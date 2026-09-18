Getty Images Sport
Çeviri:
VİDEO: Lionel Messi, Inter Miami’nin kupa zaferinin ardından MLS komiseri Don Garber ile "hararetli" bir konuşma yaparken görüldü
Messi, Garber ile hararetli bir tartışmaya girdi
Messi, çarşamba günü Inter Miami'nin Cruz Azul karşısındaki galibiyetinin ardından MLS Komiseri Garber ile hararetli bir konuşma yaparken kameralara yakalandı. Arjantinli süperstarın, maçın ardından onunla konuşurken birden fazla kez parmağıyla lig yöneticisini işaret ettiği görüntülendi. Beklenmedik etkileşim, maç sonrası yaşananların hemen ardından doğrudan saha içinde gerçekleşti.
Hararetli tartışmanın nedeni açıklanmadı. Konuyla ilgili görüşü sorulduğunda MLS yorum yapmayı reddetti, Inter Miami ise olayla ilgili yorum talebine hemen yanıt vermedi.
Klibi izle
Dönüm noktası niteliğindeki gol, Miami'ye bir kupa daha kazandırdı
Hararetli tartışma, Inter Miami'nin Meksika ekibi Cruz Azul'u 2-0 yenerek Campeones Cup kupasını kazanmasının hemen ardından yaşandı. Messi sahada unutulmaz bir gece geçirdi; maçta Inter Miami kariyerinin 100. golünü atarak takımının net galibiyetini perçinledi.
Bu zafer, Messi'nin Güney Florida'ya gelişinden üç yıl sonra kulübün müzesine eklenen bir başka kupa oldu. Inter Miami daha önce 2023'te Leagues Cup'ı, ardından 2024'te Supporters' Shield'ı ve 2025'te MLS Cup'ı kazanmıştı.
- Getty Images Sport
Komiserle maç sonrası etkileşimi sessizlik çevreliyor
Hem MLS hem de Inter Miami olay hakkında sessizliğini korurken, Messi ile Garber arasında maç sonrası geçen konuşmaya dair ayrıntılar tamamen kapalı kapılar ardında kalmaya devam ediyor.
Messi ve takım arkadaşları şimdi maç sonrası spekülasyonları geride bırakıp yaklaşan karşılaşmalarına ve güçlü formunu sürdürmeye odaklanacak.
Taraflardan herhangi birinin sonunda bir açıklama yapıp yapmayacağı henüz belli değil, ancak kupadaki son zafer, Miami'nin yıldız kaptanı yönetimindeki kupa dolu döneminin kesintisiz şekilde sürdüğünü garantiliyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun