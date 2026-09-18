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Inter Miami CF v Cruz Azul - Campeones Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya
Çeviri:

VİDEO: Lionel Messi, Inter Miami’nin kupa zaferinin ardından MLS komiseri Don Garber ile "hararetli" bir konuşma yaparken görüldü

L. Messi
Inter Miami CF
Inter Miami CF - Cruz Azul
Campeones Cup
ABD 1

Lionel Messi, Inter Miami'nin çarşamba günü Campeones Cup'taki zaferinin ardından MLS Komiseri Don Garber ile hararetli bir konuşma yaparken görüntülendi. Arjantinli süperstar, kulüp adına 100. golünü attıktan sonra ligin patronunu defalarca işaret etti ve bu durum neler yaşandığına dair tartışma başlattı.

  • Messi, Garber ile hararetli bir tartışmaya girdi

    Messi, çarşamba günü Inter Miami'nin Cruz Azul karşısındaki galibiyetinin ardından MLS Komiseri Garber ile hararetli bir konuşma yaparken kameralara yakalandı. Arjantinli süperstarın, maçın ardından onunla konuşurken birden fazla kez parmağıyla lig yöneticisini işaret ettiği görüntülendi. Beklenmedik etkileşim, maç sonrası yaşananların hemen ardından doğrudan saha içinde gerçekleşti.

    Hararetli tartışmanın nedeni açıklanmadı. Konuyla ilgili görüşü sorulduğunda MLS yorum yapmayı reddetti, Inter Miami ise olayla ilgili yorum talebine hemen yanıt vermedi.

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  • Dönüm noktası niteliğindeki gol, Miami'ye bir kupa daha kazandırdı

    Hararetli tartışma, Inter Miami'nin Meksika ekibi Cruz Azul'u 2-0 yenerek Campeones Cup kupasını kazanmasının hemen ardından yaşandı. Messi sahada unutulmaz bir gece geçirdi; maçta Inter Miami kariyerinin 100. golünü atarak takımının net galibiyetini perçinledi.

    Bu zafer, Messi'nin Güney Florida'ya gelişinden üç yıl sonra kulübün müzesine eklenen bir başka kupa oldu. Inter Miami daha önce 2023'te Leagues Cup'ı, ardından 2024'te Supporters' Shield'ı ve 2025'te MLS Cup'ı kazanmıştı.

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  • Inter Miami CF v Cruz Azul - Campeones Cup 2026Getty Images Sport

    Komiserle maç sonrası etkileşimi sessizlik çevreliyor

    Hem MLS hem de Inter Miami olay hakkında sessizliğini korurken, Messi ile Garber arasında maç sonrası geçen konuşmaya dair ayrıntılar tamamen kapalı kapılar ardında kalmaya devam ediyor.

    Messi ve takım arkadaşları şimdi maç sonrası spekülasyonları geride bırakıp yaklaşan karşılaşmalarına ve güçlü formunu sürdürmeye odaklanacak.

    Taraflardan herhangi birinin sonunda bir açıklama yapıp yapmayacağı henüz belli değil, ancak kupadaki son zafer, Miami'nin yıldız kaptanı yönetimindeki kupa dolu döneminin kesintisiz şekilde sürdüğünü garantiliyor.

ABD 1
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