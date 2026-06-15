Video: Kendi kalesine attığı gol, Mısır'ın Dünya Kupası'nda Belçika karşısında tarihi bir zafer kazanmasını engelledi

Mısır ve Belçika milli takımları arasında Pazartesi akşamı Lumin Stadyumu'nda oynanan ve ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın 7. Grubu kapsamında yer alan karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Mısır milli takımı, ilk yarıda öne geçtikten sonra tarihi bir galibiyete doğru ilerliyordu ve uzun süre Belçika'nın baskısına direndi, ancak ikinci yarıda kendi kalesine attığı golle beraberliği kabul etmek zorunda kaldı.
Bu beraberlikle her iki takım da Dünya Kupası'ndaki ilk puanlarını aldı. 7. gruptaki diğer maçta ise Salı günü sabahın erken saatlerinde İran ile Yeni Zelanda karşı karşıya gelecek.
Kritik anlarda galibiyeti kaçırsa da, Mısır milli takımı Avrupa'nın önde gelen takımlarından birine karşı güçlü bir performans sergiledi ve rakiplerine 2026 Dünya Kupası'nda güçlü bir şekilde rekabet edebileceğine dair net bir mesaj gönderdi.
Mısır milli takımı, teknik direktör Hossam Hassan yönetiminde "Mustafa Shubair, Mohamed Hani, Hamdi Fathi, Yasser Ibrahim, Ahmed Fathouh, Marwan Attia, Muhannad Lashin, Imam Ashour, Mohamed Salah, Omar Marmoush ve Mustafa Zico"dan oluşan kadroyla maça çıktı.
Buna karşılık, Belçika teknik direktörü Rudi Garcia ise "Thibaut Courtois, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Michiel, Timothy Castagne, Yuri Tielemans, Amadou Onana, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Charles De Ketelaere ve Jérémy Doku"dan oluşan bir kadroya güvendi.