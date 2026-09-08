Hediye, 2010 Şampiyonlar Ligi yarı finalinin Camp Nou’daki rövanş maçına doğrudan bir göndermeydi. San Siro’daki ilk maçta 3-1’lik net bir galibiyet alan Mourinho’nun Inter’i, Barcelona karşısında tur atlamak için savunma direncinde adeta bir ustalık dersi verdi. On kişiyle mücadele edip geceyi 1-0 yenilgiyle kapatmasına rağmen İtalyan devi toplam skorda 3-2 üstünlük sağlayarak tur atladı ve Pep Guardiola’nın kupayı koruma umutlarını fiilen sona erdirdi.

Son düdükle birlikte büyük sevinç yaşayan Mourinho, kutlama yapmak için ünlü şekilde sahaya koşarak oyuncuları ve deplasman tribünündeki taraftarlarla buluştu. Kutlamaları kısa kesmek için çaresiz ve geniş çapta eleştirilen bir girişimde bulunan Camp Nou saha görevlileri, otomatik sulama sistemini açtı. Ancak bu plan ters tepti ve Mourinho etrafına su püskürürken kutlamaya devam edince futbol tarihinin en ikonik görüntülerinden biri ortaya çıktı.



