Muhammad Zaki

VİDEO: Kaleci Marc-Andre ter Stegen'in, 'idari hata' nedeniyle Barcelona başkanlık seçimlerinde oy kullanma hakkının reddedildiği son derece garip an

Barcelona kalecisi Marc-Andre ter Stegen, kulübün başkanlık seçimlerinde beklenmedik bir şekilde oy kullanmaktan mahrum kaldığında son derece garip bir an yaşadı. Tecrübeli kaleci, öngörülemeyen bir sorun nedeniyle oy kullanma imkânından mahrum kaldı ve Joan Laporta’nın nihayetinde kazanan ilan edilmesinden önce söz sahibi olma fırsatını kaçırdı.

  • Ter Stegen için seçim günü utancı

    Kısa sürede viral olan bir görüntüde, Ter Stegen'in sırasını bekledikten sonra oy kullanma hakkının reddedildiği görüldü. Şu anda Girona'ya kiralanmış olan 33 yaşındaki kaleci, Joan Laporta ile Victor Font arasında yaşanan bu hayati öneme sahip oy savaşına katılması beklenen binlerce üye arasında yer alıyordu.

    Kulübün gelecekteki yönü hakkında söz sahibi olmak için stadyuma gelen tecrübeli kaleci, seçim görevlileri tarafından soğuk bir şekilde reddedildi. Alman milli takım oyuncusunun adı seçim kayıtlarında yer almadığı için, Spotify Camp Nou'da kameralar ve diğer taraftarların önünde son derece garip bir diyalog yaşandı.

  • İdari hatanın açıklaması

    Sorun, Barcelona’nın kendine özgü sahiplik yapısını düzenleyen özel kurallardan kaynaklanıyor. Her oyuncu Blaugrana ile sözleşme imzaladığında otomatik olarak kulüp üyesi olarak kaydedilse de, üyeliğin aktif kalmasını sağlamak bireyin sorumluluğundadır. Bir kaynak, ESPN’e Ter Stegen’in üyelik bilgilerini son gerekliliklere uygun olarak güncellemediğini doğruladı. Üyelik statüsü usulüne uygun olarak yenilenmediği için, adı 114.504 kişilik oy kullanma hakkına sahip seçmenlerin nihai listesine dahil edilmedi.

    Laporta ezici bir zafer elde etti

    Oylama sonunda, yönetim koltuğunda tanıdık bir yüz kaldı. Laporta, Font’un meydan okumasını geride bırakarak başkanlık için beş yıllık bir görev süresi kazandı. Kurumsal gerilimler ve gündeme oturan tartışmalarla dolu bir seçim kampanyası dönemine rağmen iktidarını korumayı başaran mevcut başkan için bu, kesin bir sonuç oldu. Laporta, Font'un aldığı yaklaşık 14.000 oya karşılık 32.000'den fazla oy alarak önemli bir farkla galip geldi. Bu sonuç, yönetim kuruluna, Hansi Flick yönetimindeki mevcut sportif rekabet gücünü korurken, kulübün devam eden stadyum yenileme ve finansal yeniden yapılandırma süreçlerini yürütmek için gerekli olduğunu iddia ettikleri gücü sağlıyor.

