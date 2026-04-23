VİDEO: Jude Bellingham, Jannik Sinner ile ikili oluşturarak Bernabeu'da Rafael Nadal ve Thibaut Courtois'ya karşı tenis maçına çıktı; hakemlik görevini ise Real Madrid başkanı Florentino Pérez üstlendi

Kısa sürede viral olan bu çapraz etkinlikte, Real Madrid'in süperstarları Bellingham ve Courtois futbol ayakkabılarını tenis raketleriyle değiştirerek, dünya çapındaki profesyonel oyuncular Sinner ve Nadal ile çiftler maçında bir araya geldi. Madrid kadrosundaki birçok oyuncunun tutkulu tenis hayranı olduğu bir sır değil; Bellingham, Mutua Madrid Open'daki ilk maçında Rafa Jodar'ı desteklerken görülürken, Courtois ise büyük turnuvalara sık sık katılan bir seyirci ve kendisi de hevesli bir amatör oyuncu.

Yeni yenilenen Santiago Bernabeu'nun çok yönlülüğünü vurgulamak için düzenlenen maçta, Bellingham, Sinner ile çift oluşturarak Courtois ve Nadal'dan oluşan güçlü ikiliye karşı oynadı. Elbette, Nadal'ın kulüple olan bağı efsanevidir; 22 kez Grand Slam şampiyonu olan Nadal, kulübün ömür boyu destekçisi ve onursal üyesidir. Onu Bernabeu'nun ortasında futbol kahramanlarıyla birlikte yarışırken görmek, İspanya'nın en büyük spor tutkularının kesişimine yakışır bir övgü gibi geldi.







