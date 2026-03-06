Getty/GOAL
VİDEO: Kylian Mbappe, Monaco'nun genç takımında Cristiano Ronaldo'nun ikonik 'Siu' sevincini taklit ediyor. Bu nostaljik video, Mbappe'nin ilk profesyonel sözleşmesini imzalamasının 10. yıl dönümünü kutluyor
Genç Mbappe idolünü taklit ediyor
Yeniden ortaya çıkan görüntülerde, genç Mbappe gol attıktan sonra koşarak uzaklaşıyor, ardından havaya zıplıyor ve Cristiano Ronaldo'nun ünlü "Siu" pozunu taklit ederek yere iniyor. Ronaldo'nun Real Madrid'de oynadığı dönemde futbolun en tanınmış kutlamalarından biri haline gelen bu hareket, dünyanın dört bir yanındaki sayısız genç oyuncu tarafından taklit edildi. Mbappe
için Portekizli efsaneye yapılan bu saygı gösterisi hiç de sürpriz olmadı. Fransız milli oyuncu, Ronaldo'nun büyürken en büyük ilham kaynaklarından biri olduğunu sık sık dile getirmiştir. Bondy'de çocukken, Mbappe beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncuyu hayranlıkla izliyor ve bu sporda aynı başarıya ulaşmayı hayal ediyordu.
Her şeyi değiştiren Monako dönüm noktası
Yeniden ortaya çıkan bu video, Mbappe'nin kariyerinde sembolik bir ana denk geliyor. Bu yıl, forvet oyuncusunun AS Monaco ile ilk profesyonel sözleşmesini imzalamasının üzerinden on yıl geçti. Bu önemli adım, Mbappe'nin Avrupa futbolunda hızlı yükselişinin önünü açtı.
Monaco'nun akademisi, Mbappe'nin gelişiminde önemli bir rol oynadı ve genç futbolcunun gençlik futbolundan profesyonel sahneye geçişine yardımcı oldu. Kulüp, Mbappe'ye genç yaşta yeteneğini sergileme fırsatı verdi ve sahip olduğu muazzam potansiyeli hemen fark etti.
Bir efsanenin yükselişi
Mbappe, sadece 16 yaşında Monaco'da profesyonel olarak ilk kez sahneye çıktı ve kısa sürede Avrupa'nın en heyecan verici genç yeteneklerinden biri olarak kendini kanıtladı. 2016-17 sezonunda Monaco'nun Ligue 1 şampiyonluğunda ve UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finaline kadar uzanan etkileyici serüveninde başrol oynayarak büyük bir atılım yaptı. O
günden bu yana Mbappe, hem kulübü hem de ülkesi için olağanüstü başarılara imza attı. Forvet, birçok ulusal kupa kazandı ve Fransa'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki zaferinde önemli bir rol oynayarak futbolun elitleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Viral videoda genç bir oyuncu idolü
gibi kutlama yaparken görülüyor, ancak bu video aynı zamanda Mbappe'nin modern futbolun en önemli yıldızlarından biri haline gelmesinin başlangıcını da gösteriyor.
