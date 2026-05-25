VİDEO: Lamine Yamal, Barcelona'da sakatlıklarla boğuşan bir sezonun ardından İspanya'nın Dünya Kupası kadrosuna seçilmesine Gavi'nin coşkulu tepkisini paylaşıyor

Yamal, orta saha oyuncusu Gavi’nin 2026 Dünya Kupası için İspanya’nın nihai kadrosuna seçilmesinin kesinleşmesi üzerine, takım arkadaşının yaşadığı saf sevinci bizzat yerinde izleyip onunla paylaştı. Gavi için bu duyuru, zorlu bir rehabilitasyon sürecinin damgasını vurduğu bir sezonun ardından gelen en büyük onay niteliğinde. Mücadeleci 21 yaşındaki oyuncu, ameliyat gerektiren ağır bir diz sakatlığı nedeniyle sezonun önemli bir bölümünü kaçırmış ve 2026 Dünya Kupası'na katılımı aylarca belirsiz kalmıştı.

Bu ara vermesine rağmen, Gavi'nin Blaugrana'nın orta sahasına döndükten sonraki performansı, milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente'yi büyük bir turnuvanın fiziksel zorluklarına hazır olduğuna ikna etmeyi başardı. Yamal, haberin duyulduğu anda oradaydı ve genç kariyerinde böylesine zorlu bir dönemden sonra bu seçilmenin yakın arkadaşı için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.