VİDEO: "Kapa çeneni!" - Real Madrid'in Bayern Münih'e yenildiği maçta Jude Bellingham ile Vinicius Junior arasında gerginlik yaşandı

Alman şampiyonu, gecenin yedi golün atıldığı nefes kesici mücadelenin galibi olarak yarı finale yükselmeyi başardı. Madrid, Arda Güler ve Kylian Mbappé'nin golleriyle üç kez öne geçse de, Bayern her seferinde skoru eşitledi; maçın son dakikalarında Luis Díaz ve Michael Olise'nin golleri ise toplamda 6-4'lük bir galibiyeti garantiledi. Bu galibiyetle Vincent Kompany'nin takımı tarihi bir üçlü kupaya doğru yoluna devam ederken, Harry Kane ise sezonun 50. kulüp golünü atarak dikkat çekici bir kilometre taşına ulaştı.