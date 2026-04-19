Efsanevi forvet o gece iki gol attı, ancak hafızalarda uzun süre yer edecek olan golü 79. dakikada attığı gol oldu. Orta saha yakınlarında Colorado'nun top kaybının ardından Messi topu aldı ve ceza sahasına doğru ilerledi; sağ köşe yakınlarında içe doğru kesip, üst köşeye mükemmel bir şekilde kıvrılan muhteşem bir şut gönderdi. Bu galibiyet, Herons için hayati öneme sahipti. Takım, yenilmezlik serisini yedi maça çıkardı ve Doğu Konferansı sıralamasında ikinci sıraya yükseldi. Inter Miami, lider Nashville SC'nin bir puan gerisinde yer alıyor. Messi'nin iki golünün yanı sıra, Meksika milli takımının forveti German Berterame de fileleri havalandırdı ve Inter Miami'nin Colorado'dan 3-2'lik zorlu bir galibiyetle ayrılmasını sağladı.