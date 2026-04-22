VİDEO: Jesse Lingard, Corinthians formasıyla attığı ilk golle tarihe geçti; eski Manchester United yıldızı, kendine özgü dansıyla sevinç gösterisinde bulundu
Lingard için tarihi bir an
Lingard, Corinthians formasıyla Barra’yı 1-0 yendikleri maçta attığı ilk golle Brezilya futbol tarihine adını yazdırdı. Bu gol, sıradan bir galibiyet golünden çok daha fazlasıydı; zira Lingard, Copa do Brasil tarihinde gol atan ilk İngiliz futbolcu oldu. FC Seul'den ayrıldıktan sonra Mart ayında Corinthians'a katılan İngiliz oyuncu, devre bitiminden hemen önce attığı kusursuz golle kulübün neden onun transferi için bu kadar çaba harcadığını kanıtladı.
Matheus Pereira'nın kullandığı serbest vuruş, Pedro Raul'un önüne sekti ve Raul, Lingard için mükemmel bir kafa vuruşu yaptı. 33 yaşındaki oyuncu, üst düzey yeteneğini göstererek, ilk vuruşunda güzel bir vole ile topu ağlara gönderdi. Beş dakikalık uzun bir VAR incelemesinin ardından gol resmi olarak kabul edildi ve Lingard, ünlü "JLingz" sevinç hareketini tam anlamıyla yaşadı.
Zorlu bir başlangıcı aşmak
Bu gol, Brezilya futbolunun zorlu koşullarına uyum sağlamakta zorlanan Lingard için önemli bir dönüm noktası oldu. Daha önce Internacional karşısında ilk kez ilk 11’de sahaya çıktığı maçta beklentilerin altında bir performans sergilemiş ve bu maç, eski teknik direktör Dorival Junior’un görevinden ayrılmasına neden olmuştu. Maç kondisyonu ve etkisizliği nedeniyle eleştirilen Lingard, Florianópolis’teki bu galibiyet getiren performansı ile eleştirenlere karşı kararlı bir yanıt verdi.
Corinthians, bu beşinci tur ilk maçında avantaj elde etmek için çok çaba sarf etmek zorunda kaldı. Üçüncü lig takımı Barra, Timao'nun kararlılığını sınayan ve maçın başında direğe çarpan inatçı bir rakip olduğunu kanıtladı. Ancak Lingard'ın kusursuz vuruşu, 14 Mayıs'ta Neo Quimica Arena'da oynanacak ikinci maça girerken Sao Paulo devine hayati bir avantaj sağlayan golü getirdi.
- Getty Images Sport
Önümüzde yoğun bir program var
Maçlar arka arkaya geldiği için Lingard ve takım arkadaşlarının bu tarihi golün tadını çıkarmak için fazla zamanları yok. Corinthians, bir sonraki lig maçında Vasco da Gama ile karşılaşacak, ardından da dikkatlerini büyük bir kıtasal sınava verecek. Fernando Diniz'in öğrencileri, Copa Libertadores'te Penarol ile karşı karşıya gelecek; bu turnuvada eski İngiltere milli oyuncusunun, takımı ileriye taşımak için Avrupa'daki tecrübesini kullanması bekleniyor.