VİDEO: Jude Bellingham, Bayern Münih'e karşı Şampiyonlar Ligi maçında mağlup olduktan sonra hakem peşine düşen öfkeli Real Madrid oyuncularına katıldı

Konuk takım için dönüm noktası, bir dizi disiplin hatası oldu. Bu sezonki performansları nedeniyle yoğun eleştirilerin odağında olan Eduardo Camavinga, 62. dakikada oyuna girdikten sonra kabus gibi bir performans sergiledi. Jamal Musiala'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gören Fransız oyuncu, sadece sekiz dakika sonra Bayern orta saha oyuncusu Joshua Kimmich'e topu geri vermeyi reddederek pahalıya mal olan bir hata yaptı ve zaman kaybetmekten ikinci sarı kartını gördü. Kendi kendine yaptığı bu hatayla Madrid, maçın en kritik anında 10 kişi kaldı. Sayıca dezavantaj, ev sahibi takımın baskısının yoğunlaşmasıyla ölümcül oldu ve sonunda Luis Diaz ve Olise'nin maçın son dakikalarında attığı gollerle skor tersine döndü.