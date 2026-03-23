Getty Images Sport
Çeviri:
VİDEO: Lionel Messi, kariyerinin 71. serbest vuruş golünü atarak Brezilya efsanesi Pelé'yi geride bıraktı; New York City FC kalecisi Matt Freese ise tamamen rezil oldu
Messi, Inter Miami'nin 3-2'lik galibiyetine ilham verdi
Inter Miami, 2026 Major League Soccer sezonuna güçlü bir başlangıç yaptı; ilk beş maçında topladığı 10 puanla Doğu Konferansı’nda lider Nashville SC ve New York City FC’nin ardından üçüncü sırada yer alıyor. Pazar günü karşılaştıkları rakip de işte bu New York City FC’ydi.
Yankee Stadyumu'nda heyecan verici bir maç oynandı. Gonzalo Lujan, dördüncü dakikada Miami'yi öne geçirdi, ancak New York, Nicolas Fernandez ve Agustin Ojeda'nın golleriyle skoru tersine çevirdi. Ancak ev sahibi takımın üstünlüğü uzun sürmedi, Messi uzak mesafeden serbest vuruşunu kullandı, top defleksiyonla kaleci Matt Freese'i geçerek ağlara gitti.
Arjantinli Dünya Kupası şampiyonu bir kez daha ilham verici bir an yaşattı ve Miami, 74. dakikada savunma oyuncusu Micael'in attığı galibiyet golüyle maçı kazandı.
Videoyu izleyin
Messi, geçtiğimiz günlerde Nashville'e attığı golle kariyerinin 900. golüne ulaştı ve New York City karşısında kariyerinin 71. serbest vuruş golünü atarak 1.000 gol barajına doğru ilk adımını attı. Bu, 38 yaşındaki oyuncunun doğrudan serbest vuruşlardan attığı gol sayısında Pele'yi geride bıraktığı anlamına geliyor; Brezilyalı efsanenin efsanevi kariyeri boyunca duran toplardan 70 gol attığı tahmin ediliyor.
Şu anda bu listede onun önünde sadece bir oyuncu var, o da 77 serbest vuruş golü atan eski Lyon yıldızı Juninho Pernambucano, ancak Messi'nin kariyerine son verip emekli olmaya karar vermeden önce sıralamanın zirvesine yükselme şansı oldukça yüksek.
- Getty Images Sport
Arjantin, Moritanya ve Zambiya maçlarında milli takımın kaptanlığını üstlenecek
Messi, yaklaşan milli maç aralığında Arjantin forması giymeye hazırlanıyor. Şu anki Dünya Kupası şampiyonu, Buenos Aires’te Moritanya ve Zambiya ile dostluk maçları oynayacak. Bu maçlar, teknik direktör Lionel Scaloni’nin ABD, Kanada ve Meksika’da gerçekleşecek şampiyonluk savunması için kadrosunu belirlemeden önce oyuncularını değerlendirebileceği son fırsat olacak.
Messi, şüphesiz Arjantin kadrosunun yıldız ismi ancak bu hazırlık maçları için kadroya daha deneyimsiz bir dizi forvet de dahil edildi. 49 kez milli forma giyen Julian Alvarez kadroda yer alırken, Giuliano Simeone, Franco Mastantuono, Jose Manuel Lopez, Joaquin Panichelli ve Gianluca Prestianni gibi isimler de kadroya seçildi ve bu oyuncuların her birinin milli takımda 10'dan az maçı bulunuyor.
Arjantin, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçını Haziran ortasında Missouri eyaletinin Kansas City kentinde Cezayir ile oynayacak. Takım, J Grubu'nda ayrıca Avusturya ve Ürdün ile de karşılaşacak.