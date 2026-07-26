VİDEO: Lionel Messi, Dünya Kupası finalinden bu yana ilk kez kamuoyunun önüne çıktı – Arjantinli süperstar, memleketinde dördüncü lig maçını izledi

Messi, Arjantin’in 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde yaşadığı acı hayal kırıklığını atlatmaya çalışırken, şu anda memleketi Rosario’nun yakınlarında ailesiyle vakit geçiriyor. Ancak Inter Miami’nin süperstarı, Cumartesi günü, Messi ailesinin yönettiği Leones FC’nin Antonio Di Giacomo Stadyumu’nda Central Córdoba ile oynadığı Primera C ligi maçını izlemek üzere sahneye çıktı. Bu, turnuvanın sona ermesinden bu yana Messi’nin ilk kamuya açık görünüşüydü. Messi, dikkat çekmemek için siyah bir kapüşonlu sweatshirt giyerek stadyuma geldi, ancak bu pek mümkün olmadı.

Taraftarlar ve yerel medya, ulusal kahramanı hemen tanıdı; cep telefonları ve televizyon kameraları, Messi'yi kalelerden birinin arkasında bulunan özel bir balkondan maçı izlerken görüntüledi. Çocuklar ve taraftarlar onun adını haykırırken, 39 yaşındaki oyuncu kalabalığa gülümsemeyle ve el sallayarak karşılık verdi; bu hareketi tribünlerden sıcak alkışlarla karşılandı. Ev sahibi takım için talihsiz bir şekilde, tüm zamanların en iyi futbolcusu, olumlu bir sonuç elde etmek için yeterli şansı sağlayamadı. Messi’nin varlığı bile Leones’e galibiyet getiremedi; takım, Central Cordoba’ya 2-0 mağlup oldu.