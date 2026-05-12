Goal.com
CanlıBiletler
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

VİDEO: Lamine Yamal, La Liga şampiyonluk kutlamalarında Real Madrid'i acımasız bir özel tasarım Barcelona formasıyla iğneledi ve Şampiyonlar Ligi sözünü yineledi

L. Yamal
Barcelona
Real Madrid
Barcelona - Real Madrid
La Liga

Lamine Yamal, Barcelona’nın La Liga şampiyonluk kutlamaları sırasında provokatif bir özel tasarım forma ve keskin bir sosyal medya paylaşımıyla Real Madrid’e sataştı. Genç yıldız, kutlamalar sırasında taraftarlara yakında bir Şampiyonlar Ligi zaferinin de geleceğine dair söz verdi.

  • Barcelona yıldızı şampiyonluk kutlamaları sırasında rakiplerini tahrik etti

    Yamal, kulübün üstü açık bir otobüsle Katalonya sokaklarında geçit töreni düzenlediği sırada Barcelona’nın La Liga şampiyonluk kutlamalarının merkezindeydi. Hamstring sakatlığı nedeniyle sezonun son bölümünü kaçıran genç kanat oyuncusu - şampiyonluğu garantileyen Los Blancos'a karşı 2-0 galibiyet de dahil olmak üzere - binlerce taraftarın önünde takım arkadaşlarına katıldı. Yamal ayrıca bu anı, ezeli rakibi Real Madrid'e bir gönderme yapmak için kullandı. Geçit töreni sırasında üzerinde "Tanrıya şükür Madridista değilim" sloganı yazan özel yapım bir Barcelona forması giydi.

    • Reklam

  • Videoyu izleyin



  • Yamal, Avrupa'da zafer vaat ediyor

    Şakacı esprilere rağmen Yamal, kutlamalar sırasında kulüp medyasına konuşurken daha düşünceli bir tavır sergiledi. Kulübün geçirdiği zorlu bir dönemin ardından bu şampiyonluğun önemine vurgu yaptı. Genç oyuncu ayrıca Avrupa'da başarıya ulaşmayı hedeflediğini belirtti ve taraftarlara takımın hedeflerine inanmaları için çağrıda bulundu.

    "Bu inanılmaz," dedi. "Onlar [taraftarlar] her zaman bizimle, önemli günlerde de, daha az önemli günlerde de. Bu, hayatımızın kulübü. Biz her zaman onlar için burada olacağız. Onları seviyoruz. Kazandığımız her şampiyonluğu ve her yılı değer vermemiz gerekiyor çünkü bu kolay değil. Çok zor yıllar geçirdik ama şimdi çok eğleniyoruz."

    "Bugün Pazartesi, Barselona'daki insanlar işlerine gitmiş olsalar da, yine de bizimle birlikte buradalar. Şampiyonlar Ligi zaferi kutlaması mı? Kesinlikle evet. Ailem bana bir erkeğin her zaman sözünü tutması gerektiğini öğretti… ve biz de [Şampiyonlar Ligi kupasını] Barselona'ya geri getireceğiz."

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Sakatlıktan kurtulmaya odaklanmak

    La Liga şampiyonluğunu garantilemesine rağmen Yamal, sakatlığından tam olarak kurtulamamıştır. Şu anda sahalara dönmeyi ve İspanya'nın Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almayı hedeflemektedir. La Furia Roja, bu turnuvada Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan ve Uruguay ile birlikte H Grubu'nda yer almaktadır.

La Liga
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
Barcelona crest
Barcelona
BAR
La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI