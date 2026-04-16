Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA Sports
Adhe Makayasa

Çeviri:

VİDEO: "Kapa çeneni!" - Real Madrid'in Bayern Münih'e yenildiği maçta Jude Bellingham ile Vinicius Junior arasında gerginlik yaşandı

Real Madrid, Bayern Münih'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenirken, Jude Bellingham ve Vinicius Junior sahada şiddetli bir tartışmaya girdi. İngiltere milli takım oyuncusu, ikinci yarının kritik bir anında takım arkadaşının aldığı karar karşısında öfkelendi ve bu durum iki süperstar arasında sert bir sözlü atışmaya yol açtı.

  • Gerginlikler tırmanıyor

    Olay, Allianz Arena'da oynanan heyecan verici çeyrek final rövanş maçının 83. dakikasında yaşandı; o anda toplam skor hâlâ 4-4 berabereydi. Vinicius'un kendisine pas atamaması üzerine Bellingham gözle görülür şekilde sinirlendi; bu durum, kameralar tarafından net bir şekilde kaydedilen Brezilyalı oyuncunun sert bir tepkisine yol açtı. O anki heyecanla takım arkadaşının öfkesine yanıt veren Vinicius, "Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Kapa çeneni ve sus" dedi.

  • Bayern, yedi golün atıldığı heyecan verici maçta galip geldi

    Alman şampiyonu, gecenin yedi golün atıldığı nefes kesici mücadelenin galibi olarak yarı finale yükselmeyi başardı. Madrid, Arda Güler ve Kylian Mbappé'nin golleriyle üç kez öne geçse de, Bayern her seferinde skoru eşitledi; maçın son dakikalarında Luis Díaz ve Michael Olise'nin golleri ise toplamda 6-4'lük bir galibiyeti garantiledi. Bu galibiyetle Vincent Kompany'nin takımı tarihi bir üçlü kupaya doğru yoluna devam ederken, Harry Kane ise sezonun 50. kulüp golünü atarak dikkat çekici bir kilometre taşına ulaştı.

    Bozulan ön cepheyi onarmak

    Baş antrenör Alvaro Arbeloa, Deportivo Alaves ile oynanacak lig maçı öncesinde, takımın en etkili iki forveti arasındaki uyumu yeniden tesis etmek gibi hassas bir görevle karşı karşıya. Avrupa kupası hayallerinin suya düşmesiyle birlikte, şampiyonluk yarışında 9 puanlık büyük bir farkı kapatmaya çalışan takımın iç uyumu mercek altına alındı. Kulübün konsantrasyonunu korumak ve hayal kırıklığı yaratan bir sezonun kupa kazanamadan sona ermesini önlemek istiyorsa, kamuoyuna yansıyan bu gerginliğe hızlı bir çözüm bulması hayati önem taşıyor.

