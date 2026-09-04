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VİDEO: Kuralları unuttu mu?! Türk hakem, taç atışından ofsayt düdüğü çaldı
Tuhaf karar kafa karışıklığına yol açtı
Komik olay, perşembe gecesi Matli Stadı'nda oynanan bir Türk ikinci lig karşılaşması sırasında yaşandı. Hakem Demirbas, İstanbulspor'un kullandığı bir taç atışının ardından ofsayt gerekçesiyle düdüğünü çaldı ve IFAB kurallarında böyle bir ihlalin açıkça mümkün olmadığı belirtilmesine rağmen bu karar iki takımın da sert itirazlarına yol açtı. Her iki takımdan oyuncular temel kuralı açıklığa kavuşturmak için hakemin yanına gittikten sonra Demirbas hatasını fark etti ve oyunu hakem atışıyla yeniden başlattı.
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Eski hakemden şoke eden hataya sert tepki
Olay kısa sürede internette sert tepki çekti. Eski Türk hakem Deniz Ateş Bitnel görüntüleri kişisel Instagram hesabında paylaşırken, ağır bir eleştiride bulundu: "Biz, 'Daha neler olabilir?' diyoruz; hakemlerimiz kötüden daha kötüye gitmeye devam ediyor...!"
Saha içindeki hakem tartışması Bursaspor'u fazla etkilemedi. Eski Manchester City forveti Kelechi Iheanacho'nun attığı iki gol, takımı net bir 4-0 galibiyete taşıdı. 40.105 taraftar önündeki bu etkileyici performans, kulübün sahasındaki dikkat çekici yenilmezlik serisini de 11 ay 6 güne çıkardı.
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Yükselme yarışı ivme kazanıyor
İlk beş maçının dördünü kazanmak, Bursaspor'u doğrudan yükselme yarışında lig lideri Batman Petrolspor'un hemen arkasına yerleştirdi. Bu sonuç, sezonun başındaki amansız temposunu korumaya çalışan Mustafa Er'in formda ekibine bir büyük özgüven artışı daha sağladı. Bu arada İstanbulspor, yalnızca iki puanla küme düşme hattına saplanıp kaldıktan sonra düşüşünü durdurmak için hızlı çözümler bulmak zorunda.
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