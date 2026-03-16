VİDEO: Kaleci Marc-Andre ter Stegen'in, 'idari hata' nedeniyle Barcelona başkanlık seçimlerinde oy kullanma hakkının reddedildiği son derece garip an

Kısa sürede viral olan bir görüntüde, Ter Stegen'in sırasını bekledikten sonra oy kullanma hakkının reddedildiği görüldü. Şu anda Girona'ya kiralanmış olan 33 yaşındaki kaleci, Joan Laporta ile Victor Font arasında yaşanan bu hayati öneme sahip oy savaşına katılması beklenen binlerce üye arasında yer alıyordu.

Kulübün gelecekteki yönü hakkında söz sahibi olmak için stadyuma gelen tecrübeli kaleci, seçim görevlileri tarafından soğuk bir şekilde reddedildi. Alman milli takım oyuncusunun adı seçim kayıtlarında yer almadığı için, Spotify Camp Nou'da kameralar ve diğer taraftarların önünde son derece garip bir diyalog yaşandı.