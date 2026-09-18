VİDEO: Lionel Messi, Inter Miami’nin kupa zaferinin ardından MLS komiseri Don Garber ile "hararetli" bir konuşma yaparken görüldü

Hem MLS hem de Inter Miami olay hakkında sessizliğini korurken, Messi ile Garber arasında maç sonrası geçen konuşmaya dair ayrıntılar tamamen kapalı kapılar ardında kalmaya devam ediyor.

Messi ve takım arkadaşları şimdi maç sonrası spekülasyonları geride bırakıp yaklaşan karşılaşmalarına ve güçlü formunu sürdürmeye odaklanacak.

Taraflardan herhangi birinin sonunda bir açıklama yapıp yapmayacağı henüz belli değil, ancak kupadaki son zafer, Miami'nin yıldız kaptanı yönetimindeki kupa dolu döneminin kesintisiz şekilde sürdüğünü garantiliyor.