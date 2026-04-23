Bernabeu-Tennis-Nadal-BellinghamGOAL/EL Chiringuito/IG:@rafaelnadal
Khaled Mahmoud

Çeviri:

VİDEO: Jude Bellingham, Jannik Sinner ile ikili oluşturarak Bernabeu'da Rafael Nadal ve Thibaut Courtois'ya karşı tenis maçına çıktı; hakemlik görevini ise Real Madrid başkanı Florentino Pérez üstlendi

Santiago Bernabeu, tarihte pek çok unutulmaz spor anına sahne oldu; ancak Jude Bellingham ve Jannik Sinner'ın toprak kortta Rafael Nadal ve Thibaut Courtois'ya karşı mücadele ettiği manzara kadar beklenmedik bir an nadiren görülmüştür. Mutua Madrid Open için düzenlenen bu gerçeküstü tanıtım etkinliğinde, Real Madrid'in ev sahipliği yaptığı stadyumun tertemiz çim sahası, futbol ve tenis dünyasından yıldızları ağırlamak üzere dönüştürüldü.

  • Madrid'de yıldızların katıldığı bir sergi

    Kısa sürede viral olan bu çapraz etkinlikte, Real Madrid'in süperstarları Bellingham ve Courtois futbol ayakkabılarını tenis raketleriyle değiştirerek, dünya çapındaki profesyonel oyuncular Sinner ve Nadal ile çiftler maçında bir araya geldi. Madrid kadrosundaki birçok oyuncunun tutkulu tenis hayranı olduğu bir sır değil; Bellingham, Mutua Madrid Open'daki ilk maçında Rafa Jodar'ı desteklerken görülürken, Courtois ise büyük turnuvalara sık sık katılan bir seyirci ve kendisi de hevesli bir amatör oyuncu.

    Yeni yenilenen Santiago Bernabeu'nun çok yönlülüğünü vurgulamak için düzenlenen maçta, Bellingham, Sinner ile çift oluşturarak Courtois ve Nadal'dan oluşan güçlü ikiliye karşı oynadı. Elbette, Nadal'ın kulüple olan bağı efsanevidir; 22 kez Grand Slam şampiyonu olan Nadal, kulübün ömür boyu destekçisi ve onursal üyesidir. Onu Bernabeu'nun ortasında futbol kahramanlarıyla birlikte yarışırken görmek, İspanya'nın en büyük spor tutkularının kesişimine yakışır bir övgü gibi geldi.



  • Florentino Pérez başkanlık koltuğuna oturdu

    Etkinliğe prestij katan bir diğer unsur ise Real Madrid Başkanı Florentino Pérez’in hakem koltuğuna oturmasıydı. Kulübün liderinin hakem koltuğundan maçı izlemesi, bu yüksek profilli gösteri maçına tarihi ve bir o kadar da esprili bir atmosfer kattı.

    Perez'in katılımı, kulübün Bernabeu'yu sadece futboldan öte, önde gelen bir küresel mekan olarak konumlandırma konusundaki kararlılığını vurguladı. Başkan, milyonlarca pound değerindeki oyuncularının, hafta sonları hakim oldukları alışılagelmiş çim sahadan çok farklı bir zeminde çevikliklerini sergilemelerini izledi.



    Mutua Madrid Open, Bernabeu'yu ele geçiriyor

    Etkinlik, Mutua Madrid Open'ın başlangıcını kutlamak amacıyla düzenlendi ve Santiago Bernabeu Stadyumu'na birkaç geçici toprak kort kuruldu. Bu tesisler, ATP ve WTA oyuncularının 23 Nisan ile 30 Nisan tarihleri arasında turnuvaya katılırken stadyumda antrenman yapmalarına olanak tanıyacak. Turnuva yetkilileri Feliciano Lopez ve Garbine Muguruza'nın yönettiği bu tanıtım hamlesi, hem tenis turnuvasının hem de stadyumun profilini yükseltecek.

    Taraftarlar idollerini görebilmek için can atıyor olsa da, bu antrenman seansları genel halka açık değil. Antrenman setleri için bilet satışı yapılmıyor, bu da Bellingham ve Courtois'nın tenis dünyasının krallarıyla rekabet ettiği görüntüleri daha da özel kılıyor. Proje, yenilenen Bernabeu'nun çok yönlülüğünü ve İspanya'daki büyük spor etkinliklerinin merkezi olma konusundaki kararlılığını sergiliyor.


