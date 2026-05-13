VİDEO: Jürgen Klopp, Manchester United'a sert bir tokat attı ve Liverpool'un efsanevi üç kez üst üste şampiyon olan Chicago Bulls'tan DAHA İYİ olduğunu iddia etti

GOAL'a özel bir röportajda, efsanevi eski Liverpool teknik direktörü, futbol devleri ile Amerikan spor ikonları arasında yapılan bir dizi hızlı karşılaştırma karşısında zor durumda kaldı. New York Knicks ile Manchester United arasında seçim yapması istendiğinde Klopp, tereddüt etmeden NBA takımının tarafını tuttu; bu hamle, Liverpool taraftarlarını şüphesiz sevindirecek, ancak Old Trafford'daki taraftarları üzecektir.

United'ın 20 kez İngiltere şampiyonu olması ve tarihin en başarılı kulüplerinden biri olmasına rağmen, Klopp'un sadakati açıkça Merseyside'ın kırmızı tarafında kalıyor. Anfield'daki dönemi, Red Devils ile şiddetli bir rekabetle tanımlanan Klopp, eski Premier League rakiplerini hesaplı ve alaycı bir şekilde reddederek Knicks'i seçti.