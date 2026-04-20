FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LYONAFP
Muhammad Zaki

Çeviri:

VİDEO: 'Kabul edilemez!' - Endrick, Ligue 1 şampiyonu Lyon'u şok eden galibiyette attığı golü kutlarken PSG taraftarlarının önünde dans etti

Endrick
Paris Saint-Germain
Lyon
Paris Saint-Germain - Lyon
1. Lig
Real Madrid
La Liga

Real Madrid'in genç yıldızı Endrick, Pazar günü Lyon'un sürpriz galibiyetinde sergilediği kışkırtıcı sevinç gösterisiyle Paris Saint-Germain taraftarlarını öfkelendirdi. Şu anda OL'ye kiralanmış olan Brezilyalı yıldız, maçın başlarında bir gol fırsatını gole çevirdikten sonra, o günden beri internette hızla yayılan bir dansla ev sahibi takımın taraftarlarını tahrik etti.

  • Endrick, Parc des Princes'i sessizliğe boğdu

    Lyon, Pazar günü Parc des Princes'te Paris Saint-Germain'i 2-1 yenerek Ligue 1'de çarpıcı bir galibiyet elde etti; bu zaferin arkasındaki itici güç, Real Madrid'den kiralık olarak gelen Endrick'in ustaca performansıydı. 19 yaşındaki forvet, Afonso Moreira'nın pasını yakalayarak Matvey Safonov'u geçip kusursuz bir vuruşla golü bulmak için sadece altı dakikaya ihtiyaç duydu.

    Ancak manşetleri süsleyen, gol sonrası yaptığı hareketler oldu. Fileleri havalandıran Brezilyalı milli oyuncu, PSG taraftarlarının tam önünde küstahça bir dans sergiledi. Bu kutlama, anında yuhalama sesleriyle karşılandı ve karşılaşmanın önemini göz önünde bulundurarak bu hareketi saygısız bulmuş olan Parisli taraftarların öfkelenmesine neden oldu.

    Bu kutlamanın yankıları sosyal medya platformlarında anında yayıldı. Önemli bir PSG taraftar hesabı olan @PSGINT_, olayın videosunu X'te öfkeli bir başlıkla paylaştı: “ENDRICK NASIL PARC'TA BÖYLE DANS EDER???!!!! GERİ DÖNÜŞ YAPMAMIZ GEREKİYOR, BU KABUL EDİLEMEZ”. Genç oyuncunun sınırı aşıp aşmadığını tartışan taraftarlar sayesinde, paylaşım kısa sürede binlerce kez görüntülendi.

  • Hakimi sahada bir konuşma yaptı

    Saha içindeki gerginlik, özellikle PSG'nin savunma oyuncusu Achraf Hakimi için hissedilir derecedeydi. Faslı milli oyuncu, dansın hemen ardından Endrick ile yüzleşirken görüldü; genç oyuncunun kutlama şeklinden açıkça rahatsız olduğu belliydi. Hakimi daha sonra müdahale etme kararını açıklayarak, takımının maçın başlarında geride olması nedeniyle atmosferin zaten gergin olduğunu belirtti.

    Maçın bitiminden sonra Ligue 1+'ya konuşan 27 yaşındaki oyuncu şunları söyledi: "[Neden Endrick'e sakin olmasını söyledim?] Rakip oyunculara odaklanmayacağız. Takımımın konsantrasyonunu kaybetmemesini ve onun taraftarlarımıza yönelik hareketlerini kesmesini istedim. Bırakın futbol oynasın, özellikle de iyi bir oyuncu olduğu için. Ancak futbolla ilgisi olmayan şeyler yaptığında, özellikle de geride olduğumuz için bu beni rahatsız edebilir."

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LYONAFP

    Lyon, Şampiyonlar Ligi umutlarını canlandırdı

    Maçın bitiminde Endrick'i çevreleyen olaylar gündemi meşgul etse de, bu sonuç Lyon'un Avrupa hedeflerine büyük bir ivme kazandırdı. 2-1'lik galibiyet, Paulo Fonseca'nın takımını üçüncü sıradaki Lille ile puan eşitliği sağlayarak dördüncü sıraya yükseltti. Endrick'in etkisi sadece attığı golle sınırlı kalmadı; 18. dakikada Moreira'nın skoru ikiye katlamasını sağlayan mükemmel bir pasla asist yaptı ve sadece 20 maçta Fransız devine 14. gol katkısını kaydetti.

    PSG için bu yenilgi, liderlik avantajını ikinci sıradaki Lens'e karşı sadece bir puana indirdi. Luis Enrique ikinci yarıda Ousmane Dembele ve Khvicha Kvaratskhelia gibi isimleri oyuna soksa da, son şampiyonlar ancak Gürcü milli oyuncunun attığı geç bir teselli golü bulabildi ve Madridli bir gencin şov yaptığı bu sinir bozucu geceyi düşünmek zorunda kaldı.