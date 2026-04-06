VİDEO: Lamine Yamal, Barcelona'dan takım arkadaşları Fermin Lopez ve Joao Cancelo'nun izlediği Kings League'deki heyecan verici maçta gol attı

Yamal’ın 7’li futbol dünyasına girişi, Barcelona formasıyla 21 gol ve 16 asist kaydettiği muhteşem bir sezonun ortasında gerçekleşti. Onun üstün performansı, La Liga’da sadece sekiz maç kalmışken Katalan devinin Real Madrid’e karşı yedi puanlık bir üstünlük kurmasında kilit rol oynadı. Yoğun bir sezonun ortasında yaşanan bu kısa mola, verimli forvetin muazzam özgüvenini sergilemesine ve seyircileri eğlendirmesine olanak tanıdı.