VİDEO: Lionel Messi, İngiltere’yi Dünya Kupası’ndan eledikten sonra, penaltı atışları için önemli notların bulunduğu Jordan Pickford’un su şişesini inceliyor

Arjantin’in İngiltere’yi mağlup ederek Dünya Kupası yarı finalini kazandığı maçın ardından çekilen görüntülerde, Messi’nin maçın bitiş düdüğünün ardından Pickford’un su şişesini incelediği görüldü. Arjantin teknik ekibinden bir üye, şişeyi sahadan aldıktan sonra kaptana uzattı; kaptan ise şişenin yan tarafına yapıştırılmış penaltı atışlarına ilişkin notları inceledi.

Şişe daha sonra Arjantin kadrosu arasında dolaştırıldı; Enzo Fernandez, tercih ettiği penaltı vuruş yeri ve şut alışkanlıklarını detaylandıran notların yanında kendi adını görünce gülümseyen isimlerden biriydi. Bu an, Arjantin'in dramatik bir son dakika geri dönüşüyle Dünya Kupası finaline yükselmesini garantilemesinin ardından yaşandı.

Pickford, Arjantin’in penaltı atıcıları hakkında ayrıntılı bilgiler hazırlamıştı, ancak İngiltere’nin normal sürede mağlup olması nedeniyle bu notlara hiç ihtiyaç duyulmadı.