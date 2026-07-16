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Yosua Arya

Çeviri:

VİDEO: Lionel Messi, İngiltere’yi Dünya Kupası’ndan eledikten sonra, penaltı atışları için önemli notların bulunduğu Jordan Pickford’un su şişesini inceliyor

Arjantin
L. Messi
J. Pickford
İngiltere - Arjantin
İngiltere
Dünya Kupası

Lionel Messi ve Arjantinli takım arkadaşları, İngiltere’yi mağlup ederek Dünya Kupası yarı finalinde dramatik bir galibiyet elde ettikten sonra Jordan Pickford’un su şişesini inceledikleri görüldü. Penaltı atışlarına ilişkin notlarla kaplı olan şişe, Arjantin’in son dakikalarda geri dönüş yaparak finale yükselmesini sağlamasının ardından takım içinde elden ele dolaştı.

  • Messi ve Arjantin, Pickford’un penaltı notlarını keşfediyor

    Arjantin’in İngiltere’yi mağlup ederek Dünya Kupası yarı finalini kazandığı maçın ardından çekilen görüntülerde, Messi’nin maçın bitiş düdüğünün ardından Pickford’un su şişesini incelediği görüldü. Arjantin teknik ekibinden bir üye, şişeyi sahadan aldıktan sonra kaptana uzattı; kaptan ise şişenin yan tarafına yapıştırılmış penaltı atışlarına ilişkin notları inceledi.

    Şişe daha sonra Arjantin kadrosu arasında dolaştırıldı; Enzo Fernandez, tercih ettiği penaltı vuruş yeri ve şut alışkanlıklarını detaylandıran notların yanında kendi adını görünce gülümseyen isimlerden biriydi. Bu an, Arjantin'in dramatik bir son dakika geri dönüşüyle Dünya Kupası finaline yükselmesini garantilemesinin ardından yaşandı.

    Pickford, Arjantin’in penaltı atıcıları hakkında ayrıntılı bilgiler hazırlamıştı, ancak İngiltere’nin normal sürede mağlup olması nedeniyle bu notlara hiç ihtiyaç duyulmadı.

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  • Penaltı atışları olmadan hazırlıkların pek bir önemi yoktur

    Videoda ise Arjantinli oyuncuların Pickford’un hazırlıklarına verdikleri tepkiler yer alıyordu; takımın birkaç üyesi, kalecinin şişesine iliştirilmiş talimatlara bakarken eğlenmiş görünüyordu. Bu görüntüler, Arjantin’in galibiyetinin ardından sosyal medyada hızla yayıldı ve İngiltere kalecisinin, hiçbir zaman gerçekleşmeyen olası bir penaltı atışları serisi için yaptığı ayrıntılı hazırlığı gözler önüne serdi.

    Pickford, uluslararası kariyeri boyunca penaltılara yönelik kapsamlı hazırlıklarıyla ün kazanmıştır. Yaptığı araştırmalar daha önce İngiltere’nin penaltı atışları zaferlerinde kilit bir rol oynamıştı; bu nedenle şişesinin üzerine yazdığı notlar, maç günü rutinlerinin tanıdık bir parçası haline gelmişti. Ancak İngiltere’nin maçın sonlarında yaşadığı çöküş, bu hazırlıkların boşa gitmesine neden oldu. Fernandez maçın son dakikalarında skoru eşitledikten sonra, Lautaro Martinez uzatma dakikalarında kafayla galibiyet golünü attı ve penaltılar devreye girmeden Arjantin’i finale taşıdı.

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    Arjantin, bir başka Dünya Kupası şampiyonluğunun peşinde

    Arjantin artık dikkatini Pazar günü İspanya ile oynayacağı Dünya Kupası finaline çeviriyor; Lionel Scaloni’nin takımı, üst üste ikinci dünya şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor. Öte yandan İngiltere, son dakikalarda avantajını kaybetmeden önce kontrolü elinde tuttuğu gibi görünen yarı final maçını değerlendirmek zorunda kalacak. Ancak takım, Cumartesi günü Fransa ile üçüncülük maçı için mücadele edecek.

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