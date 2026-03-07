Goal.com
Yosua Arya

Çeviri:

VİDEO: Juan Mata yine iş başında! Eski Manchester United ve Chelsea'nin sevilen oyuncusu, Melbourne Victory için inanılmaz bir serbest vuruş golü attı

Eski Manchester United ve Chelsea yıldızı Juan Mata, Cumartesi günü Melbourne Victory formasıyla muhteşem bir serbest vuruşla zamanı geri çevirdi. İspanyol oyuncunun bireysel parlaklığına rağmen, takımının son dakikalarda çöküşü, A-League'in heyecan dolu karşılaşmasında iki gol üstünlüğünü kaybetmesine neden oldu.

  • Dünya Kupası şampiyonu yılları geri alıyor

    37 yaşındaki İspanyol oyuncu, Allianz Stadyumu'ndaki karşılaşmada teknik ustalıkların son kullanma tarihi olmadığını kanıtladı. 34. dakikada duran top pozisyonunda Mata, sol ayağıyla kendine özgü bir vuruş yaptı ve top direğin içinden mükemmel bir şekilde kıvrılarak ağlara gitti.

    Yedek oyuncu Charles Nduka'nın oyuna girmesiyle galibiyet kesinleşmiş gibi görünüyordu. 69. dakikada oyuna giren forvet, ilk müdahalesinde ağları havalandırarak konuk takımın avantajını ikiye katladı ve ev sahibi taraftarları susturdu.

    Ancak, ev sahibi takım yenilgiyi kabul etmeyi reddedince, sadece 120 saniye içinde maçın gidişatı dramatik bir şekilde değişti. Apostolos Stamatelopoulos, 73. dakikada klinik bir vuruşla geri dönüşü başlattı. Sadece iki dakika sonra, yeni transfer Ahmet Arslan da kulüpteki ilk golünü atarak coşkuyu doruğa çıkardı. Hızlı iki gol, skoru 2-2'ye getirdi ve Mata'nın takımının rahat geçecek gibi görünen öğleden sonrasını, canlanan ev sahibi taraftarların önünde puan için çaresiz bir mücadeleye dönüştürdü.

  • Mata'nın muhteşem serbest vuruşunu izleyin

  • Sınıf, İspanyol ikon için kalıcıdır

    Beraberliğe rağmen, dikkatler Mata'nın bireysel yeteneklerine çevrildi. 37 yaşındaki tecrübeli oyuncu, A-League'in küresel imajının odak noktası haline geldi ve bu tür yüksek kaliteli anlar, Avustralya'ya gelişinin yarattığı heyecanı haklı çıkarıyor.

    Eski Manchester United takım arkadaşı Bruno Fernandes de sosyal medyada, kendisi ve Harry Maguire'ın Mata'nın serbest vuruşunu izledikleri bir video paylaştı. Fernandes, "O andan itibaren onun kaçırmayacağını biliyorduk" yazdı.

  • Parlak bir an yaratmak için ilk kez değil

    Serbest vuruşundan önce Mata, Fernandes'i çoktan etkilemişti. Geçen ayın sonunda Victory'nin Melbourne City'yi 3-1 yendiği maçta İspanyol oyuncu iki gol attı, bunlardan biri uzak mesafeden geldi. United kaptanı daha sonra sosyal medyada tepkisini paylaşarak "Juan Mata, ne oyuncu ama!" yazdı.

