Yamal, kulübün üstü açık bir otobüsle Katalonya sokaklarında geçit töreni düzenlediği sırada Barcelona’nın La Liga şampiyonluk kutlamalarının merkezindeydi. Hamstring sakatlığı nedeniyle sezonun son bölümünü kaçıran genç kanat oyuncusu - şampiyonluğu garantileyen Los Blancos'a karşı 2-0 galibiyet de dahil olmak üzere - binlerce taraftarın önünde takım arkadaşlarına katıldı. Yamal ayrıca bu anı, ezeli rakibi Real Madrid'e bir gönderme yapmak için kullandı. Geçit töreni sırasında üzerinde "Tanrıya şükür Madridista değilim" sloganı yazan özel yapım bir Barcelona forması giydi.
VİDEO: Lamine Yamal, La Liga şampiyonluk kutlamalarında Real Madrid'i acımasız bir özel tasarım Barcelona formasıyla iğneledi ve Şampiyonlar Ligi sözünü yineledi
Barcelona yıldızı şampiyonluk kutlamaları sırasında rakiplerini tahrik etti
Yamal, Avrupa'da zafer vaat ediyor
Şakacı esprilere rağmen Yamal, kutlamalar sırasında kulüp medyasına konuşurken daha düşünceli bir tavır sergiledi. Kulübün geçirdiği zorlu bir dönemin ardından bu şampiyonluğun önemine vurgu yaptı. Genç oyuncu ayrıca Avrupa'da başarıya ulaşmayı hedeflediğini belirtti ve taraftarlara takımın hedeflerine inanmaları için çağrıda bulundu.
"Bu inanılmaz," dedi. "Onlar [taraftarlar] her zaman bizimle, önemli günlerde de, daha az önemli günlerde de. Bu, hayatımızın kulübü. Biz her zaman onlar için burada olacağız. Onları seviyoruz. Kazandığımız her şampiyonluğu ve her yılı değer vermemiz gerekiyor çünkü bu kolay değil. Çok zor yıllar geçirdik ama şimdi çok eğleniyoruz."
"Bugün Pazartesi, Barselona'daki insanlar işlerine gitmiş olsalar da, yine de bizimle birlikte buradalar. Şampiyonlar Ligi zaferi kutlaması mı? Kesinlikle evet. Ailem bana bir erkeğin her zaman sözünü tutması gerektiğini öğretti… ve biz de [Şampiyonlar Ligi kupasını] Barselona'ya geri getireceğiz."
- Getty Images Sport
Sakatlıktan kurtulmaya odaklanmak
La Liga şampiyonluğunu garantilemesine rağmen Yamal, sakatlığından tam olarak kurtulamamıştır. Şu anda sahalara dönmeyi ve İspanya'nın Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almayı hedeflemektedir. La Furia Roja, bu turnuvada Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan ve Uruguay ile birlikte H Grubu'nda yer almaktadır.