AFP
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VİDEO: Jose Mourinho'ya bir fıskiye! Real Madrid teknik direktörüne, Barcelona'ya karşı Inter zaferine komik bir gönderme olarak neden TUHAF bir hediye verildi?
Özel Olan’a tuhaf bir hediye
Sosyal medyada kısa sürede viral olan bir görüntüde Mourinho, Valdebebas'taki maç öncesi basın toplantısında elinde bir bahçe ekipmanı tutarken görüldü. Real Madrid teknik direktörü, eski takımı Inter'e karşı oynanacak ve büyük heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi açılış maçı öncesinde basına konuşurken, İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri ona sürprizle yaklaştı.
Söz konusu eşya sıradan bir gözlemciye rastgele görünebilir, ancak bu, Mourinho ile Real Madrid'in ezeli rakibi Barcelona arasındaki geçmişe yönelik kasıtlı ve oldukça komik bir göndermeydi.
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- AFP
Camp Nou kaosunun anıları
Hediye, 2010 Şampiyonlar Ligi yarı finalinin Camp Nou’daki rövanş maçına doğrudan bir göndermeydi. San Siro’daki ilk maçta 3-1’lik net bir galibiyet alan Mourinho’nun Inter’i, Barcelona karşısında tur atlamak için savunma direncinde adeta bir ustalık dersi verdi. On kişiyle mücadele edip geceyi 1-0 yenilgiyle kapatmasına rağmen İtalyan devi toplam skorda 3-2 üstünlük sağlayarak tur atladı ve Pep Guardiola’nın kupayı koruma umutlarını fiilen sona erdirdi.
Son düdükle birlikte büyük sevinç yaşayan Mourinho, kutlama yapmak için ünlü şekilde sahaya koşarak oyuncuları ve deplasman tribünündeki taraftarlarla buluştu. Kutlamaları kısa kesmek için çaresiz ve geniş çapta eleştirilen bir girişimde bulunan Camp Nou saha görevlileri, otomatik sulama sistemini açtı. Ancak bu plan ters tepti ve Mourinho etrafına su püskürürken kutlamaya devam edince futbol tarihinin en ikonik görüntülerinden biri ortaya çıktı.
- Getty Images Sport
Klinik bir yanıt talep ediyor
Real Madrid, Real Betis karşısında alınan hayal kırıklığı yaratan lig sonucunun ardından Avrupa arenasına çıkıyor. Mourinho, oyuncularının iyi performansları somut sonuçlara dönüştürdüğünü görmek istediğini açıkça dile getirdi. Mourinho, "Ben [yarın] kazanmak istiyorum. Size iyi oynamak istediğimi söyleyebilirim ama Real Betis'e karşı yaptığımız gibi iyi oynayıp sonra kaybetmek istemiyorum" dedi.
Baskı, özellikle de Real Madrid'in önceki iki sezonda turnuvada ileri aşamalara ulaşamamasının ardından, yüksek. Mourinho, büyük kupaları yeniden müze odasına getirmek için özellikle kulübe geri dönmüşken, kulübün Avrupa'daki aurasını yeniden tesis etmekte kararlı. Sözlerini şöyle tamamladı: "Sekiz maç oynayacağımız bir dönemdeyiz ve hedef [bir sonraki aşamaya] kalifiye olmak. Ben bu tek maça odaklanmak istiyorum."
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