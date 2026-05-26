VİDEO: KSI sırılsıklam oldu! Prime FC'nin Baller League UK'yi kazanmasıyla YouTube yıldızı sırılsıklam oldu

Prime FC’nin kupa yolunda, turnuvanın en zorlu rakiplerinden bazılarını geride bırakması gerekti. Takım, Deportrio’yu 5-3’lük heyecan verici bir galibiyetle mağlup ederek bu inanılmaz serüvene başladı ve NDL FC ile oynayacağı belirleyici maça çıktı. Finalde ise takım, NDL FC’yi 5-2 yenerek şampiyonluğu garantiledi ve bir kez daha etkileyici bir performans sergiledi. Rakipleri, normal sezonun en göze çarpan takımlarından biriydi ve önceki yarı finalde SDS FC'yi 3-1'lik ikna edici bir galibiyetle yenerek finale yükselmişti. Ancak Prime FC, gol önünde çok etkili ve kritik anlarda olağanüstü keskin olduğunu kanıtladı.