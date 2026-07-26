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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

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VİDEO: Lionel Messi, Dünya Kupası finalinden bu yana ilk kez kamuoyunun önüne çıktı – Arjantinli süperstar, memleketinde dördüncü lig maçını izledi

L. Messi
Arjantin
Dünya Kupası
Inter Miami CF

Lionel Messi, Arjantin’in 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya’ya karşı yaşadığı yürek burkan yenilginin ardından ilk kez kamuoyunun önüne çıktı. Efsanevi oyun kurucu, turnuva sonrası dinlenme dönemine başlarken memleketinde yerel futbol maçlarını izlerken görüldü.

  • Messi, Primera C maçı için Rosario’da görüldü

    Messi, Arjantin’in 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde yaşadığı acı hayal kırıklığını atlatmaya çalışırken, şu anda memleketi Rosario’nun yakınlarında ailesiyle vakit geçiriyor. Ancak Inter Miami’nin süperstarı, Cumartesi günü, Messi ailesinin yönettiği Leones FC’nin Antonio Di Giacomo Stadyumu’nda Central Córdoba ile oynadığı Primera C ligi maçını izlemek üzere sahneye çıktı. Bu, turnuvanın sona ermesinden bu yana Messi’nin ilk kamuya açık görünüşüydü. Messi, dikkat çekmemek için siyah bir kapüşonlu sweatshirt giyerek stadyuma geldi, ancak bu pek mümkün olmadı.

    Taraftarlar ve yerel medya, ulusal kahramanı hemen tanıdı; cep telefonları ve televizyon kameraları, Messi'yi kalelerden birinin arkasında bulunan özel bir balkondan maçı izlerken görüntüledi. Çocuklar ve taraftarlar onun adını haykırırken, 39 yaşındaki oyuncu kalabalığa gülümsemeyle ve el sallayarak karşılık verdi; bu hareketi tribünlerden sıcak alkışlarla karşılandı. Ev sahibi takım için talihsiz bir şekilde, tüm zamanların en iyi futbolcusu, olumlu bir sonuç elde etmek için yeterli şansı sağlayamadı. Messi’nin varlığı bile Leones’e galibiyet getiremedi; takım, Central Cordoba’ya 2-0 mağlup oldu.

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  • MLS All-Star Maçı'nı kaçırmak

    Messi, Arjantin’de vakit geçirirken, sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanan futbolcu, yaklaşan sezon ortası etkinlikleri için Kuzey Carolina’ya gitmeyecek. Messi, geçtiğimiz Dünya Kupası finalinde Arjantin milli takımında forma giydikten sonra, önümüzdeki hafta Çarşamba günü Charlotte’ta düzenlenecek MLS All-Star Maçı’nda oynamak zorunda olmayacak. Onun yokluğu, etkinliğin pazarlama açısından bir darbe olsa da, kadro uluslararası yeteneklerle hâlâ oldukça zengin.

    Messi'nin All-Star kadrosunda yer almamasına rağmen, MLS kadrosunda Los Angeles FC'den Son Heung-min ve Vancouver Whitecaps'tan Thomas Muller gibi tanınmış isimler yer alacak. ABD Milli Takımı kaptanı Tim Ream da ev sahibi şehir Charlotte'u temsil edecek. Bu oyuncular, MLS temsilci takımını Liga MX'in en iyilerine karşı yönetecek ve sınır ötesi rekabetin yüksek profilli niteliğini koruyacak.

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  • Lionel Messi Inter Miami 2026 Colorado RapidsGetty

    Ağustos başında takıma katılması bekleniyor

    Inter Miami taraftarları, kaptanlarının Nu Stadium sahasına geri dönmesini beklerken sabırlı olmak zorunda kalacaklar. Mevcut dinlenme anlaşması uyarınca Messi, kulüp faaliyetlerinden tamamen uzak kalacağı 21 günlük bir dönemin ortasında bulunuyor. Bu aşama, New York’taki final maçındaki yenilginin yarattığı zihinsel yorgunluğu atlatabilmesi için tasarlandı. Messi için odak noktası hâlâ ailesi ve Rosario’daki kökleri olmaya devam ediyor. Bu nedenle, Ağustos ayı başında takıma katılabileceği tahmin ediliyor.

ABD 1
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