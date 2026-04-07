VİDEO: "Jordi Alba'nın hayaleti oradaydı!" - Lionel Messi, Inter Miami'deki son maçında yaptığı nadir bir hatalı pasla internette gündem oldu

Bu tuhaf an, Messi ile tecrübeli İspanyol savunma oyuncusu arasındaki uzun soluklu ortaklığı akıllara getirdi. Maçı anlatan yorumcu, topun eskiden o bek oyuncusunun bulunduğu boş alana doğru yuvarlanırken “Jordi Alba’nın hayaleti oradaydı” diye espri yaparak bu hissi mükemmel bir şekilde özetledi. 2023'te Messi'nin yanına Florida'ya katılmadan önce Barcelona'da Messi ile dokuz kupa dolu yıl geçiren Alba, geçen yılın sonunda profesyonel kariyerine son verdi. Ancak, ikisi arasında neredeyse on yıl süren telepatik uyum, Messi'ye Alba sonrası dönemde kırılması zor alışkanlıklar bırakmış gibi görünüyor.