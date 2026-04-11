Real Madrid, Girona ile oynadıkları La Liga karşılaşmasında Mbappé'nin karıştığı dramatik bir son dakika olayı sonrasında öfkeye kapıldı. 88. dakikada Fransız forvet, ceza sahasına doğru ilerlerken Manchester City'den kiralık olarak gelen Reis ile çarpıştı. Mbappé, savunma oyuncusunun uzattığı kol ve dirseğine takılmış gibi göründü ve yere yuvarlandı. Çarpışmanın ardından forvetin sağ gözünün üzerinde tıbbi müdahale gerektiren belirgin bir kesik oluştu. Madrid oyuncuları ve taraftarlarının yüksek sesli protestolarına rağmen hakem Javier Alberola oyuna devam edilmesini işaret etti. VAR olayı inceledi ancak müdahale etmemeyi tercih etti, bu da ev sahibi takımın maçın sonlarında alabileceği bir penaltıdan mahrum kaldığı anlamına geliyordu. Maç sonunda 1-1 berabere sonuçlandı.
VİDEO: Kylian Mbappé'nin yüzü kanlar içinde kaldı; Real Madrid'in yıldızı, Manchester City'den kiralık gelen oyuncu tarafından yere indirildi, ancak penaltı verilmedi
Bernabeu'da yaşanan son olay tartışmalara yol açtı
Arbeloa hakem kararlarına öfkeleniyor
Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa, maçın ardından hakemleri açıkça eleştirdi ve Mbappé'ye yapılan müdahalenin açık bir penaltı olduğunu vurguladı.
Arbeloa gazetecilere, "Bu, burada da, ayda da penaltıdır" dedi. "Ve bu sadece bir tanesi daha. Bir tane daha. Elimizde olan bu, durum bu. Ne ben ne de başka kimse bunu anlamıyor. VAR, işine geldiğinde müdahale ediyor, gelmediğinde etmiyor."
"Bunu dün de söyledim, fikrimi biliyorsunuz. Bu olaylar bunu doğruluyor. Bu açık bir faul. Kylian'a ilk yarıda daha da hafif bir faul çalındı. Hakemlerle birçok sorun yaşadık. Bu maçta, Mallorca'da... Her zamanki hikaye."
Şimdi ne olacak?
Bu beraberlikle Real Madrid, bir maç eksiği olan La Liga lideri Barcelona'nın altı puan gerisinde kaldı. Bu fark hafta sonu bitmeden daha da artabilir ve şampiyonluk yarışında Los Blancos üzerindeki baskı artabilir. Madrid, Bayern Münih ile oynayacağı belirleyici Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesinde bir an önce toparlanmak zorunda. Çarşamba günü Allianz Arena'ya konuk olacak olan takım, Avrupa'daki umutlarını canlı tutmak için ilk maçta aldığı 2-1'lik mağlubiyeti telafi etmek zorunda.