onun serinin gerçek bir hayranı olduğuna inanmasına neden oldu.
- Getty Images Sport
Vizyon tarihleri ve yönetmen bilgileri
Spider-Man: Brand New Day’in 31 Temmuz 2026’da sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor. Filmin yönetmen koltuğunda, Shang-Chi ve On Yüzük Efsanesi’nin yönetmeni Destin Daniel Cretton yer alıyor ve seriye yepyeni bir yön kazandıracağına dair umut vaat ediyor. Film, Dünya Kupası heyecanı doruk noktasına ulaştığı sırada vizyona girecek; bu da Messi ile yapılan işbirliğini kıtalararası pazarlamanın ustaca bir hamlesi haline getiriyor.
Tanıtım videosunda, Spider-Man, ikili havaya uçmadan önce Messi’ye “Yüksekten korkar mısın?” diye soruyor. Arjantin’in dünya şampiyonluğunu korumaya çalıştığı bu dönemde, omuzlarında bir ulusun yükünü taşıyan oyuncu için bu, neşeli bir an. Messi, bu Temmuz ayında ister bir kupa daha kaldırsın ister sadece gişe rekorları kıran bir filmin keyfini çıkarsın, küresel bir kültür ikonu olarak statüsü tartışılmaz olmaya devam ediyor.