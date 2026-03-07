VİDEO: Juan Mata yine iş başında! Eski Manchester United ve Chelsea'nin sevilen oyuncusu, Melbourne Victory için inanılmaz bir serbest vuruş golü attı

37 yaşındaki İspanyol oyuncu, Allianz Stadyumu'ndaki karşılaşmada teknik ustalıkların son kullanma tarihi olmadığını kanıtladı. 34. dakikada duran top pozisyonunda Mata, sol ayağıyla kendine özgü bir vuruş yaptı ve top direğin içinden mükemmel bir şekilde kıvrılarak ağlara gitti.

Yedek oyuncu Charles Nduka'nın oyuna girmesiyle galibiyet kesinleşmiş gibi görünüyordu. 69. dakikada oyuna giren forvet, ilk müdahalesinde ağları havalandırarak konuk takımın avantajını ikiye katladı ve ev sahibi taraftarları susturdu.

Ancak, ev sahibi takım yenilgiyi kabul etmeyi reddedince, sadece 120 saniye içinde maçın gidişatı dramatik bir şekilde değişti. Apostolos Stamatelopoulos, 73. dakikada klinik bir vuruşla geri dönüşü başlattı. Sadece iki dakika sonra, yeni transfer Ahmet Arslan da kulüpteki ilk golünü atarak coşkuyu doruğa çıkardı. Hızlı iki gol, skoru 2-2'ye getirdi ve Mata'nın takımının rahat geçecek gibi görünen öğleden sonrasını, canlanan ev sahibi taraftarların önünde puan için çaresiz bir mücadeleye dönüştürdü.