Çeviri:
VİDEO: Jermain Defoe, "yüksek mi düşük mü" oyununda Frank Lampard'ın gol sayısını tam olarak hatırlayarak, Premier Lig'in tüm zamanların en golcü oyuncusu konusundaki bilgisini sergiledi
Defoe daha yüksek ya da daha düşük oynuyor
Willow Vakfı'nın desteğiyle düzenlenen Londra Futbol Ödülleri'nde GOAL'a konuşan Defoe, zorlu bir Premier Lig bilgi yarışmasına katıldı. Bu turnuvada 162 gol atarak etkileyici bir rekora sahip olan eski İngiltere milli takım oyuncusuna, çeşitli efsanelerin kendi toplam gol sayısından daha fazla mı yoksa daha az mı gol attığını tahmin etmesi istendi. Owen sorulduğunda, forvet anında "150, daha az" diye cevap verdi. Ardından Robin van Persie'nin kendisinden daha az gol attığını doğru bir şekilde belirledi. Ancak Fowler'ın adı geçtiğinde, "163, benden bir fazla" diyerek inanılmaz bir isabetlilik gösterdi.
Lampard konusunda tam isabet
Maç ilerledikçe bu klinik golcü etkileyici serisini sürdürdü. Leicester City’nin kahramanı Jamie Vardy ile Manchester United’ın efsanesi Teddy Sheringham’ın tarihi sıralamada kendisinden daha geride olduğunu doğru bir şekilde tahmin etti. Röportajın en dikkat çekici anı, röportajcı Chelsea efsanesi Lampard’ı gündeme getirdiğinde yaşandı. Defoe hiç tereddüt etmeden kendinden emin bir şekilde şöyle dedi: “Daha üstte, 177.” Newcastle United'ın simgesi Cole'un bu prestijli listede kendisinden daha üst sıralarda yer aldığını doğru bir şekilde belirterek bu muhteşem bölümü tamamladı ve rekor kitaplarını avucunun içi gibi bildiğini kanıtladı.
Efsanevi bir golcü kariyeri
Defoe, dinamik kariyeri boyunca olağanüstü golcü içgüdüleriyle tanınan ünlü bir forvet. En büyük izini Tottenham Hotspur’da bıraktı; burada 363 maçta 143 gol attı ve 2008’de İngiltere Lig Kupası’nı kazandı. Kariyerinde ayrıca West Ham, Sunderland, Portsmouth, Bournemouth ve Toronto’da da verimli dönemler geçirdi. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Defoe, Rangers'a katılarak 74 maçta 32 gol atmış ve 2020/2021 sezonunda İskoçya şampiyonluğunu kazanarak kalıcı klasını sergilemiştir. Sonunda Sunderland'a geri dönmüş ve 2022'de emekli olmuştur.
Premier Lig'in seçkinleri
Premier Lig tarihinin genel tablosunda Defoe, attığı 162 golle tüm zamanların en golcü 10 oyuncusu arasında rahatlıkla yerini alıyor. Alan Shearer, ulaşılamaz bir rakam olan 260 golle listenin başında yer alırken, onu 213 golle Harry Kane ve 208 golle Wayne Rooney yakından takip ediyor. Mohamed Salah, 187 golle Cole'u ve 184 golle Sergio Aguero'yu geride bırakarak, şu anda 191 golle ligdeki en skorer aktif oyuncu konumundadır. Lampard'ın 177, Thierry Henry'nin 175 ve Fowler'ın 163 golüyle bu liste, İngiltere'deki hücum gücünün mutlak zirvesini temsil etmektedir.