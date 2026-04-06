VİDEO: Lamine Yamal, Barcelona'dan takım arkadaşları Fermin Lopez ve Joao Cancelo'nun izlediği Kings League'deki heyecan verici maçta gol attı

5 Nisan'da Cupra Arena, Blaugrana'nın kalesine dönüştü; Yamal, Gerard Piqué'nin düzenlediği yenilikçi yedi kişilik turnuvada sahneye çıktı. VIP locasından maçı izleyen kanat oyuncusu, sahaya inerek deneyimli kaleci Tomeu Nadal'a karşı kusursuz bir "başkan penaltısı" attı. Bu kusursuz vuruş, La Capital'in 8-7'lik galibiyetini garantilemesi için gerekli ivmeyi sağladı ve Sergi Vives'in büyülenmiş seyircilerin önünde attığı belirleyici altın golle maç sona erdi.
Lamine Yamal, Barcelona'dan takım arkadaşları Fermin Lopez ve Joao Cancelo'nun izlediği Kings League'deki heyecan verici maçta gol attı
Yamal, geri dönüşe ilham veriyor
Üretkenlik devam ediyor
Yamal’ın 7’li futbol dünyasına girişi, Barcelona formasıyla 21 gol ve 16 asist kaydettiği muhteşem bir sezonun ortasında gerçekleşti. Onun üstün performansı, La Liga’da sadece sekiz maç kalmışken Katalan devinin Real Madrid’e karşı yedi puanlık bir üstünlük kurmasında kilit rol oynadı. Yoğun bir sezonun ortasında yaşanan bu kısa mola, verimli forvetin muazzam özgüvenini sergilemesine ve seyircileri eğlendirmesine olanak tanıdı.
Avrupa'nın seçkinleri
Yamal ve Barcelona'daki takım arkadaşları, dikkatlerini yeniden profesyonel sezonun en kritik dönemine çeviriyor. Katalan devi, 8 Nisan'da Camp Nou'da oynanacak ilk maçla başlayacak olan Atlético Madrid ile oynayacağı büyük Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesine hazırlanıyor. Bu hayati önem taşıyan Avrupa maçı, altı gün sonra iki takımın Metropolitano'da oynayacağı rövanş maçında sonuçlanacak.