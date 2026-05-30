VİDEO: Kai Havertz, PSG'ye karşı attığı erken golle Arsenal'i öne geçirdi ve Cristiano Ronaldo'nun da yer aldığı seçkin Şampiyonlar Ligi final kulübüne katıldı

Havertz, PSG ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinin henüz 5. dakikasında Arsenal adına ilk golü atarak, büyük maçların uzmanı olarak konumunu pekiştirdi. Alman forvet sol kanattan serbest kaldı ve kimse onu durduramayınca ceza sahasına girerek topu ağların üst köşesine gönderdi.

Puskas Arena'da gol atan Havertz, Cristiano Ronaldo (Manchester United ve Real Madrid) ve Mario Mandzukic (Bayern Münih ve Juventus) ile birlikte, tarihte iki farklı takımla Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan sadece üç oyuncudan biri oldu.

Daha önce 2021 finalinde Chelsea formasıyla Manchester City'ye karşı galibiyet golünü atan Alman forvet, Luis Enrique'nin takımına karşı erken attığı golle Mikel Arteta'nın takımını öne geçirdi. Arsenal, Premier Lig zaferinin ardından ilk Avrupa kupasını kazanarak tarihi bir çifte kupayı tamamlamayı hedefliyor.