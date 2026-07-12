VİDEO: Jude Bellingham’da sakatlık endişesi mi? İngiltere’nin süperstarı, ameliyatla düzeltilmesi beklenen uzun süredir devam eden bir sorunu ele alırken kameraya yakalandı

Hard Rock Stadyumu’nda oynanan gergin Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasının ortasında, tanıdık bir manzara İngiltere taraftarlarının kalbine korku saldı. Bellingham, sert bir mücadeleden sonra defalarca yüzünü buruşturup sol omzunu tutarken kameralara yakalandı. Bellingham ağrıyı atlatmaya çalışırken, sağlık ekibinin yedek kulübesinden durumu yakından izlediği görüldü.
Tuchel ve teknik ekibi, 30. dakikada planlanan su molası sırasında taktik talimatlar vermekle meşgulken, Bellingham takım fizyoterapisti ile derin bir sohbet içindeydi ve özellikle eklemi işaret ediyordu. Maç sonrası röportaj vermeye hazırlanırken Bellingham'ın yine omzuna dokunduğu görüldü.