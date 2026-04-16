Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi serüveni, Bayern Münih'e karşı toplamda 6-4'lük acı bir mağlubiyetle sona erdi; bu süreçte takımın soğukkanlılığını tamamen yitirdiği gözle görülür bir şekilde ortaya çıktı. İngiltere'nin yıldızı Bellingham, maçın son dakikalarında alınan hakem kararlarının haksız olduğunu açıkça hissetti; çaresiz durumdaki orta saha oyuncusu, son düdük çalınır çalınmaz öfkeli Los Blancos oyuncularının Sloven hakem Vincic'e doğru koşan grubuna katıldı. Maçın başında muhteşem bir çift gol atan Türk yıldız Arda Güler, 95. dakikada Michael Olise'nin galibiyet golünün ardından agresif protestoları nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü.
VİDEO: Jude Bellingham, Bayern Münih'e karşı Şampiyonlar Ligi maçında mağlup olduktan sonra hakem peşine düşen öfkeli Real Madrid oyuncularına katıldı
Allianz Arena'da kaos
Camavinga'nın çılgın anı
Konuk takım için dönüm noktası, bir dizi disiplin hatası oldu. Bu sezonki performansları nedeniyle yoğun eleştirilerin odağında olan Eduardo Camavinga, 62. dakikada oyuna girdikten sonra kabus gibi bir performans sergiledi. Jamal Musiala'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gören Fransız oyuncu, sadece sekiz dakika sonra Bayern orta saha oyuncusu Joshua Kimmich'e topu geri vermeyi reddederek pahalıya mal olan bir hata yaptı ve zaman kaybetmekten ikinci sarı kartını gördü. Kendi kendine yaptığı bu hatayla Madrid, maçın en kritik anında 10 kişi kaldı. Sayıca dezavantaj, ev sahibi takımın baskısının yoğunlaşmasıyla ölümcül oldu ve sonunda Luis Diaz ve Olise'nin maçın son dakikalarında attığı gollerle skor tersine döndü.
Madrid'in sezonu paramparça oldu
Bu yenilginin etkilerinin ciddi olması beklenirken, hakem raporunun UEFA yetkilileri tarafından mercek altına alınması muhtemel. Maç sonrası yaşanan çatışmanın video görüntüleri dolaşmaya devam ederken, Madrid Avrupa'da kupa kazanamama gerçeğiyle yüzleşmek zorunda. Bellingham projenin merkezinde yer almaya devam ediyor, ancak takımın Şampiyonlar Ligi'nin parlak ışıkları altında soğukkanlılığını koruyamaması konusunda sorular sorulacak.