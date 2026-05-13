Çeviri:
VİDEO: Jürgen Klopp, Manchester United'a sert bir tokat attı ve Liverpool'un efsanevi üç kez üst üste şampiyon olan Chicago Bulls'tan DAHA İYİ olduğunu iddia etti
Klopp, United yerine Knicks'i tercih etti
GOAL'a özel bir röportajda, efsanevi eski Liverpool teknik direktörü, futbol devleri ile Amerikan spor ikonları arasında yapılan bir dizi hızlı karşılaştırma karşısında zor durumda kaldı. New York Knicks ile Manchester United arasında seçim yapması istendiğinde Klopp, tereddüt etmeden NBA takımının tarafını tuttu; bu hamle, Liverpool taraftarlarını şüphesiz sevindirecek, ancak Old Trafford'daki taraftarları üzecektir.
United'ın 20 kez İngiltere şampiyonu olması ve tarihin en başarılı kulüplerinden biri olmasına rağmen, Klopp'un sadakati açıkça Merseyside'ın kırmızı tarafında kalıyor. Anfield'daki dönemi, Red Devils ile şiddetli bir rekabetle tanımlanan Klopp, eski Premier League rakiplerini hesaplı ve alaycı bir şekilde reddederek Knicks'i seçti.
Liverpool efsanevi Bulls'u yendi mi?
Alman teknik adamdan daha sonra, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool kadrosunu spor tarihinin en büyük hanedanlarından biri olan 1990’ların Michael Jordan liderliğindeki Chicago Bulls ile karşılaştırması istendi. Klopp, özellikle Bulls’un efsanevi ikinci “üçlü şampiyonluk” dönemine atıfta bulunarak, Kırmızılar’ı zihinsel açıdan devasa bir güce dönüştüren o aynı özgüveni sergiledi.
Klopp, hiç tereddüt etmeden efsanevi basketbol takımının yerine kendi Liverpool takımını seçti. Bulls, spor dünyasında hakimiyetin küresel sembolü olsa da, Klopp'un Premier League ve Avrupa Kupası'nı Anfield'a geri getiren takıma olan sarsılmaz inancı tam anlamıyla ortaya çıktı. Bu, sıfırdan kurduğu takıma hala duyduğu büyük gururu vurgulayan cesur bir iddiaydı.
- Getty/GOAL
Messi mi, Jordan mı? Klopp bir yol buluyor
Soru, kaçınılmaz “Tüm Zamanların En İyisi” tartışmasına kayınca Klopp, iki dev isim arasında sıkışıp kaldı: Lionel Messi ve Michael Jordan. Her iki efsaneye de saygısızlık etmek istemeyen eski Dortmund teknik direktörü, diplomatik bir yanıt vermeyi tercih etti. Taraf tutmak yerine, isimlerini esprili bir şekilde birleştirerek şöyle cevap verdi: “Michael Messi. Lionel Jordan.”