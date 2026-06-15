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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Video: Kendi kalesine attığı gol, Mısır'ın Dünya Kupası'nda Belçika karşısında tarihi bir zafer kazanmasını engelledi

FEATURES
Belçika - Mısır
Belçika
Mısır
Dünya Kupası
M. Salah
E. Ashour
M. Hany
M. Shobeir
Belçika
Mısır
ABD
Cezayir
Fas
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Suudi Arabistan

Firavunlar Kırmızı Şeytanları evcilleştiriyor... Sonra da onları yeniden hayata döndürüyor

Mısır ve Belçika milli takımları arasında Pazartesi akşamı Lumin Stadyumu'nda oynanan ve ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın 7. Grubu kapsamında yer alan karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Mısır milli takımı, ilk yarıda öne geçtikten sonra tarihi bir galibiyete doğru ilerliyordu ve uzun süre Belçika'nın baskısına direndi, ancak ikinci yarıda kendi kalesine attığı golle beraberliği kabul etmek zorunda kaldı.

Bu beraberlikle her iki takım da Dünya Kupası'ndaki ilk puanlarını aldı. 7. gruptaki diğer maçta ise Salı günü sabahın erken saatlerinde İran ile Yeni Zelanda karşı karşıya gelecek.

Kritik anlarda galibiyeti kaçırsa da, Mısır milli takımı Avrupa'nın önde gelen takımlarından birine karşı güçlü bir performans sergiledi ve rakiplerine 2026 Dünya Kupası'nda güçlü bir şekilde rekabet edebileceğine dair net bir mesaj gönderdi.

Mısır milli takımı, teknik direktör Hossam Hassan yönetiminde "Mustafa Shubair, Mohamed Hani, Hamdi Fathi, Yasser Ibrahim, Ahmed Fathouh, Marwan Attia, Muhannad Lashin, Imam Ashour, Mohamed Salah, Omar Marmoush ve Mustafa Zico"dan oluşan kadroyla maça çıktı.

Buna karşılık, Belçika teknik direktörü Rudi Garcia ise "Thibaut Courtois, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Michiel, Timothy Castagne, Yuri Tielemans, Amadou Onana, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Charles De Ketelaere ve Jérémy Doku"dan oluşan bir kadroya güvendi.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Salah, tarihi bir başarıyla doğum gününü kutladı

    Maçta, 34. yaş gününde sahaya çıkan Mısırlı yıldız Mohamed Salah da özel bir başarıya imza attı ve kaleciler hariç Mısır milli takımını Dünya Kupası finallerinde temsil eden en yaşlı oyuncu oldu.

    Salah, Dünya Kupası'nda Mısır forması giyen en yaşlı oyuncular arasında tarihsel olarak ikinci sırada yer alıyor. Bu rekor, 2018 Dünya Kupası'nda 45 yaş 161 gün ile oynayan efsanevi kaleci Essam El-Hadary'ye ait.

    Mısır milli takımının kaptanı, Dünya Kupası tarihinde doğum gününde milli takımının kaptanı olarak maça çıkan yedinci oyuncu olarak da tarihi bir listeye girdi ve Antonio Carvajal, Michel Platini, Oliver Kahn, Patrick Vieira ve Raúl González gibi büyük isimlerin arasına katıldı.

    Salah'ın olağanüstü istatistikleri bununla da kalmadı. Dünya Kupası ve Afrika Uluslar Kupası gibi büyük turnuvalarda milli takım formasıyla 28 maça ilk 11'de çıkarak Mısır futbol tarihindeki bir rekoru egale etti ve bu listede tarihi ikili Ahmed Hassan ve Essam El-Hadary ile başa baş geldi.

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  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Temkinli bir başlangıç ve Mısır'ın erken baskısı

    Maçın başlamasıyla birlikte Belçika milli takımı, top hakimiyetini ele geçirip orta sahada paslaşarak kendi oyun tarzını dayatmaya çalıştı; ancak Mısır milli takım oyuncuları, erken baskı kurarak rakip savunmayı altüst etmeye çalışırken büyük bir cesaret sergiledi.

    Mısır'ın ilk denemesi, ceza sahası sınırına girmeye çalışan Mustafa Zico'dan geldi, ancak Belçika savunması onu durdurmayı başardı. Ardından Firavunlar, orta sahada kısa paslar ve hızlı hareketlerle denemelerine devam etti.

    Buna karşılık, Belçika milli takımı, topun ceza sahası sınırında Kevin De Bruyne'ye ulaşmasının ardından tehlikeli bir fırsatla cevap verdi ve De Bruyne'nin vurduğu güçlü şut, direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

    İlk dakikalar geçtikçe Mısır milli takımı maça damgasını vurdu ve 18. dakikaya kadar topun %57'sine sahip olurken, Belçika ise %43'üne sahip oldu.

    Bu dönemde Mısır'dan Marwan Attia sarı kart gördü, ardından Belçika'dan Timothy Castagne de aynı kartı gördü. Ayrıca Ahmed Fattouh tehlikeli bir orta yaptı, ancak kaleci Thibaut Courtois bu şutu rahatlıkla kurtardı.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ashour, Courtois'in kalesine bir gol attı

    20. dakika, Firavunlar için tarihi bir an oldu; İmam Aşur, Muhammed Salah’ın muhteşem pasıyla başlayan organize bir atak sonucunda takımını öne geçiren golü attı. Aşur, ceza sahası dışında topu kontrol ettikten sonra, Thibaut Courtois’nın kalesine füze gibi bir şut göndererek Mısır’ı 1-0 öne geçirdi.

    Bu gol, tarihi bir anlamın ötesindeydi. İmam Ashour'un Mısır milli takım formasıyla uluslararası kariyerindeki ilk golüydü ve onu, Abdurrahman Fawzi, Magdi Abdel Ghani ve Mohamed Salah'ın ardından Firavunlar'ın Dünya Kupası tarihindeki dördüncü golcüsü yaptı.

    Bu gol, Mısır milli takımının Dünya Kupası tarihindeki nadir olaylardan biriydi. 2018 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan ile oynadıkları maçtan sonra, Firavunlar'ın bir Dünya Kupası maçında öne geçmesi sadece ikinci kez gerçekleşti.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    De Bruyne, Belçika'nın dirilişine öncülük ediyor

    Golün ardından Belçika milli takımı maça yeniden ortak olmak için çabalarını yoğunlaştırdı ve esas olarak De Bruyne, Doku ve Trossard'ın hareketlerine güvendi.

    De Bruyne, ceza sahası içinde topu aldıktan sonra güçlü bir şut çekti ve neredeyse skoru eşitleyecekti, ancak Mustafa Shubair muhteşem bir kurtarışla topu uzaklaştırdı ve Mısır'ın üstünlüğünü korudu.

    Buna karşılık, İmam Aşur hücumdaki etkinliğini sürdürdü ve birçok hızlı kontra atağı yönetti, Mısır savunması ise Belçika'nın sürekli baskısı karşısında mükemmel organizasyonunu sürdürdü.

    Belçika milli takımı da Yuri Tielemans'ın ceza sahası içindeki kafa vuruşuyla tehlikeli bir fırsat yakaladı, ancak top kalenin yanından uzaklaştı ve Mısırlı taraftarlar rahat bir nefes aldı.

    Mısır milli takımı, Mustafa Ziko'nun ceza sahası içinden attığı güçlü şutla skoru artırmak için değerli bir fırsatı kaçırdı, ancak Courtois bu şutu kurtarmayı başardı ve topu köşe vuruşuna çevirdi.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Shubair, Kırmızı Şeytanların girişimlerini boşa çıkardı

    Maçın son dakikalarında Ahmed Fattouh sarı kart gördü; Hamdi Fathi ise Tielemans ile girdiği sert çarpışmanın ardından hafif bir sakatlık geçirdi, ancak maça normal şekilde devam etti.

    Belçikalılar, Trossard ve Doku ile ataklarını sürdürdü, ancak Mısır'ın savunma düzeni ve Mustafa Shubair'in muhteşem performansı, Mısır kalesinin sarsılmasını engelledi.

    Hakem 4 dakika uzatma verdi. Bu süre içinde top ceza sahası içinde Jeremy Doku'ya geldi ve Belçika için tehlikeli bir fırsat doğdu, ancak Doku'nun şutu üst direğin üstünden dışarı çıktı.

    Mısır milli takımı da umut verici bir fırsat yakaladı. Ömer Marmuş, rakibin savunma hatasını değerlendirerek kaleciyle karşı karşıya kaldı, ancak şutunu Courtois uzaklaştırdı.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mısır, Belçika'ya Cezayir'in kabusunu yeniden yaşatıyor

    İlk yarının bitiş düdüğü çalındığında, Mısır milli takımı Emam Ashour'un golüyle üstünlüğünü koruyarak, Avrupa kıtasının en önde gelen takımlarından birine karşı ilk 45 dakikayı önde tamamladı.

    Bu bağlamda, istatistikler Belçika milli takımıyla ilgili dikkat çekici bir rakamı ortaya koydu: Kırmızı Şeytanlar, 1990'dan bu yana Dünya Kupası açılış maçlarının ilk yarısında sadece ikinci kez geride kaldı.

    İlk kez 2014 yılında Cezayir karşısında ilk yarıyı aynı skorla (1-0) geride tamamlamışlardı, bu da Belçika'nın Dünya Kupası tarihindeki nadir anılardan birini akıllara getirdi.

  • USA WC26 SOCCER D1 BELGIUM RED DEVILS VS EGYPTAFP

    Firavunlar önde... Kaleci De Bruyne'ye çarpıyor

    Mısır milli takımı ikinci yarıya açık bir hücum üstünlüğüyle başladı ve Zico’nun ceza sahası içinden çektiği şutla erken bir golle farkı artırmaya çok yaklaştı; ancak Belçika savunması bu şutu engelledi ve top Marwan Attia’ya sekti. Attia da bir şut daha çekti, ancak iyi bir savunma düzeni topun kaleye ulaşmasını engelledi.

    Belçika milli takımı, Jeremy Doku'nun ceza sahasına girip ortaladığı tehlikeli bir atakla karşılık verdi, ancak Mısır savunması bu tehlikeyi bertaraf etmeyi başardı.

    Belçika milli takımı baskısını sürdürdü ve Marwan Attia'nın faulüyle ceza sahası sınırında bir serbest vuruş kazandı. Kevin De Bruyne vuruşu ustaca gerçekleştirdi, ancak direk devreye girerek Kırmızı Şeytanlar'ın kesin golünü engelledi ve Firavunlar'ın üstünlüğünü korudu.

    Buna karşılık, Mısır milli takımı, Mohamed Salah'ın ceza sahası içindeki Zico'ya gönderdiği ortayla Thibaut Courtois'nın kalesini tehdit etmeye çalıştı, ancak Zico topu kontrol edemedi ve umut verici bir fırsat kaçtı.

  • USA WC26 SOCCER D1 BELGIUM RED DEVILS VS EGYPTAFP

    Salah ve Marmoush fırsatları kaçırdı... Şubair ise dikkat çekici bir performans sergiledi

    Mısır milli takımı, skoru ikiye katlamak için altın bir fırsatı kaçırdı. Ahmed Fattouh’un mükemmel ortasına Muhammed Salah kafayla vurdu, ancak Courtois muhteşem bir kurtarışla topu uzaklaştırdı ve top İmam Ashour’a çarptı, ancak o da topu kale dışına attı.

    Omar Marmoush da Salah'ın muhteşem pasının ardından tehlikeli bir pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldı, ancak ceza sahasına girip Belçika savunmasının baskısı altında topu üst direğin üstüne attı.

    60. dakikada, Doku'nun ceza sahası içinde düşmesi üzerine Belçika oyuncuları penaltı istedi, ancak hakem oyuna devam edilmesini işaret etti.

    Belçika'nın atakları, Yuri Tielemans'ın direğin yanından geçen güçlü şutuyla devam etti, ardından Mustafa Şübeir, ceza sahası içinden De Bruyne'nin tehlikeli şutunu kurtararak maçın yıldızı olmaya başladı.

    Şubayr, De Bruyne'nin gönderdiği tehlikeli bir ortayı yakalayarak bir kez daha parladı ve rakibin artan baskısı altında Mısır milli takımının üstünlüğünü korudu.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kendi kalesine atılan gol maçı alevlendirdi

    Mısır savunmasının direnişine rağmen, Belçika 66. dakikada Firavunlar için acı bir şekilde beraberliği yakaladı.

    Thomas Meunier'in sağ kanattan ortaladığı topu Romelu Lukaku kale önünde vurmaya çalıştı, ancak top Muhammed Hani'ye çarparak yönünü değiştirip ağlara gitti ve Belçika, kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi.

    Bu gol, 2018 Dünya Kupası'nda Fernandinho'nun Brezilya kalesine attığı kendi golünden sonra, Belçika'nın Dünya Kupası tarihindeki ikinci kendi kalesine attığı gol oldu.

    Mohamed Hani de, 2018 Dünya Kupası'nda Rusya karşısında Ahmed Fathy'den sonra kendi kalesine gol atan ikinci Mısırlı oyuncu olarak istenmeyenler listesine girdi.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Schober, Belçika'nın baskısına karşı koyuyor

    Beraberlik golü, öne geçmek için saldırılarını yoğunlaştıran Belçika'ya büyük bir moral verdi. Mustafa Şubayr, ceza sahası içinden Monier'in tehlikeli şutunu kurtararak bir kez daha parladı; ardından Mısır savunması, Lukaku'ya doğru gelen Tielemans'ın tehlikeli ortasını son anda uzaklaştırdı.

    Belçika, ceza sahası sınırında bir dizi pasla tehlikesini sürdürdü ve bu paslar Lukaku'nun şutuyla sonuçlandı, ancak Mısır savunması topun kaleye ulaşmasını engelledi ve maçın kritik aşamalarına girerken beraberliği korudu.

    Mustafa Shubair, Brandon Michel'in ceza sahası içinden yaptığı güçlü kafa vuruşunu karşılayarak kalesini kesin bir golden kurtardı, ancak Mısır kalecisi parladı ve topu ustaca uzaklaştırdı.

    Belçika milli takımı, serbest vuruşun ardından gelen bir ortayla bir başka tehlikeli fırsat yakaladı. Lukaku topa yükseldi ve kafayla sert bir vuruş yaptı, ancak top üst direğin üzerinden dışarı çıktı.

    Buna karşılık, Mısır milli takım oyuncuları, Ahmed Sayed "Zizo"nun ceza sahası içinde düşmesi üzerine penaltı talep ettiler, ancak hakem herhangi bir faul kararı vermedi ve oyunun devam etmesini emretti.

    Belçika'nın girişimleri son dakikalara kadar devam etti. Tielemans'ın ortasında Brandon Michel ceza sahası içinden şutunu çekti, ancak top üstten dışarıya çıktı.

    Dakikalarca süren baskının ardından hakem maçın bittiğini ilan etti ve Mısır ile Belçika arasında 1-1 berabere biten maçın sonucunu açıkladı. Büyük heyecan ve Mustafa Şubayr'ın dikkat çekici performansı ile geçen maçta, Şubayr, Firavunlar'ın 2026 Dünya Kupası'na değerli bir puanla başlamasında önemli bir rol oynadı.

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