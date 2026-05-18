VİDEO: Lionel Messi, MLS'de Portland Timbers'ı yendikleri maçta oyuncuların "saygı" eksikliğini protesto eden Inter Miami taraftarlarına el hareketi yaptı

Inter Miami, Pazar gecesi yeni Nu Stadyumu'nda Portland Timbers'ı 2-0 mağlup ederek nihayet ilk iç saha galibiyetini elde etti; ancak bu dönüm noktası, oyuncular ile kulübün en ateşli taraftarları arasındaki gözle görülür gerginliğin gölgesinde kaldı. Miami taraftar gruplarının birliği olan La Familia, maçın ilk 85 dakikası boyunca sessiz bir protesto düzenledi ve genellikle canlı olan tribünleri, Güney Florida atmosferini tanımlayan tipik davul, bayrak ve tezahüratlardan mahrum bıraktı.

Grubun, kadrodan gelen "saygı" eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğradığı bildiriliyor. Grubun üyeleri, yeni stadyumdaki ilk dört maçın ardından oyuncuların tribünleri sürekli olarak görmezden geldiğini ve doğrudan soyunma odasına gittiğini iddia etti. Miami Herald'a göre Southern Legion'dan JC Aviles, "Oyuncular La Familia'ya hiçbir saygı göstermedi, maçlardan sonra tribünümüze gelmedi; oysa biz sabah 11'de gelip stadyumun içinde bayraklarımızı asıyor ve tailgate partimizi hazırlıyoruz," dedi. "Üstelik 90 dakikadan fazla bir süre boyunca tüm kalbimizle şarkı söylüyoruz. Selam vermeye gelen tek oyuncu Noah Allen'dı, diğer herkes doğrudan soyunma odasına gitti. Hiç hoş değil!"

Gerginlik, 85. dakikada taraftarların nihayet sessizliğini bozup keskin bir mesaj vermesiyle doruğa ulaştı. Kalabalığın bir kısmı İspanyolca olarak şu sloganı atmaya başladı: "Oyuncular, hayranlarınıza selam verin, sizden başka bir şey istemeyen insanlarınızı takdir edin!" Bu talep, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi'nin hoşuna gitmemiş gibi görünüyordu; Messi, tribünlere onaylamayan bir hareket yaptı.