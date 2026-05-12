VİDEO: Lamine Yamal, La Liga şampiyonluk kutlamalarında Real Madrid'i acımasız bir özel tasarım Barcelona formasıyla iğneledi ve Şampiyonlar Ligi sözünü yineledi

Şakacı esprilere rağmen Yamal, kutlamalar sırasında kulüp medyasına konuşurken daha düşünceli bir tavır sergiledi. Kulübün geçirdiği zorlu bir dönemin ardından bu şampiyonluğun önemine vurgu yaptı. Genç oyuncu ayrıca Avrupa'da başarıya ulaşmayı hedeflediğini belirtti ve taraftarlara takımın hedeflerine inanmaları için çağrıda bulundu.

"Bu inanılmaz," dedi. "Onlar [taraftarlar] her zaman bizimle, önemli günlerde de, daha az önemli günlerde de. Bu, hayatımızın kulübü. Biz her zaman onlar için burada olacağız. Onları seviyoruz. Kazandığımız her şampiyonluğu ve her yılı değer vermemiz gerekiyor çünkü bu kolay değil. Çok zor yıllar geçirdik ama şimdi çok eğleniyoruz."

"Bugün Pazartesi, Barselona'daki insanlar işlerine gitmiş olsalar da, yine de bizimle birlikte buradalar. Şampiyonlar Ligi zaferi kutlaması mı? Kesinlikle evet. Ailem bana bir erkeğin her zaman sözünü tutması gerektiğini öğretti… ve biz de [Şampiyonlar Ligi kupasını] Barselona'ya geri getireceğiz."