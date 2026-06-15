Video: Kendi kalesine attığı gol, Mısır'ın Dünya Kupası'nda Belçika karşısında tarihi bir zafer kazanmasını engelledi

Maçta, 34. yaş gününde sahaya çıkan Mısırlı yıldız Mohamed Salah da özel bir başarıya imza attı ve kaleciler hariç Mısır milli takımını Dünya Kupası finallerinde temsil eden en yaşlı oyuncu oldu.

Salah, Dünya Kupası'nda Mısır forması giyen en yaşlı oyuncular arasında tarihsel olarak ikinci sırada yer alıyor. Bu rekor, 2018 Dünya Kupası'nda 45 yaş 161 gün ile oynayan efsanevi kaleci Essam El-Hadary'ye ait.

Mısır milli takımının kaptanı, Dünya Kupası tarihinde doğum gününde milli takımının kaptanı olarak maça çıkan yedinci oyuncu olarak da tarihi bir listeye girdi ve Antonio Carvajal, Michel Platini, Oliver Kahn, Patrick Vieira ve Raúl González gibi büyük isimlerin arasına katıldı.

Salah'ın olağanüstü istatistikleri bununla da kalmadı. Dünya Kupası ve Afrika Uluslar Kupası gibi büyük turnuvalarda milli takım formasıyla 28 maça ilk 11'de çıkarak Mısır futbol tarihindeki bir rekoru egale etti ve bu listede tarihi ikili Ahmed Hassan ve Essam El-Hadary ile başa baş geldi.