VİDEO: Kamera, Real Madrid'in Man City'yi mağlup ettiği maçta Federico Valverde'nin hat-trick'ine Jude Bellingham'ın hayretler içindeki tepkisini yakaladı

Real Madrid, Çarşamba gecesi Santiago Bernabeu'da Manchester City'yi 3-0 mağlup ederek muhteşem bir Avrupa performansı sergiledi. Kylian Mbappe ve Bellingham gibi önemli oyuncuların sakatlıkları nedeniyle forma giyememesine rağmen, Alvaro Arbeloa'nın takımı ilk yarıdan önce üstünlüğünü sağladı.

Bu gece Federico Valverde'nin gecesiydi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Thibaut Courtois'nın uzun pasını gole çevirerek skoru açtı ve sadece yedi dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Ardından, ilk yarının bitimine üç dakika kala üçüncü golünü atarak Los Blancos'un ikinci yarıya üç gol farkla girmesini sağladı.

Devre arasında Bellingham, tribündeki koltuğundan büyük ekranda golü izlerken görüldü. İngiltere orta saha oyuncusu, golü izlerken tamamen şok olmuş görünüyordu ve ağzı açık kalmıştı. Sadece Bellingham değil, tribünden izleyen Mbappe de Valverde'nin maçta hat-trick yapmasının ardından heyecanla tepki gösterdi.