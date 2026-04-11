VİDEO: Kylian Mbappé'nin yüzü kanlar içinde kaldı; Real Madrid'in yıldızı, Manchester City'den kiralık gelen oyuncu tarafından yere indirildi, ancak penaltı verilmedi

Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa, maçın ardından hakemleri açıkça eleştirdi ve Mbappé'ye yapılan müdahalenin açık bir penaltı olduğunu vurguladı.

Arbeloa gazetecilere, "Bu, burada da, ayda da penaltıdır" dedi. "Ve bu sadece bir tanesi daha. Bir tane daha. Elimizde olan bu, durum bu. Ne ben ne de başka kimse bunu anlamıyor. VAR, işine geldiğinde müdahale ediyor, gelmediğinde etmiyor."

"Bunu dün de söyledim, fikrimi biliyorsunuz. Bu olaylar bunu doğruluyor. Bu açık bir faul. Kylian'a ilk yarıda daha da hafif bir faul çalındı. Hakemlerle birçok sorun yaşadık. Bu maçta, Mallorca'da... Her zamanki hikaye."