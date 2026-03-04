Çeviri:
VİDEO: Jordan Henderson, Bournemouth personeli ile şok edici bir tartışma yaşadı ve İngiltere ve Brentford yıldızı zaptedilmek zorunda kaldı
Vitality Stadyumu'nda ateşli tünel çatışması patlak verdi
Olay, Brentford'un Chelsea'yi geçerek altıncı sıraya yükselme fırsatını kaçırmasının ardından, iki takımın oyuncuları ve teknik ekibi tünele doğru ilerlerken meydana geldi. Stadyumdan gelen görüntüler ve videolar, Henderson'ın olayın merkezinde olduğunu ve yoğun kalabalığı yararak Cherries'in yardımcı menajeri Tommy Elphick ile yüzleşmeye çalıştığını gösteriyor. 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu gözle görülür şekilde öfkeliydi ve Brentford'un birkaç personel ve oyuncusunun araya girip insan bariyeri oluşturması gerekti.
Klip izle
Iraola sürtüşmenin kaynağını açıklıyor
İlk haberlerde Henderson'ın öfkesinin asıl hedefinin Elphick olduğu öne sürülürken, Bournemouth teknik direktörü Andoni Iraola daha sonra sürtüşmenin asıl kaynağının aslında teknik ekibinin başka bir üyesi olduğunu açıkladı. Kavga sırasında arabulucu rolünü üstlenen Iraola, olayın nasıl geliştiğini ayrıntılı olarak anlattı. İspanyol teknik adam, "Ben her zaman barışçı biriyim ama olayın nasıl başladığını tam olarak bilmiyorum. Jordan Henderson ve Coops vardı. Sert bir tartışma yaşandı ama aslında pek bir şey olmadı. Herkes kendi çıkarını savunuyor. Nasıl başladığını bilmiyorum ama herhangi bir sonuç doğmadı. Keith [Andrews] ve dördüncü hakemle el sıkışıyordum ve bir şey oldu ama çatışmayı erken durdurduk. Ama büyük bir tartışmaydı" dedi.
- Getty Images Sport
Brentford patronu kavga konusunda karanlıkta kalmaya devam ediyor
Bir noktada her iki taraftan onlarca kişinin karışacağı bir kavgaya dönüşme tehlikesi olan olay, oyuncular soyunma odalarına girmeden önce sonunda yatıştırıldı. Bağırışmaların şiddeti ve Henderson'ı zapt etmek için fiziksel güç kullanılmasına rağmen, Brentford teknik direktörü Andrews, olayın nasıl başladığına dair ayrıntıları bilmediğini iddia etti. Yıldız orta saha oyuncusunun öfkeyle kızardığı olayla ilgili soru sorulduğunda Andrews, "Ne olduğunu bilmiyorum" diye cevap verdi.
FA Kupası maçlarına bakış
Golsüz berabere kalan maç, her iki tarafta da kaçırılmış bir fırsat hissi uyandırdı, ancak maç sonrası yaşanan gerginlikleri çabucak geride bırakmaları gerekiyor. Henderson ve Brentford takım arkadaşları, Vitality'deki tartışmaya fazla takılmaya vakitleri yok, çünkü Doğu Londra'ya yapacakları önemli seyahate hazırlanıyorlar. The Bees, önümüzdeki Pazartesi günü FA Cup beşinci turunda West Ham ile karşılaşacak, Bournemouth ise enerjisini bir sonraki Premier League maçına odaklayacak ve Cumartesi günü Turf Moor'da küme düşme tehlikesi yaşayan Burnley ile karşılaşacak.