Goal.com
CanlıBiletler
Live Scores, Stats, and the Latest News
RCD Mallorca v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Çeviri:

VİDEO: Lamine Yamal, Barcelona'da sakatlıklarla boğuşan bir sezonun ardından İspanya'nın Dünya Kupası kadrosuna seçilmesine Gavi'nin coşkulu tepkisini paylaşıyor

Gavi
L. Yamal
İspanya
Dünya Kupası
Barcelona
La Liga

Lamine Yamal, Gavi’nin İspanya milli takımı kadrosuna 2026 Dünya Kupası için resmi olarak çağrılmasının ardından takım arkadaşları arasında yaşanan samimi duyguları gözler önüne serdi. Barcelona’nın orta saha oyuncusunun kadroya dahil edilmesi, milli takım hayallerini suya düşürme tehlikesi yaratan ciddi bir diz sakatlığından sonra geride bıraktığı zorlu bir sürecin sonunu işaret ediyor.

  • Gavi'nin büyük sahneye duygusal dönüşü

    Yamal, orta saha oyuncusu Gavi’nin 2026 Dünya Kupası için İspanya’nın nihai kadrosuna seçilmesinin kesinleşmesi üzerine, takım arkadaşının yaşadığı saf sevinci bizzat yerinde izleyip onunla paylaştı. Gavi için bu duyuru, zorlu bir rehabilitasyon sürecinin damgasını vurduğu bir sezonun ardından gelen en büyük onay niteliğinde. Mücadeleci 21 yaşındaki oyuncu, ameliyat gerektiren ağır bir diz sakatlığı nedeniyle sezonun önemli bir bölümünü kaçırmış ve 2026 Dünya Kupası'na katılımı aylarca belirsiz kalmıştı.

    Bu ara vermesine rağmen, Gavi'nin Blaugrana'nın orta sahasına döndükten sonraki performansı, milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente'yi büyük bir turnuvanın fiziksel zorluklarına hazır olduğuna ikna etmeyi başardı. Yamal, haberin duyulduğu anda oradaydı ve genç kariyerinde böylesine zorlu bir dönemden sonra bu seçilmenin yakın arkadaşı için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

    • Reklam

  • Videoyu izleyin



  • De la Fuente'nin kadrosunda Barcelona'nın hakimiyeti

    Gavi'nin kadroya alınması, La Liga şampiyonlarının çekirdek kadrosuna büyük ölçüde güvenen Luis de la Fuente yönetimindeki Katalan hakimliğinin daha geniş bir eğiliminin parçasıdır. Blaugrana, 26 kişilik nihai kadroda sekiz oyuncuyla yer alırken, ezeli rakibi Real Madrid ise Dünya Kupası tarihinde ilk kez kadrosunda tek bir İspanyol oyuncu bile bulunmayarak büyük bir şok yaşadı.

    Yamal ve Gavi'ye Kuzey Amerika uçağında eşlik eden diğer Barça yıldızları ise Pedri, Ferran Torres, Dani Olmo, Pau Cubarsi, Joan Garcia ve Eric Garcia.

  • gavi(C)Getty Images

    İspanya’nın dünya şöhretine uzanan yolculuğu

    Kadrosunu kesinleştiren İspanya, şimdi dikkatini Irak ve Peru ile oynayacağı turnuva öncesi hazırlık maçlarına çeviriyor. La Roja’nın 2026 turnuvasındaki hedefi, 2010 dönemindeki efsanevi başarıyı tekrarlamak ve kupayı ülkesine getirmek. Bu büyük baskıya rağmen De la Fuente, takımının bu yaz en güçlü adaylar arasında sayılması gerektiğine dair kendinden emin.

    64 yaşındaki teknik adam, "Favori olsak da temkinli olmalıyız. Ayaklarımızı yere sağlam basmalıyız. Bundan kaçınmıyorum, biz favoriyiz, ancak İngiltere veya Fransa kadar favoriyiz" dedi.

    Tekrar forma giyen Gavi'nin orta sahada kendine özgü yoğunluğunu sergilemesi ile La Roja, Uruguay, Suudi Arabistan ve turnuvaya ilk kez katılan Yeşil Burun Adaları'nın yer aldığı zorlu H Grubu'nu geçmek için gereken gücü kesinlikle elinde bulunduruyor.

Hazırlık Maçları
İspanya crest
İspanya
ESP
Irak crest
Irak
IRQ