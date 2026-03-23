VİDEO: Lionel Messi, kariyerinin 71. serbest vuruş golünü atarak Brezilya efsanesi Pelé'yi geride bıraktı; New York City FC kalecisi Matt Freese ise tamamen rezil oldu

Inter Miami, 2026 Major League Soccer sezonuna güçlü bir başlangıç yaptı; ilk beş maçında topladığı 10 puanla Doğu Konferansı’nda lider Nashville SC ve New York City FC’nin ardından üçüncü sırada yer alıyor. Pazar günü karşılaştıkları rakip de işte bu New York City FC’ydi.

Yankee Stadyumu'nda heyecan verici bir maç oynandı. Gonzalo Lujan, dördüncü dakikada Miami'yi öne geçirdi, ancak New York, Nicolas Fernandez ve Agustin Ojeda'nın golleriyle skoru tersine çevirdi. Ancak ev sahibi takımın üstünlüğü uzun sürmedi, Messi uzak mesafeden serbest vuruşunu kullandı, top defleksiyonla kaleci Matt Freese'i geçerek ağlara gitti.

Arjantinli Dünya Kupası şampiyonu bir kez daha ilham verici bir an yaşattı ve Miami, 74. dakikada savunma oyuncusu Micael'in attığı galibiyet golüyle maçı kazandı.