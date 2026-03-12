Goal.com
Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
VİDEO: Jeremy Doku, Manchester City'nin Real Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında canlı yayın izleyicilerini tamamen şaşkına çevirerek bir anlığına ortadan kayboldu

Manchester City'nin kanat oyuncusu Jeremy Doku, Santiago Bernabeu'da oynanan yüksek riskli Şampiyonlar Ligi maçında birdenbire ortadan kayboldu. Bu tuhaf yayın hatası, Belçikalı oyuncunun birdenbire ortadan kaybolmasıyla dünya çapındaki taraftarların gözlerine inanamamasına neden oldu.

    Avrupa devleri arasındaki taktiksel mücadele sahnenin merkezinde yer alırken, Doku'nun dahil olduğu viral bir an sosyal medyanın dikkatini çekti. İkinci yarıda, kanat oyuncusu köşe bayrağına doğru ilerlerken, bir an için tüm vücudu kadrajdan kaybolmuş gibi göründü.

    Olay, Doku'nun Federico Valverde ve Trent Alexander-Arnold'u geçmeye çalışırken saha kenarında meydana geldi. Bu görsel anomali binlerce izleyici tarafından fark edildi ve maçın bitiş düdüğünden birkaç dakika sonra X'te "matriste hata" teorileri dalgası başladı.

    Sihirbazlık numarasının ardındaki gerçek, doğaüstü olmaktan çok kurumsal bir nitelik taşıyor. Bu fenomen, yayıncıların maçın yayınlandığı bölgeye göre stadyumun çevresindeki panolara farklı reklamlar yerleştirmelerini sağlayan Sanal Değiştirme Teknolojisi tarafından yaratıldı.

    Doku'nun forması ve hareketleri, sanal reklamları sabitlemek için kullanılan dijital sensörleri engellediği için, yazılım yanlışlıkla oyuncunun üzerine reklam panosunu "boyadı". Bu, oyun gerçek zamanlı olarak devam ederken City yıldızının sahadan silindiği yanılsamasını yarattı.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Man City'nin Etihad'daki zorlu görevi

    City'nin Bernabeu'da aldığı 3-0'lık yenilgi, önümüzdeki hafta Etihad Stadyumu'nda oynanacak rövanş maçında zorlu bir görevle karşı karşıya kalacaklarını açıkça gösteriyor. Ancak, önce Cumartesi günü Premier Lig'de West Ham ile karşılaşacaklar. Pep Guardiola'nın takımı şu anda 29 maçta 60 puanla lig tablosunda ikinci sırada yer alıyor ve lider Arsenal'in yedi puan gerisinde.

