VİDEO: Jude Bellingham’da sakatlık endişesi mi? İngiltere’nin süperstarı, ameliyatla düzeltilmesi beklenen uzun süredir devam eden bir sorunu ele alırken kameraya yakalandı

İngiltere milli takım oyuncusu, daha önce bu eklemin tedavisi konusunda duyduğu pişmanlıklardan bahsetmişti. Yaz aylarında geçirdiği ameliyattan önce, hem kulüp hem de milli takım için önemli maçları kaçırmamak amacıyla uzun bir süre ağrıya rağmen oynadığını itiraf etmişti. Psikolojik etki de barizdi; orta saha oyuncusu daha önce, yeniden sakatlanma korkusunun dünya klasmanındaki en iyi performansını sergilemesini engellediğini belirtmişti.

“Omuz sakatlığım vücudumun geri kalanını da büyük ölçüde etkiledi. Çok fazla ağrım yoktu, ancak düşersem omzumun tekrar yerinden çıkabileceğini bilerek oynamak, en iyi seviyemde olmama engel oluyordu. Geçen yıl, galibiyeti bir daha hafife alamayacağımı anlamamı sağladı. Artık fiziksel olarak daha iyiyim ve eski seviyeme dönebilirim,” diye açıkladı.