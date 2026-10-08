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Muhammad Zaki
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VİDEO: Lionel Messi, Arjantin'in Benin'e karşı oynadığı duygusal veda maçında hakemden TUHAF bir emeklilik hediyesi aldı

L. Messi
Arjantin
Benin
Arjantin - Benin
Dünya Kupası
Copa America
Hazırlık Maçları
Barcelona
Inter Miami CF

Lionel Messi'nin tarihi milli takım kariyeri, Estadio Monumental'da gözyaşlarıyla sona erdi ancak gece, hem oyuncuyu hem de taraftarları tamamen şaşkına çeviren bir anla bitti. Efsanevi hücum oyuncusu Arjantin taraftarlarına veda ederken, maçın hakemiyle yaşanan tuhaf bir etkileşim, onun efsanevi hikâyesine sürreal bir son dokunuş yaptı.

  • Tuhaf bir veda hediyesi

    Messi, Arjantin'in Estadio Monumental'da Benin'i hazırlık maçında 3-0 yenmesinin ardından milli futbolu bıraktı. Ancak maç sonu görüntüler, Şilili hakem Fernando Vejar sayesinde beklenmedik bir hâl aldı. Son düdüğün ardından Vejar, sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldıza yaklaştı, elini sıktı ve göz kırptı, ardından da veda hediyesi olarak sarı ve kırmızı kartlarını verdi.

    Bu tuhaf anlar, yakında olan Benin kalecisi Saturnin Allagbe'yi gözle görülür şekilde şaşkına çevirdi. Rekorunu geliştirdiği 208. milli maçında 71. dakikada penaltıdan gol atan Messi, alışılmadık hatıraya pek de bağlı görünmedi. Kısa süre sonra, Arjantinli halk müziği sanatçısı Soledad Pastorutti'nin maç sonrası performansının ardından hakemin plastik kartlarını elinde tuttuğu görüldü.


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  • Monumental'da gözyaşları

    Hakemin tuhaf sunumu dikkat çekse de geceye sonunda ham duygular damga vurdu. 39 yaşındaki forvet, Arjantin'in İspanya'ya karşı Dünya Kupası finalinde aldığı acı yenilginin ardından ağustos ayında milli takımı bıraktığını açıklamıştı.

    Benin maçı öncesindeki hazırlık süreci de bu duruma uygun şekilde duygusaldı. Messi, takım otobüsü River Plate'in stadyumu dışında tutkulu taraftar kalabalığının arasından geçerken gözle görülür biçimde duygulandı. İçeride ise 85 bin kapasiteli statta toplanan taraftarlar, Nicolas Otamendi ve Nico Paz'ın erken gollerinin ardından Messi'nin penaltı noktasından attığı sert golle gelen rutin bir galibiyete tanıklık etti. Takım arkadaşları, gözyaşlarını tutamayan Enzo Fernandez'in de aralarında bulunduğu isimler, ikonik kaptan orta yuvarlaktan stadyuma seslenirken duygularını kontrol etmekte zorlandı.

    Veda konuşmasını yapan Messi, 2022 Dünya Kupası, Copa America ve Finalissima zaferlerini de içeren, başarılarla dolu iki on yıllık milli takım kariyerini değerlendirdi. "Artık buraya gelmeyecek olmak ve Arjantin Milli Takımı ile birlikte olmamak canımı çok yakacak" dedi taraftarlara. "Bu bana kalsa, hayatım boyunca burada olmayı çok isterdim, çünkü Arjantin için oynamak var olan en güzel şey."

    Tecrübeli hücumcu, İspanya karşısında yaşanan son hayal kırıklığını da kabul ederek, takımın depoda çok az enerjisi kalmış olmasına rağmen son ana kadar mücadele ettiğini belirtti. Ayrıca eski takım arkadaşlarını onurlandırmak için de zaman ayırdı ve ağustos ayında hayatını kaybeden merhum babası Jorge için duygusal bir veda konuşması yaptı. "Burada oynamayı çok özleyeceğim" diye ekledi Messi. "Buradan minnettar, gururlu ve huzurlu ayrılıyorum."


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    Arjantin için sırada ne var?

    Arjantin artık tılsımlı lideri olmadan belirsiz bir gelecekte yolunu bulmak zorunda. Teknik direktör Lionel Scaloni, son Dünya Kupası finali yenilgisinin ve ülke tarihinin gelmiş geçmiş en büyük oyuncusunun kalıcı ayrılığının ardından kadrosunu yeniden kurmak gibi imrenilmeyecek bir görevle karşı karşıya.

    Messi içinse odak noktası tamamen kulübündeki mevcut sorumluluklarına kayıyor. Efsanevi forvet, kalan enerjisini Inter Miami ile iç lig sezonunu güçlü bir şekilde tamamlamaya yönlendirmeye çalışacak ve muhtemelen bir daha asla eşi benzeri görülmeyecek bir milli takım mirasını geride bırakacak.