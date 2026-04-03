VİDEO: Jude Bellingham, Birmingham'ın "Peaky Blinders" dizisinden esinlenerek hazırlanan muhteşem tifosunda yer aldı
Bellingham ve Peaky Blinders'a Saygı Duruşu
Birmingham, henüz 16 yaşındayken A takımda ilk kez forma giydikten sonra dünya çapında bir kariyere imza atan yetenekli oyuncu Bellingham'dan duyduğu gururu hiçbir zaman gizlememiştir. Cumartesi günü Blackburn ile oynanan maç öncesinde, St Andrew's'taki taraftarlar kulübün futbol tarihini şehrin sinema dünyasındaki şöhretiyle birleştiren devasa bir tifo sergiledi. Tifoda Bellingham'ın yanı sıra kulüp efsanesi Trevor Francis ve şehirde geçen popüler dizi Peaky Blinders'ın ikonik kahramanı Tommy Shelby de yer aldı.
Geçmişle sinemayı harmanlayan bir tifo
Cillian Murphy'nin canlandırdığı Shelby karakterinin kadroya dahil edilmesi, dizinin Birmingham'ın sanayi tarihiyle olan derin bağlarından kaynaklanıyor. Yakın zamanda vizyona giren yeni film "Peaky Blinders: The Immortal Man" ile kulüp, popüler kültür ile futbol sahası arasındaki köprüyü kurmayı amaçladı. Ancak, kulübün resmi hesabının Netflix'i etiketlediği tanıtımının sosyal medyada yankılanması, bazı taraftarların bu hamlenin gerçek bir saygı gösterisi mi yoksa ticari bir tanıtım mı olduğu konusunda kafalarını karıştırdı.
Bellingham'ın desteğine rağmen sosyal medyada tepki
Bazıları bu sanatsal çabayı takdir etse de, sosyal medyadaki tepkiler hiç de oybirliği içinde değildi.
Birmingham'ın gönderisine yanıt veren birçok taraftar, özellikle dijital duyuruda yoğun bir şekilde yer alan marka logoları nedeniyle bu hamleyi hemen "utanç verici" veya "tüyler ürpertici" olarak nitelendirdi. Tartışmalara rağmen, Real Madrid'in yıldızı Bellingham bu tifoyu kişisel Instagram hesabında paylaştı.
Saha içindeki yenilgi gerginliği artırıyor
Öğleden sonra Blues için pek iyi geçmedi; tribünlerdeki coşku, sahadaki kötü sonucun gölgesinde kaldı. Birmingham, zor günler geçiren Blackburn’a 1-0 yenildi; maçın tek golünü Todd Cantwell attı. Baskı altındaki teknik direktör Chris Davies, kulübün eski kahramanlarına yapılan görkemli anma törenlerine rağmen takımın performansındaki düşüşün sürmesi nedeniyle artık daha da sıkı bir inceleme altında.