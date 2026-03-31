VİDEO: Jermain Defoe, "yüksek mi düşük mü" oyununda Frank Lampard'ın gol sayısını tam olarak hatırlayarak, Premier Lig'in tüm zamanların en golcü oyuncusu konusundaki bilgisini sergiledi

Willow Vakfı'nın desteğiyle düzenlenen Londra Futbol Ödülleri'nde GOAL'a konuşan Defoe, zorlu bir Premier Lig bilgi yarışmasına katıldı. Bu turnuvada 162 gol atarak etkileyici bir rekora sahip olan eski İngiltere milli takım oyuncusuna, çeşitli efsanelerin kendi toplam gol sayısından daha fazla mı yoksa daha az mı gol attığını tahmin etmesi istendi. Owen sorulduğunda, forvet anında "150, daha az" diye cevap verdi. Ardından Robin van Persie'nin kendisinden daha az gol attığını doğru bir şekilde belirledi. Ancak Fowler'ın adı geçtiğinde, "163, benden bir fazla" diyerek inanılmaz bir isabetlilik gösterdi.