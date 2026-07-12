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Jude BellinghamGetty
Donny Afroni

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VİDEO: Jude Bellingham’da sakatlık endişesi mi? İngiltere’nin süperstarı, ameliyatla düzeltilmesi beklenen uzun süredir devam eden bir sorunu ele alırken kameraya yakalandı

J. Bellingham
İngiltere
Dünya Kupası

İngiltere taraftarları, Real Madrid’in orta saha oyuncusu Jude Bellingham’ın Norveç ile oynanan Dünya Kupası çeyrek final maçında omzunu tutarken görülmesinin ardından, oyuncunun sağlık durumu konusunda endişeye kapıldı. Geçmişte düzeltici bir ameliyat geçirmiş olmasına rağmen, 23 yaşındaki oyuncu Miami’deki maç sırasında ve sonrasında ciddi bir rahatsızlık yaşıyor gibi görünüyordu.

  • Üç Aslanlar için alarm zilleri çalıyor

    Hard Rock Stadyumu’nda oynanan gergin Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasının ortasında, tanıdık bir manzara İngiltere taraftarlarının kalbine korku saldı. Bellingham, sert bir mücadeleden sonra defalarca yüzünü buruşturup sol omzunu tutarken kameralara yakalandı. Bellingham ağrıyı atlatmaya çalışırken, sağlık ekibinin yedek kulübesinden durumu yakından izlediği görüldü.

    Tuchel ve teknik ekibi, 30. dakikada planlanan su molası sırasında taktik talimatlar vermekle meşgulken, Bellingham takım fizyoterapisti ile derin bir sohbet içindeydi ve özellikle eklemi işaret ediyordu. Maç sonrası röportaj vermeye hazırlanırken Bellingham'ın yine omzuna dokunduğu görüldü.

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  • Ağrıya rağmen oynamaya devam etme geleneği

    İngiltere milli takım oyuncusu, daha önce bu eklemin tedavisi konusunda duyduğu pişmanlıklardan bahsetmişti. Yaz aylarında geçirdiği ameliyattan önce, hem kulüp hem de milli takım için önemli maçları kaçırmamak amacıyla uzun bir süre ağrıya rağmen oynadığını itiraf etmişti. Psikolojik etki de barizdi; orta saha oyuncusu daha önce, yeniden sakatlanma korkusunun dünya klasmanındaki en iyi performansını sergilemesini engellediğini belirtmişti.

    “Omuz sakatlığım vücudumun geri kalanını da büyük ölçüde etkiledi. Çok fazla ağrım yoktu, ancak düşersem omzumun tekrar yerinden çıkabileceğini bilerek oynamak, en iyi seviyemde olmama engel oluyordu. Geçen yıl, galibiyeti bir daha hafife alamayacağımı anlamamı sağladı. Artık fiziksel olarak daha iyiyim ve eski seviyeme dönebilirim,” diye açıkladı.

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    Arjantin ve Messi, Atlanta’da bekliyor

    Üç Aslanlar için zafere giden yol hiç de kolaylaşmıyor; çünkü önlerinde futbol dünyasının devlerinden biri duruyor. Yarı finale yükselmeyi garantileyen İngiltere, şimdi Lionel Messi ve Arjantin ile karşılaşmak üzere Atlanta’ya gidecek. Tıbbi ekip, Bellingham’ın 39 yaşındaki Messi ile karşılaşmaya hazır hale gelmesi için artık gece gündüz çalışacak. İngiltere formasıyla attığı 12 golün 9’unu büyük turnuvalarda kaydeden Bellingham, Tuchel için tartışmasız “Her Anın Adamı”dır.

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