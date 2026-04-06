Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Spain v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

VİDEO: Lamine Yamal, Barcelona'dan takım arkadaşları Fermin Lopez ve Joao Cancelo'nun izlediği Kings League'deki heyecan verici maçta gol attı

L. Yamal
Barcelona
La Liga

Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal, Pazar günü Spotify Camp Nou’dan Cupra Arena’ya geçerek Kings League’deki takımı La Capital’in geçici başkanlığını üstlendi. Barça’dan takım arkadaşları Fermin Lopez ve Joao Cancelo’nun izlediği maçta, 18 yaşındaki oyuncu yüksek baskı altında penaltıyı gole çevirerek takımını Ibai Llanos’un Porcinos takımına karşı 8-7’lik dramatik bir geri dönüş galibiyetine taşıdı.

  • Yamal, geri dönüşe ilham veriyor

    5 Nisan'da Cupra Arena, Blaugrana'nın kalesine dönüştü; Yamal, Gerard Piqué'nin düzenlediği yenilikçi yedi kişilik turnuvada sahneye çıktı. VIP locasından maçı izleyen kanat oyuncusu, sahaya inerek deneyimli kaleci Tomeu Nadal'a karşı kusursuz bir "başkan penaltısı" attı. Bu kusursuz vuruş, La Capital'in 8-7'lik galibiyetini garantilemesi için gerekli ivmeyi sağladı ve Sergi Vives'in büyülenmiş seyircilerin önünde attığı belirleyici altın golle maç sona erdi.

    • Reklam

  • Videoyu izleyin

  • Üretkenlik devam ediyor

    Yamal’ın 7’li futbol dünyasına girişi, Barcelona formasıyla 21 gol ve 16 asist kaydettiği muhteşem bir sezonun ortasında gerçekleşti. Onun üstün performansı, La Liga’da sadece sekiz maç kalmışken Katalan devinin Real Madrid’e karşı yedi puanlık bir üstünlük kurmasında kilit rol oynadı. Yoğun bir sezonun ortasında yaşanan bu kısa mola, verimli forvetin muazzam özgüvenini sergilemesine ve seyircileri eğlendirmesine olanak tanıdı.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Avrupa'nın seçkinleri

    Yamal ve Barcelona'daki takım arkadaşları, dikkatlerini yeniden profesyonel sezonun en kritik dönemine çeviriyor. Katalan devi, 8 Nisan'da Camp Nou'da oynanacak ilk maçla başlayacak olan Atlético Madrid ile oynayacağı büyük Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesine hazırlanıyor. Bu hayati önem taşıyan Avrupa maçı, altı gün sonra iki takımın Metropolitano'da oynayacağı rövanş maçında sonuçlanacak.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Espanyol crest
Espanyol
ESP