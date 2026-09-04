VİDEO: Kuralları unuttu mu?! Türk hakem, taç atışından ofsayt düdüğü çaldı

Komik olay, perşembe gecesi Matli Stadı'nda oynanan bir Türk ikinci lig karşılaşması sırasında yaşandı. Hakem Demirbas, İstanbulspor'un kullandığı bir taç atışının ardından ofsayt gerekçesiyle düdüğünü çaldı ve IFAB kurallarında böyle bir ihlalin açıkça mümkün olmadığı belirtilmesine rağmen bu karar iki takımın da sert itirazlarına yol açtı. Her iki takımdan oyuncular temel kuralı açıklığa kavuşturmak için hakemin yanına gittikten sonra Demirbas hatasını fark etti ve oyunu hakem atışıyla yeniden başlattı.