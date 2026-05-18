Goal.com
CanlıBiletler
Inter Miami CF v Portland TimbersGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Çeviri:

VİDEO: Lionel Messi, MLS'de Portland Timbers'ı yendikleri maçta oyuncuların "saygı" eksikliğini protesto eden Inter Miami taraftarlarına el hareketi yaptı

L. Messi
Inter Miami CF
ABD 1
Inter Miami CF - Portland Timbers
Portland Timbers

Lionel Messi, kulübün sadık taraftarlarının Portland Timbers'ı mağlup ettikleri MLS maçında sessiz bir protesto düzenlemesinin ardından Inter Miami taraftarlarını azarlıyor gibi görünürken kameralara yakalandı. Nu Stadyumu'nda yüksek beklentilere rağmen atmosferin bozulmasıyla birlikte Arjantinli efsanenin tribünlere doğru el kol hareketleri yaptığı görüldü.

  • Nu Stadyumu'nda sessizlik

    Inter Miami, Pazar gecesi yeni Nu Stadyumu'nda Portland Timbers'ı 2-0 mağlup ederek nihayet ilk iç saha galibiyetini elde etti; ancak bu dönüm noktası, oyuncular ile kulübün en ateşli taraftarları arasındaki gözle görülür gerginliğin gölgesinde kaldı. Miami taraftar gruplarının birliği olan La Familia, maçın ilk 85 dakikası boyunca sessiz bir protesto düzenledi ve genellikle canlı olan tribünleri, Güney Florida atmosferini tanımlayan tipik davul, bayrak ve tezahüratlardan mahrum bıraktı.

    Grubun, kadrodan gelen "saygı" eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğradığı bildiriliyor. Grubun üyeleri, yeni stadyumdaki ilk dört maçın ardından oyuncuların tribünleri sürekli olarak görmezden geldiğini ve doğrudan soyunma odasına gittiğini iddia etti. Miami Herald'a göre Southern Legion'dan JC Aviles, "Oyuncular La Familia'ya hiçbir saygı göstermedi, maçlardan sonra tribünümüze gelmedi; oysa biz sabah 11'de gelip stadyumun içinde bayraklarımızı asıyor ve tailgate partimizi hazırlıyoruz," dedi. "Üstelik 90 dakikadan fazla bir süre boyunca tüm kalbimizle şarkı söylüyoruz. Selam vermeye gelen tek oyuncu Noah Allen'dı, diğer herkes doğrudan soyunma odasına gitti. Hiç hoş değil!"

    Gerginlik, 85. dakikada taraftarların nihayet sessizliğini bozup keskin bir mesaj vermesiyle doruğa ulaştı. Kalabalığın bir kısmı İspanyolca olarak şu sloganı atmaya başladı: "Oyuncular, hayranlarınıza selam verin, sizden başka bir şey istemeyen insanlarınızı takdir edin!" Bu talep, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi'nin hoşuna gitmemiş gibi görünüyordu; Messi, tribünlere onaylamayan bir hareket yaptı.

    • Reklam

  • Videoyu izleyin



  • Soyunma odasından karışık tepkiler

    Saha içindeki bariz hayal kırıklığına rağmen, oyuncular ve teknik ekip maçın bitiminden sonra olayla ilgili farklı bakış açıları ortaya koydu. Messi’nin açılış golünün ardından gecenin ikinci golünü atan German Berterame, taraftarların bakış açısını anladığını itiraf etti. Berterame, “Elbette bu şaşırtıcıydı, ama aynı zamanda haklılar çünkü onları takdir etmemizi hak ediyorlar,” dedi. "Önemli olan, bugün olduğu gibi bir arada ve aynı tarafta kalmamız. Çok uğraştıktan sonra kazandık ve bu da onlara mutluluk veriyor."

    Sağ bek Facundo Mura ise daha diplomatik bir yaklaşım sergiledi ve şunları söyledi: "Biz oyuncular olarak hepimiz huzurluyuz ve bir aradayız. Her şeye minnettarız; teknik kadroya, ihtiyacımız olan her şeyi bize sağlayan kulüpteki herkese ve her zaman bizi destekleyen taraftarlara. Bugün hepimizin hak ettiği bir zaferdi ve bir arada kalmamız gerektiğini düşünüyorum. Onlara çok minnettarız, onlar bizim bir parçamız ve hepimiz bir aileyiz."

    Bu arada, geçici teknik direktör Guillermo Hoyos tartışmaya girmekten kaçınarak şunları söyledi: "Inter Miami, şampiyon olmuş ve birçok başarıya imza atmış oyuncuları sayesinde büyük bir kulüp. Taraftarlar kendilerini gösterdiler, ancak bu konuda bir fikrim yok."


  • Inter Miami CF v Portland TimbersGetty Images Sport

    "Oyuncular büyük fedakarlıkta bulundular"

    Bu galibiyet, Miami’nin Doğu Konferansı’ndaki konumunu güçlendiren hayati bir adım oldu ve takımı 28 puanla ikinci sıraya yükseltti; lider Nashville’in sadece iki puan gerisinde. Yoğun bir programın ardından gösterilen çabayı değerlendiren Hoyos, sözlerini şöyle noktaladı: "Oyuncularımız her şeyi verdiler, büyük bir fedakarlıkta bulundular çünkü seyahatlerle geçen çok zorlu bir haftanın ardından bitkin durumdaydılar, ama kendilerini göstermeyi başardılar. Günlük çalışmalarımızda bizimle birlikte olan herkese tebrikler. Kazanmaktan ve adım adım büyümeye devam etmekten çok mutluyuz."

ABD 1
Portland Timbers crest
Portland Timbers
POT
San Jose Earthquakes crest
San Jose Earthquakes
SJE
ABD 1
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
Philadelphia Union crest
Philadelphia Union
PHI