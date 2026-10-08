Hakemin tuhaf sunumu dikkat çekse de geceye sonunda ham duygular damga vurdu. 39 yaşındaki forvet, Arjantin'in İspanya'ya karşı Dünya Kupası finalinde aldığı acı yenilginin ardından ağustos ayında milli takımı bıraktığını açıklamıştı.

Benin maçı öncesindeki hazırlık süreci de bu duruma uygun şekilde duygusaldı. Messi, takım otobüsü River Plate'in stadyumu dışında tutkulu taraftar kalabalığının arasından geçerken gözle görülür biçimde duygulandı. İçeride ise 85 bin kapasiteli statta toplanan taraftarlar, Nicolas Otamendi ve Nico Paz'ın erken gollerinin ardından Messi'nin penaltı noktasından attığı sert golle gelen rutin bir galibiyete tanıklık etti. Takım arkadaşları, gözyaşlarını tutamayan Enzo Fernandez'in de aralarında bulunduğu isimler, ikonik kaptan orta yuvarlaktan stadyuma seslenirken duygularını kontrol etmekte zorlandı.

Veda konuşmasını yapan Messi, 2022 Dünya Kupası, Copa America ve Finalissima zaferlerini de içeren, başarılarla dolu iki on yıllık milli takım kariyerini değerlendirdi. "Artık buraya gelmeyecek olmak ve Arjantin Milli Takımı ile birlikte olmamak canımı çok yakacak" dedi taraftarlara. "Bu bana kalsa, hayatım boyunca burada olmayı çok isterdim, çünkü Arjantin için oynamak var olan en güzel şey."

Tecrübeli hücumcu, İspanya karşısında yaşanan son hayal kırıklığını da kabul ederek, takımın depoda çok az enerjisi kalmış olmasına rağmen son ana kadar mücadele ettiğini belirtti. Ayrıca eski takım arkadaşlarını onurlandırmak için de zaman ayırdı ve ağustos ayında hayatını kaybeden merhum babası Jorge için duygusal bir veda konuşması yaptı. "Burada oynamayı çok özleyeceğim" diye ekledi Messi. "Buradan minnettar, gururlu ve huzurlu ayrılıyorum."



