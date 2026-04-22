VİDEO: Jesse Lingard, Corinthians formasıyla attığı ilk golle tarihe geçti; eski Manchester United yıldızı, kendine özgü dansıyla sevinç gösterisinde bulundu

Lingard, Corinthians formasıyla Barra’yı 1-0 yendikleri maçta attığı ilk golle Brezilya futbol tarihine adını yazdırdı. Bu gol, sıradan bir galibiyet golünden çok daha fazlasıydı; zira Lingard, Copa do Brasil tarihinde gol atan ilk İngiliz futbolcu oldu. FC Seul'den ayrıldıktan sonra Mart ayında Corinthians'a katılan İngiliz oyuncu, devre bitiminden hemen önce attığı kusursuz golle kulübün neden onun transferi için bu kadar çaba harcadığını kanıtladı.

Matheus Pereira'nın kullandığı serbest vuruş, Pedro Raul'un önüne sekti ve Raul, Lingard için mükemmel bir kafa vuruşu yaptı. 33 yaşındaki oyuncu, üst düzey yeteneğini göstererek, ilk vuruşunda güzel bir vole ile topu ağlara gönderdi. Beş dakikalık uzun bir VAR incelemesinin ardından gol resmi olarak kabul edildi ve Lingard, ünlü "JLingz" sevinç hareketini tam anlamıyla yaşadı.



