VİDEO: Kamera, Real Madrid'in Man City'yi mağlup ettiği maçta Federico Valverde'nin hat-trick'ine Jude Bellingham'ın hayretler içindeki tepkisini yakaladı

Jude Bellingham, Federico Valverde'nin Manchester City'yi klinik bir hat-trick ile parçalarken tamamen şaşkın bir şekilde kameraya yakalandı. Sakatlığı nedeniyle tribünden izleyen İngiltere milli takım oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nde Uruguaylı oyuncunun ustalık gösterisine duyduğu şoku gizleyemedi.

  • Valverde'nin ustalık dersi Man City'yi şaşkına çevirdi

    Real Madrid, Çarşamba gecesi Santiago Bernabeu'da Manchester City'yi 3-0 mağlup ederek muhteşem bir Avrupa performansı sergiledi. Kylian Mbappe ve Bellingham gibi önemli oyuncuların sakatlıkları nedeniyle forma giyememesine rağmen, Alvaro Arbeloa'nın takımı ilk yarıdan önce üstünlüğünü sağladı.

    Bu gece Federico Valverde'nin gecesiydi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Thibaut Courtois'nın uzun pasını gole çevirerek skoru açtı ve sadece yedi dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Ardından, ilk yarının bitimine üç dakika kala üçüncü golünü atarak Los Blancos'un ikinci yarıya üç gol farkla girmesini sağladı.

    Devre arasında Bellingham, tribündeki koltuğundan büyük ekranda golü izlerken görüldü. İngiltere orta saha oyuncusu, golü izlerken tamamen şok olmuş görünüyordu ve ağzı açık kalmıştı. Sadece Bellingham değil, tribünden izleyen Mbappe de Valverde'nin maçta hat-trick yapmasının ardından heyecanla tepki gösterdi.

  • Mbappe ve Bellingham'ın şu anki durumu

    Bellingham şu anda hamstring sakatlığından kurtulmaya çalışıyor ve önümüzdeki hafta Etihad Stadyumu'nda oynanacak ikinci maçta sahalara dönmesi bekleniyor. Mbappe de dizindeki sorun nedeniyle bu maça yetişmek için iyileşmeye çalışıyor. Los Blancos'un iki yıldızı, yurtdışında tedavi de dahil olmak üzere bir dizi rehabilitasyon programından geçti. Bu hafta başında Fransız yıldızın antrenmanlara döndüğü bildirildi. Ancak ana grupla tam bir antrenman seansı tamamlamadı, bunun yerine fitness koçu Sebastien Devillaz ile sürekli koşu yaptı.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    İkinci maç öncesinde büyük avantaj

    Bu kesin zafer, önümüzdeki hafta Etihad Stadyumu'nda oynanacak ikinci maç öncesinde Los Blancos için kesinlikle değerli bir kazanç. Ancak, Manchester'a uçmadan önce Arbeloa'nın adamları önce La Liga'da Elche'yi ağırlayacak. Madrid, 27 maçta 63 puanla İspanya birinci liginde ikinci sırada yer alıyor ve lider Barcelona'nın dört puan gerisinde. Bu arada, Mbappe ve Bellingham'ın sakatlıklarından kurtulma sürecini sürdürdükleri için Elche maçında forma giyemeyecekleri tahmin ediliyor.

