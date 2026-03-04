VİDEO: Jordan Henderson, Bournemouth personeli ile şok edici bir tartışma yaşadı ve İngiltere ve Brentford yıldızı zaptedilmek zorunda kaldı

İlk haberlerde Henderson'ın öfkesinin asıl hedefinin Elphick olduğu öne sürülürken, Bournemouth teknik direktörü Andoni Iraola daha sonra sürtüşmenin asıl kaynağının aslında teknik ekibinin başka bir üyesi olduğunu açıkladı. Kavga sırasında arabulucu rolünü üstlenen Iraola, olayın nasıl geliştiğini ayrıntılı olarak anlattı. İspanyol teknik adam, "Ben her zaman barışçı biriyim ama olayın nasıl başladığını tam olarak bilmiyorum. Jordan Henderson ve Coops vardı. Sert bir tartışma yaşandı ama aslında pek bir şey olmadı. Herkes kendi çıkarını savunuyor. Nasıl başladığını bilmiyorum ama herhangi bir sonuç doğmadı. Keith [Andrews] ve dördüncü hakemle el sıkışıyordum ve bir şey oldu ama çatışmayı erken durdurduk. Ama büyük bir tartışmaydı" dedi.