Çeviri:
VİDEO: "Jordi Alba'nın hayaleti oradaydı!" - Lionel Messi, Inter Miami'deki son maçında yaptığı nadir bir hatalı pasla internette gündem oldu
Nadiren yaşanan bir dikkat dağınıklığı
Cerrahi hassasiyetteki pasları ve eşsiz oyun görüşüyle tanınan Messi, Inter Miami'nin Teksas ekibiyle 2-2 berabere kaldığı maçın ardından yanlış nedenlerle gündeme oturdu. Nu Stadyumu'ndaki karşılaşma sırasında efsanevi forvet, sol kanattan tamamen boş bir alana topu gönderdiğinde bir anlık bir hata yaptı. Messi bir atak başlatmak isterken, hiç gelmeyen bir çapraz koşuyu bekleyerek taç çizgisine doğru ağırlıklı bir pas attı. Top, takım arkadaşları şaşkınlıkla izlerken, zararsız bir şekilde saha dışına çıktı.
Alba'nın ruhunu yansıtmak
Bu tuhaf an, Messi ile tecrübeli İspanyol savunma oyuncusu arasındaki uzun soluklu ortaklığı akıllara getirdi. Maçı anlatan yorumcu, topun eskiden o bek oyuncusunun bulunduğu boş alana doğru yuvarlanırken “Jordi Alba’nın hayaleti oradaydı” diye espri yaparak bu hissi mükemmel bir şekilde özetledi. 2023'te Messi'nin yanına Florida'ya katılmadan önce Barcelona'da Messi ile dokuz kupa dolu yıl geçiren Alba, geçen yılın sonunda profesyonel kariyerine son verdi. Ancak, ikisi arasında neredeyse on yıl süren telepatik uyum, Messi'ye Alba sonrası dönemde kırılması zor alışkanlıklar bırakmış gibi görünüyor.
Taraftarlar, kas hafızasından kaynaklanan hataya tepki gösteriyor
Taraftarlar, bu hatanın yetenek kaybından ziyade kökleşmiş kas hafızasından kaynaklandığını hemen belirttiler. Sosyal medya tepkilerle dolup taştı; bir taraftar X'te "Messi, Alba'yı gerçekten özlüyor" derken, bir diğeri kaptanın sadece "Alba'nın emekli olduğunu bir an için unuttuğunu" öne sürdü. Bu görüş, dijital ortamda yankı buldu; kullanıcılar "kas hafızası gerçektir" yorumlarında bulunurken, süperstarın "hayaletlere pas attığını" şaka yollu olarak dile getirdiler.
Şimdi ne olacak?
Bu beraberlikle Inter Miami, altı maçta topladığı 11 puanla lig tablosunda dördüncü sırada yer alıyor ve lider Nashville SC'nin sadece iki puan gerisinde. Messi ve takım arkadaşları, pazar günü New York Red Bulls ile karşılaşacak.