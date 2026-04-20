VİDEO: 'Kabul edilemez!' - Endrick, Ligue 1 şampiyonu Lyon'u şok eden galibiyette attığı golü kutlarken PSG taraftarlarının önünde dans etti

Lyon, Pazar günü Parc des Princes'te Paris Saint-Germain'i 2-1 yenerek Ligue 1'de çarpıcı bir galibiyet elde etti; bu zaferin arkasındaki itici güç, Real Madrid'den kiralık olarak gelen Endrick'in ustaca performansıydı. 19 yaşındaki forvet, Afonso Moreira'nın pasını yakalayarak Matvey Safonov'u geçip kusursuz bir vuruşla golü bulmak için sadece altı dakikaya ihtiyaç duydu.

Ancak manşetleri süsleyen, gol sonrası yaptığı hareketler oldu. Fileleri havalandıran Brezilyalı milli oyuncu, PSG taraftarlarının tam önünde küstahça bir dans sergiledi. Bu kutlama, anında yuhalama sesleriyle karşılandı ve karşılaşmanın önemini göz önünde bulundurarak bu hareketi saygısız bulmuş olan Parisli taraftarların öfkelenmesine neden oldu.

Bu kutlamanın yankıları sosyal medya platformlarında anında yayıldı. Önemli bir PSG taraftar hesabı olan @PSGINT_, olayın videosunu X'te öfkeli bir başlıkla paylaştı: “ENDRICK NASIL PARC'TA BÖYLE DANS EDER???!!!! GERİ DÖNÜŞ YAPMAMIZ GEREKİYOR, BU KABUL EDİLEMEZ”. Genç oyuncunun sınırı aşıp aşmadığını tartışan taraftarlar sayesinde, paylaşım kısa sürede binlerce kez görüntülendi.