AFP
Çeviri:
VİDEO: Kai Havertz, PSG'ye karşı attığı erken golle Arsenal'i öne geçirdi ve Cristiano Ronaldo'nun da yer aldığı seçkin Şampiyonlar Ligi final kulübüne katıldı
Havertz, Budapeşte'de seçkinler arasına katıldı
Havertz, PSG ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinin henüz 5. dakikasında Arsenal adına ilk golü atarak, büyük maçların uzmanı olarak konumunu pekiştirdi. Alman forvet sol kanattan serbest kaldı ve kimse onu durduramayınca ceza sahasına girerek topu ağların üst köşesine gönderdi.
Puskas Arena'da gol atan Havertz, Cristiano Ronaldo (Manchester United ve Real Madrid) ve Mario Mandzukic (Bayern Münih ve Juventus) ile birlikte, tarihte iki farklı takımla Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan sadece üç oyuncudan biri oldu.
Daha önce 2021 finalinde Chelsea formasıyla Manchester City'ye karşı galibiyet golünü atan Alman forvet, Luis Enrique'nin takımına karşı erken attığı golle Mikel Arteta'nın takımını öne geçirdi. Arsenal, Premier Lig zaferinin ardından ilk Avrupa kupasını kazanarak tarihi bir çifte kupayı tamamlamayı hedefliyor.
Videoyu izleyin
Enrique’nin övgüsü ve geçmişi Arsenal’in lehine
Teknik direktör olarak üçüncü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedefleyen Enrique, maç öncesinde Arsenal’in yükselişini övdü. Şöyle konuştu: “Hayır, şaşırmadım, özellikle de bu yıl yaptıklarına bakınca. Premier Lig şampiyonluğunu kesinlikle hak ettiler. En iyi ve en istikrarlı takım onlardı. Manchester City’nin ensesinde olması her zaman kolay olmadı, ama şampiyonluğu hak ettiler. Arteta altı buçuk yıldır bu takımın başında, bu yüzden takımı avucunun içi gibi biliyor.”
Tarih, Arsenal'in lehine işliyor, zira Şampiyonlar Ligi finalinde son 11 takımın her biri ilk golü attıktan sonra kupayı kaldırdı. İlk golü atıp da şampiyon olamayan son takım, 2014 yılında Real Madrid'e 4-1 yenilen Atletico Madrid'di.
- AFP
Arsenal, son şampiyon karşısında tarihe geçmek istiyor
Bu karşılaşma, Arsenal’in Şampiyonlar Ligi finaline ikinci kez çıkışı anlamına geliyor. Takım, 2006 yılında Barcelona’ya karşı 2-1’lik üzücü bir mağlubiyet yaşamıştı; tesadüfen o maçta da Topçular öne geçtikten sonra yenik düşmüştü. Buna tam bir tezat oluşturan Paris Saint-Germain ise, geçen sezonun finalinde Inter’i 5-0’lık ezici bir skorla mağlup ederek kazandığı şampiyonluk tacını korumak amacıyla sahaya çıkıyor.