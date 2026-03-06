VİDEO: Kylian Mbappe, Monaco'nun genç takımında Cristiano Ronaldo'nun ikonik 'Siu' sevincini taklit ediyor. Bu nostaljik video, Mbappe'nin ilk profesyonel sözleşmesini imzalamasının 10. yıl dönümünü kutluyor

Mbappe, sadece 16 yaşında Monaco'da profesyonel olarak ilk kez sahneye çıktı ve kısa sürede Avrupa'nın en heyecan verici genç yeteneklerinden biri olarak kendini kanıtladı. 2016-17 sezonunda Monaco'nun Ligue 1 şampiyonluğunda ve UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finaline kadar uzanan etkileyici serüveninde başrol oynayarak büyük bir atılım yaptı. O

günden bu yana Mbappe, hem kulübü hem de ülkesi için olağanüstü başarılara imza attı. Forvet, birçok ulusal kupa kazandı ve Fransa'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki zaferinde önemli bir rol oynayarak futbolun elitleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Viral videoda genç bir oyuncu idolü

gibi kutlama yaparken görülüyor, ancak bu video aynı zamanda Mbappe'nin modern futbolun en önemli yıldızlarından biri haline gelmesinin başlangıcını da gösteriyor.