VİDEO: Katalan kulübünün sürpriz transferinin ardından 'heyecanlı' Lionel Messi, UE Cornella kadrosuna kendini tanıttı
"Her hafta sonu sana destek oluyorum"
16 Nisan'da İspanya'nın beşinci ligindeki UE Cornella takımını resmen satın alan Lionel Messi, kulübün yeni sahibi olarak etkisini hissettirmek için hiç vakit kaybetmedi. Baix Llobregat bölgesinde büyük yankı uyandıran bir hamle ile Arjantinli efsane, takıma ve personele kişisel bir video mesaj göndererek projeye olan derin bağlılığını gösterdi.
Messi, gruba "Kendimi tanıtmak ve büyümeye ve ne gerekiyorsa yardımcı olmaya hazır olduğumuzu bilmenizi istedim" dedi. "Bu yeni projeye büyük bir heyecan duyuyoruz. Her hafta sonu sizi takip ediyor ve destekliyorum."
Oyuncular süperstar kulüp sahibine tepki gösteriyor
Sadece maddi destekle kalmayıp, eski Barcelona yıldızı aktif bir yaklaşım sergilemiş ve sosyal medya aracılığıyla takımın gelişimini titizlikle takip ettiğini açıklamıştır. Bu düzeydeki ilgisi, kulüpteki atmosferi tamamen değiştirmiş ve mütevazı bir yerel takımı tüm dünyanın gündemine taşıyan bir kulübe dönüştürmüştür.
Zamanlama daha iyi olamazdı; Cornella, iki maç kala Segunda RFEF'e yükselme play-off'larına katılmayı garantiledi ve Messi'nin sahiplik döneminin bir kupa ile başlaması için mükemmel bir zemin hazırladı.
Yeni projenin hedefleri
Cornella'yı satın alma kararı, akademisiyle tanınan bir kulübe yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Bu kurum, Jordi Alba, Gerard Martín ve Javi Puado gibi yıldızların çıkış noktası olmuş ve seçkin yetenekleri yetiştirme konusunda zengin bir geçmişe sahip. Messi, bir "yetiştirici kulüp"ün yönetimini üstlenerek kendini Katalan futbol mirasının koruyucusu olarak konumlandırıyor.
Messi'nin hedefi net: kulüp için ilerici ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamak. Desteğini kamuoyuyla paylaşarak ve takımın her adımını takip ederek, Arjantinli oyuncu yüksek hedefler ve kurumsal bağlılıkla tanımlanan bir dönemi resmen başlatmış oldu.
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
Play-off'lar yaklaşırken, kulüp sahibinin hedeflerine ulaşmak için artık baskı oyuncuların omuzlarında. Messi'nin hedefi net: İspanya liglerinde kademeli ve sürdürülebilir bir yükseliş. Her ne kadar Arjantinli oyuncunun dijital varlığı ve hafta sonu uzaktan verdiği destek gündemin odağında olsa da, asıl sınav, onun bu coşkusunun İspanya futbol piramidinde hızlı bir tırmanışa dönüşüp dönüşemeyeceği olacak.