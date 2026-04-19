Efsanevi forvet o gece iki gol attı, ancak hafızalarda uzun süre yer edecek olan golü 79. dakikada attığı gol oldu. Orta saha yakınlarında Colorado'nun top kaybının ardından Messi topu aldı ve ceza sahasına doğru ilerledi; sağ köşe yakınlarında içe doğru kesip, üst köşeye mükemmel bir şekilde kıvrılan muhteşem bir şut gönderdi. Bu galibiyet, Herons için hayati öneme sahipti. Takım, yenilmezlik serisini yedi maça çıkardı ve Doğu Konferansı sıralamasında ikinci sıraya yükseldi. Inter Miami, lider Nashville SC'nin bir puan gerisinde yer alıyor. Messi'nin iki golünün yanı sıra, Meksika milli takımının forveti German Berterame de fileleri havalandırdı ve Inter Miami'nin Colorado'dan 3-2'lik zorlu bir galibiyetle ayrılmasını sağladı.
Çeviri:
VİDEO: Lionel Messi'den bir sihir daha! Arjantinli efsane, Inter Miami'nin Colorado Rapids'i 5 golün atıldığı heyecan verici maçta mağlup ettiği karşılaşmada, üst köşeye çarpıcı bir gol attı
Messi, beş gollü heyecan dolu maçı muhteşem bir şekilde sonlandırdı
Messi'nin üst köşeye attığı muhteşem golü izleyin
Colorado'da MLS için rekor kırılan bir gece
75.824 kişilik seyirci kitlesi, Major League Soccer tarihindeki en yüksek ikinci seyirci sayısına ulaşırken, "Messi etkisi" tüm gücüyle hissedildi. Taraftarlar, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncuyu izlemek için ülkenin dört bir yanından akın etti ve Messi onları hayal kırıklığına uğratmadı. Rapids'in hırslı bir mücadele sergilemesine ve Miami savunmasına sık sık sorunlar çıkarmasına rağmen, konuk takımın kaptanının olağanüstü bireysel yeteneği maçı belirleyen faktör oldu.
- Getty Images Sport
Hoyos, yetiştirdiği oyuncuyla birlikte rüya gibi bir geri dönüş yaşıyor
Bu maç, takımı MLS Kupası zaferine taşıdıktan sadece birkaç ay sonra görevinden ayrılan Javier Mascherano’nun ani ayrılışının ardından Florida kulübü için yeni bir sayfa açtı. Mascherano yaptığı açıklamada, “kişisel nedenlerle” ayrıldığını belirtti. Daha önce kulübün sportif direktörlüğünü yapan geçici teknik direktör Guillermo Hoyos, takımı rayına oturtmakla görevlendirildi. Hoyos ve Messi arasındaki bağ, Barcelona'nın ünlü La Masia akademisinde geçirdikleri yıllara kadar uzanıyor ve bu da zafere duygusal bir boyut katıyor.